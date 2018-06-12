软银等领投存储初创公司Cohesity 2.5亿美元融资

存储初创公司Cohesity今天宣布，已经完成了由SoftBank Vision Fund领投的融资，规模达到2.5亿美元。

存储初创公司Cohesity今天宣布，已经完成了由SoftBank Vision Fund领投的融资，规模达到2.5亿美元。

这项投资被认为是过去18个月美国企业软件初创公司得到的最大一笔投资，也是软银愿景基金自去年完成1000亿美元融资之后在这个领域的第二笔投资。除了软银之外，还有超过6家机构投资方加入了这一轮融资。

Cohesity将利用这笔资金来扩大业务。总部位于美国加利福尼亚州圣何塞的Cohesity主要售卖一款用于管理所谓二级数据的软件平台，这种二级数据在大多数企业存储基础设施中占到了大多数，包括文件备份拷贝、拷贝的拷贝、归档文档和其他辅助记录。

Cohesity的平台允许企业将所有这些数据存储在一个地方。由于所有都是集中化的，因此与将信息分散在多个不同系统中相比，查找和删除冗余数据更容易。反过来，较少的数据意味着企业在存储硬件上的花费也就更少了。

客户有几个部署Cohesity平台的选项，可以运行在公有云中、在传统本地虚拟化基础架设施上、也可以作为预配置设备的一部分运行。

Cohesity提供自己现成的设备，以及来自合作伙伴的产品。特别是Cohesity有两个硬件合作伙伴：思科和HPE，这两家厂商都和软件参与了Cohesity的这轮融资。

两个季度之前，Cohesity声称增加了200多个新客户，包括旧金山巨人队、美国空军和施耐德电气等知名公司。客户的增长似乎表明，Cohesity已经成功保持了2017年的良好发展势头，尽管未对外公开，但据称2017年收入增长了600％。

自2013年成立以来，Cohesity已经从投资者那里总共筹集了4.1亿美元的资金。此前，Cohesity在2017年4月从Alphabet GV风投部门领导的财团那里筹集了9000万美元。