“数”海捞针，浪潮存储联合天地伟业共建智慧安防

浪潮IPF2018上，浪潮存储与合作伙伴天地伟业联合推出了针对交管治安（车辆/人员卡口监控）的一体化智慧交通卡口解决方案。基于这一联合方案，公安交管行业可以实现AI集群分析及数据挖掘应用，从海量视频数据中实时查找车辆、识别人脸，构建智慧安防。

浪潮云数据中心全国合作伙伴大会（IPF2018）期间，浪潮存储与合作伙伴天津天地伟业数码科技有限公司（以下简称"天地伟业"）联合推出了针对交管治安（车辆/人员卡口监控）的一体化智慧交通卡口解决方案。

通过这款解决方案，公安警员提取人脸图片后，能够采用快速人脸检测技术从视频资源中实时查找人脸进行嫌犯确定，实现快速身份查找。

同时，对于事件检索，可以通过在视频画面上设置绊线、周界规则，对触发这些事件的目标进行检索，对于检索完的任务可根据目标属性进行排序显示。双击快照，就能对快照进行原始录像定位播放，当查到嫌疑目标时，可将嫌疑视频或图片转为侦查线索。

此外，采用快速车辆检测技术，可以从视频资源中实时查找车辆，进行嫌犯车确定的同时输出车牌，实现快速车辆查找。

海量安防数据，如何大海捞针？

天地伟业是安防领域的知名企业、业界领先的行业解决方案专家，同时也是国内专业的数字安防产品研发、生产基地。浪潮是中国领先的云计算、大数据服务商，已经形成涵盖IaaS、PaaS、SaaS三个层面的整体解决方案服务能力。浪潮和天地伟业从2009年开始合作。去年5月15日，天地伟业与浪潮集团进一步签署了战略合作协议，为双方在安防领域开展深入合作打下坚实基础。

从2016年全国第一批50个视频监控建设联网应用工作示范城市开始，中国将视频监控系统建设纳入"十三五"规划。这一安防体系从摄像头到存储系统都是一个拥有极大数据量的网络，为传统安防带来巨大挑战。

以一个标准城市区县级交管业务需求为例。一般来说，公安交管部门会规划建设的四大平台，对大量的违法信息采集上传。四大平台将对超低速违法查询、动态违法抓拍、车牌违法查询、车辆过程查询等等业务进行处理联动。

建设一个区级信息共享服务平台需对大约5万视频、5万车道、2500套WIFI采集系统进行数据资源整合。全区视频、图片、车辆结构化、WIFI结构化、RFID结构化等各种各样的数据资源，需要数据存储系统来承载。

首先，被动式应用。监控人员需同时面对数十甚至上百路视频，并且监控视频录像一般只能用于事后取证，且录像查证过程需要耗费大量人力和时间。

其次，数据无法有效利用。海量的视频数据不能进行有效的数据挖掘和深度分析，不仅使得监控系统运行效率低下，而且对视频设备和数据资源也造成极大浪费。

再次，存储压力巨大。海量的非结构化数据，大部分是无用数据，给存储设备带来极大的压力，不仅浪费存储空间，增加存储成本，也不利于数据的快速检索。

SDS为核心，服务智慧安防

浪潮存储与天地伟业合作提供的安防场景SDS（软件定义存储）解决方案，正是为了帮助用户应对上述挑战。

首先，系统实现存储性能线性扩展。浪潮软件定义存储AS13000支持的ICFS是浪潮创新研发的软件定义存储文件系统，采用了元数据集群和节点间数据冗余等去中心化的技术，让系统的数据和元数据分布在各个节点上，从而消除了性能瓶颈，使存储容量和计算能力随节点数的增加而线性增加。ICFS还提供了全局一致的缓存，让缓存容量随着节点的增加而线性增长，同时使得全局缓存的容量也随之增长，并且增大了热点数据的命中率，大大减少硬盘的 I/O 访问频率，提高了整体系统的性能。

其次，通过超高存储性能支撑AI应用。作为scale-out（横向扩展）架构的软件定义存储，AS13000通过小文件IO聚合、IO路径优化、网络延迟优化、全闪介质采用、网络延迟优化（RDMA）、元数据与数据操作控制、目录分片等技术实现超高性能，以帮助视频监控行业的AI集群分析应用。

再次，通信速度提升4-6倍。浪潮软件定义存储AS13000还通过内部IB组网配置方案，实现更高的通信速度，达到以往4-6倍的速率；它支持RDMA（Remote Direct Memory Across），实现了低延迟，高性能的数据传输 。

最后，能够全面平衡业务压力。浪潮软件定义存储AS13000采用了自动负载均衡解决方案，使得集群中各节点之间的业务压力基本相当，以支持最常用的轮询和根据业务需求基于连接数的均衡策略。

服务视频监控行业

基于浪潮软件定义存储系统AS13000的安防行业场景化解决方案，解决了传统安防系统中存储容量、性能、成本与可靠性挑战。浪潮存储与天地伟业一道帮助公安交管行业实现AI集群分析及数据挖掘应用，促进安防行业发展。

以人脸识别为例，通过公安人脸识别实战应用针对动态/静态人像数据分析应用系统、视频结构化数据分析应用系统，运用深度学习算法，辨识率已超过人眼能力，可判别性别、年龄、眼镜、墨镜、口罩等人脸属性，戴眼镜、墨镜、口罩等伪装行为之后依然有很高的识别率，人脸旋转角度适应范围广，识别画面中人脸数量超过100个。

"浪潮的生态合作伙伴业务增长很快"，浪潮存储产品部总经理孙钢表示，"2017年浪潮合作伙伴的存储业务大幅增长，在金融、能源、医疗、广电、视频监控等行业都实现了较高的增长。浪潮与ISV厂商进行了广泛合作，在200+个客户的项目中取得突破。其中在监控行业，浪潮存储与天地伟业战略合作，聚焦智能交通、平安城市等领域，推出联合方案。这证明了浪潮存储具备较强的市场竞争力，增强了浪潮存储加大智能生态建设的信心"。