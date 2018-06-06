重大利好消息：2018年第一季度全球企业存储市场增长34.4％

根据IDC全球企业存储系统季度追踪报告显示，2018年第一季度全球企业存储系统工厂收入同比增长34.4％至130亿美元，总出货容量同比增长79.1％至98.8EB。

根据IDC全球企业存储系统季度追踪报告显示，2018年第一季度全球企业存储系统工厂收入同比增长34.4％至130亿美元，总出货容量同比增长79.1％至98.8EB。

由原始设计制造商（ODM）直接销售给超大规模数据中心的收入，在该季度同比增长80.4％至31亿美元，占到该季度整体企业存储投资的23.9％。基于服务器的存储销售额同比增长34.2％，达到36亿美元，占到整体企业存储投资的28％。该季度外部存储系统市场总额为63亿美元，同比增长19.3％。

IDC服务器和存储基础设施研究副总裁Eric Sheppard表示：“这个季度抢眼的增长可以归结于多个因素。对公有云资源的需求以及全球企业基础设施的更新，是推动全球企业存储新增投资的两个重要因素。在当今企业存储系统市场中，最受欢迎的解决方案是帮助将数据中心效率、操作简易性、以及对下一代工作负载全面支持提升到一个新水平的解决方案。”

2018年第一季度企业存储系统市场的厂商结果

戴尔是该季度最大的提供商，占到全球企业存储系统总收入的21.6％，同比增长43％。 HPE/新华三集团是第二大供应商，收入份额为17.7％，同时比增长18.3％。NetApp位列第三，收入份额为6.8％，同比增长21.7％。日立和IBM并列第四，收入份额分别为3.6％和3.0％。作为一个整体，直接面向超大规模数据中心销售的原始设计制造商（ODM）所卖出的存储系统占全球支出的23.9％，比一季度增加80.4％。

资料来源：IDC全球季度企业存储系统跟踪报告，2018年6月5日

注释：

a - 戴尔代表着戴尔与EMC的合并收入。

b - 由于HPE和新华三集团现有的合资企业，IDC从2016年第二季度开始把HPE作为“HPE/新华三集团”来记录全球市场份额。

c - HPE/新华三季度包括在2017年4月收购的Nimble。

* - 在全球企业存储系统市场，当两家或者更多厂商之间的收入份额差距小于等于1％的时候，IDC认定这些厂商处于并列位置

2018年第一季度外部企业存储系统厂商结果

戴尔是该季度最大的外部企业存储系统供应商，占全球收入的32.9％。NetApp位列第二，所占份额为14.2％。HPE/新华三集团位列第三，收入占比10.4％。日立和IBM位列第四第五，市场份额分别为7.3％和5.8％。

资料来源：IDC全球季度企业存储系统跟踪报告，2018年6月5日

注释：

a - 戴尔代表着戴尔与EMC的合并收入。

b - 由于HPE和新华三集团现有的合资企业，IDC从2016年第二季度开始把HPE作为“HPE/新华三集团”来记录全球市场份额。

c - HPE/新华三季度包括在2017年4月收购的Nimble。

闪存存储系统市场亮点

该季度全闪存阵列（AFA）市场总收入达到21亿美元，同比增长54.7％。混合闪存阵列（HFA）市场收入为25亿美元，同比增长23.8％。