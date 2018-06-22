美光发布财报：DRAM需求高涨 XPoint销售下滑

市场对DRAM和闪存的强劲需求，促使美光在2018财年第三季度实现创纪录的收入和利润，但面向英特尔的XPoint销售有所下滑。

市场对DRAM和闪存的强劲需求，促使美光在2018财年第三季度实现创纪录的收入和利润，但面向英特尔的XPoint销售有所下滑。

该季度美光的收入为78亿美元，同比增长40％，净利润为38亿美元，是去年17亿美元2倍多。该季度内存收入占据主导，其中DRAM贡献了71％的收入，NAND占比25％。

美光公司总裁兼首席执行官Sanjay Mehrotra表示：“SSD、移动管理型NAND、汽车解决方案、云/企业和图形DRAM内存收入都创下新的纪录。我们预计第四季度将持续这一增长势头以及健康的行业基本面，从而实现一个抢眼的2018财年。”

DRAM和NAND数据中心的收入同比增长87％，计算和网络部门的收入为39.9亿美元，同比增长67％。云服务器和图形内存销售额同比翻一番，唯一令人失望的是客户端产品业务。

移动业务收入达到17.5亿美元，增长55％；嵌入式业务收入达8.97亿美元，增长28％。

XPoint销售下滑

美光存储业务部门（SBU）的SSD收入已经超过其收入的一半达到11亿美元，涨幅相对较低，仅为13％。美光表示，这反映了NAND​​的供应开始转向高价值移动管理型NAND。

在财报电话会议上，美光高级副总裁兼首席财务官Dave Zisner表示：“NAND供应的这一转变，以及面向合作伙伴的3D XPoint销售下降，导致存储业务部门收入环比减少9％。”

他补充说：“我们向合作伙伴[英特尔]销售的3D XPoint有所下滑。”

Zisner在回答Credit Suisse MD的提问时表示，目前这个季度（第四季度）向英特尔的销售额可能为零，“不排除不向合作伙伴售卖任何3D XPoint 的可能性。”

Mehrotra说：“我们一直在讨论与英特尔合作的下一代3D XPoint的商业条款。”

他充说：“随着讨论的进一步深入，我们将适当提供一些更新信息。”

美光仍然打算在2019年底推出自己的第一款XPoint产品，并在2020年看到有实质性的收入。而这已经是英特尔推出XPoint技术的5年之后了。

QLC NAND和近线磁盘驱动器

美光也谈到了QLC（4bits/cell）NAND对磁盘驱动器销售的影响。

Mehrotra表示：“QLC SSD采用业界领先的64层3D NAND，利用业内首款太比特（兆兆位）级NAND芯片。随着我们不断推出低成本下一代技术的新SSD解决方案，相信可以解锁当前由HDD提供的新需求池。”

Wells Fargo分析师Aaron Rakers表示，Micron提到QLC NAND可实现1000次程序擦除周期，而基于TLC（3bits/cell）SSD则为3000次。预计2019年可以看到有实质性的QLC NAND销售额。

他表示，Micron和英特尔预计QLC NAND SSD将抢夺2-2.4TB 10000转2.5英寸磁盘驱动器和8TB 3.5英寸磁盘驱动器的市场。

Rakers认为，到2021年基于QLC的SSD可以覆盖规模在45亿美元到50亿美元的高容量/近线企业级硬盘市场。

内存业务的繁荣与萧条

美光预计下个季度的收入在80亿美元到84亿美元之间，中间值为82亿美元，这意味着全年收入约为301亿美元，比去年的203亿美元高出近50％。

内存代工业务一直是个短板，因为行业存在生产能力与需求不协调的问题。是否有任何迹象表明这个过度建设的情况将继续蔓延下去？

美光认为需求仍然强烈且持久（也就是所谓的长期需求），主要是由于NAND、DRAM以及Zisner提到的“由数据经济驱动的长期增长趋势”。

Mehrotra表示：“数据密集型应用正在推动着内存和存储解决方案的长期增长......我们所在行业的结构与过去不同了，技术转型需要更多的资本支出，转型的步伐由于流程复杂性增加而放缓，结果是供需前景更加稳定，这些结构性的变化也促使过去几年投资回报率有所改善。”

繁荣和萧条日子结束了吗？

在内存需求方面，Mehrotra表示：“需求驱动因素多种多样，本质上是长期需求。在提供终端市场应用的价值定位方面，内存已经变得至关重要，所以这就是DRAM行业整体强劲需求的推动因素。”

“无论是在数据中心还是在移动设备中，亦或是在图形或汽车应用，所有这些都需要更多的内存。而内存现在也确实能够为终端市场应用带来更高的价值，所以，这一切都预示着长期健康的行业基础。”

现在就是繁荣的时期。