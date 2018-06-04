Hitachi Vantara 整合归来，中国新团队信心满满

近日，Hitachi Vantara“同创共联 至诚致远”中国战略沟通会在京举行。新上任的Hitachi Vantara全球副总裁兼中国区总经理戴建平先生出席了媒体沟通会。

近日，Hitachi Vantara“同创共联 至诚致远”中国战略沟通会在京举行。新上任的Hitachi Vantara全球副总裁兼中国区总经理戴建平先生出席了媒体沟通会。分享了Hitachi Vantara2017年取得的成绩以及2018年公司的战略布局，以及新工作的感受。Hitachi Vantara中国区解决方案总监谢勇就新产品新技术做了详细的解读。

Hitachi Vantara全球副总裁兼中国区总经理戴建平先生

谈到Hitachi Vantara大家可能比较陌生，但是对于Hitachi Data Systems（HDS）来讲，相信数据存储领域的都有所熟悉。Hitachi Vantara是2017年9月整合了Hitachi Data Systems、Pentaho和Hitachi Insight Group三家公司成立的一个新公司。其愿景是将Hitachi集团108年的运营技术（OT）和59年的信息技术（IT）经验、技术和行业经验完美结合在一起。通过不断深化领域专业知识为客户带来空前丰富的数据管理的能力，让Hitachi Vantara成为业内集分析、工业专业知识、技术和成果于一身的卓越软件与解决方案提供商。

2017年业绩喜人 2018加深中国市场投入

在沟通会上，戴建平分享了Hitachi Vantara在2017年财年取得的成绩，Hitachi Vantara整体业绩卓著。

2017年，Hitachi Vantara在高端存储领域市场占有率为31.4%，连续4个季度为列第一。数据管理领域市场第一，确保了数据管理领域的领军地位。

而对于中国市场，戴建平Hitachi Vantara对中国市场是非常积极的态度，2018年将增加20%的销售人员和服务团队就可以看出其在中国市场的增长态势。同时戴建平从行业进展、市场开拓和渠道下沉三个方面阐述了中国战略。

第一，2018年新的财年针对中国市场，继续将行业资源做的更加优化和整合，能够跟行业的脉动走得更加贴近。核心方向是继续加强金融和电信方面的优势，同时增加在政府、教育以及制造业的投入。

第二，提升销售和服务能力。与国外公司都是在收缩或者是谨慎地在处理在中国市场相比，Hitachi Vantara进入2018财年，增加了20%的销售人员和服务团队，这就使公司的服务和销售的领域会更多、触角会更长，能够更好的服务于每一个细分市场和每一个区域。

第三，Hitachi Vantara在中国的业务几乎100%是通过合作伙伴来做的，而目前很多合作伙伴主动来拥抱Hitachi Vantara。“这使得我们更有信心在接下来的2018财年会继续加强和优化我们的渠道建设，尤其是在二级、三级区域和城市，因此能够使得我们在更广和更深的范围有一些收获。” 戴建平谈到。

Hitachi Vantara创新的IO和OT结合充满机遇

Hitachi Vantara在2017年初就开始启动公司下一步的发展方向以及整合。“当公司决定把IT和OT整合起来的时候，我觉得这在更高的层面会带来实际的机会。所以听完之后我就心动了，加入了这间公司。” 戴建平谈到。2017年9月17号，做数据存储的HDS、做大数据的Pentaho公司和做咨询的Hitachi Insight Group整合成Hitachi Vantara。

戴建平谈到加入Hitachi Vantara，对公司前景充满信心，未来发展充满机遇。

第一，与Hitachi Vantara一起分享成功。2017年财年Hitachi Vantara表现非常好，而且目前来看18财年或者至少上半年的业绩也非常有信心，所以在这样一个成功的团队里能够充分的分享成功的荣耀。

第二，Hitachi Vantara团队非常稳定、成熟和专业。最近跨国公司在IT产业相对比较动荡的时候，公司团队非常的稳定，而且还能够不断的接纳和吸收优秀的人才参与进来，代表了公司有一个健康可持续的团队。

第三，Hitachi Vantara对于中国团队的信任。接触中各家公司，尤其是IT跨国公司里本土化管理的不是特别多，所以我觉得这也是公司对于中国团队的信任。戴建平表示从他个人而言，作为班长带领一班人也是非常享受这件事情。

产品全面升级，稳固基础和开拓创新两手抓

Hitachi Vantara中国区解决方案总监谢勇

在产品技术创新方面，Hitachi Vantara中国区解决方案总监谢勇从稳固基础和开拓创新两个维度分享了Hitachi Vantara的产品路线和技术创新。

Hitachi Vantara产品技术发展方向主要是用于推动数据中心现代化进程。因此在数据存储管理方面，既要确保传统的数据存储对于高可靠、高性能高扩展等应用的需求，又要在自动化、AI、软件定义等方面进行开拓创新。

对于加速数据中心现代化，Hitachi Vantara的愿景是通过敏捷的数据基础架构实现快速而持续地提供数据，以交付更好的体验和全新GTM，同时提供现代化数据保护来保护数据及业务和客户体验以及采用AI来自动化管理基础架构和流程，以提高管理效率，降低运营风险的智能运营体系。

谢勇谈到，Hitachi Vantara最新发布的Data Center Modernization数据现代化产品全闪存系列F350、F370、F700和F900，以及混合阵列G350、G370、G700和G900系列的全新的存储的产品，都支持百分之百的可用性。Hitachi Vantara所有产品的第一要素是可靠性、可用性，包括扩展能力等进一步简化部署、管理。Hitachi Vantara目前拥有行业唯一具备100%数据可用性保证的存储家族。同时在存储效率方面，基于新型的产品承诺了4：1的空间缩减。

同时谢勇谈到以前100%数据可用性这个服务只是在高端产品中能够承诺，但是最新发布的产品从350开始全系列都承诺百分之百的可靠性，这是非常大的突破，这项中高端的举措可以让更多的客户从中受益。

同时新的软件基于AI人工智能预防性分析自愈能力的软件产品。Hitachi Vantara推出了行业最先进的人工智能运营软件产品组合，其中包括Hitachi Infrastructure Analytics Advisor、Hitachi Automation Director和Hitachi Data Instance Director，致力于帮助企业建立更敏捷的数据基础架构。

Hitachi Infrastructure Analytics Advisor（HIAA）提供了一个基于人工智能的“大脑”，可通过查看包括虚拟机、服务器、网络和存储在内的整个数据路径，提供更深入的数据中心洞察。HIAA使用机器学习来更有效地优化性能、排除故障和预测数据中心需求。可以说全新的高性能存储系统，以及集成的、跨平台的AI分析和IT自动化软件。基于Hitachi Vantara虚拟存储平台（VSP）系统和人工智能运营软件相结合，将能够为客户带来前所未有的敏捷性和自动化能力，帮助他们显著降低成本，大幅提高运营效率，从而为推进数据中心现代化举措奠定坚实的基础。

提供现代化的数据保护

Hitachi Vantara推出其最新的专用数据恢复平台Hitachi Data Instance Director（HDID）v6.5。HDID提供了现代数据保护和恢复复制服务，能够帮助企业满足严格的数据可用性和服务等级要求。该平台可以长期保留和重复使用由其所管理的数据副本，以进行广泛的二次使用。HDID已经帮助客户通过快照和复制等现代化数据技术手段，对关键数据库和应用实现了全面保护。此次发布的最新版本将帮助企业重复使用非结构化备份数据并从中获利，同时避免影响主要生产环境。