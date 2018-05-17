 三星存储大师新品系列首销 震撼开启存储新纪元

本月15日三星品牌存储存储大师新品系列开启首销。三星NVMe SSD 970 PRO丨EVO系列，高度耐用存储卡PRO Endurance和BAR升级版+ USB3.1 闪存盘在天猫，京东，苏宁三网同步开启销售。

继三星存储大师新品系列在8日全网开启预售后，本月15日三星品牌存储存储大师新品系列开启首销。三星NVMe SSD 970 PRO丨EVO系列，高度耐用存储卡PRO Endurance和BAR升级版+ USB3.1 闪存盘在天猫，京东，苏宁三网同步开启销售。

预售阶段三星存储官方旗舰店都相继推出了优惠活动，订金翻倍膨胀，购物赠礼等活动吸引了大量用户参与，在首销开启前就已经收获了不错的预订销售成绩，这是消费者对三星存储品牌的信赖，也是对三星存储产品的性能肯定。

三星NVMe SSD 970 PRO丨EVO 系列采用最新的V-NAND技术和新改进的Phoenix控制器， 970 PRO可实现高达3,500 MB/s的连续读取速度和高达2,700 MB/s的连续写入速度，与前一代相比，其顺序写入速度提高了30％。再加上产品五年保修期，或者高达1,200 TB（970 EVO 2TB, 970 PRO 1TB基准）的总写入字节数，无论是在实用性能还是持久力上都足以令市面上的大多竞品汗颜。

三星高度耐用存储卡PRO Endurance是专门为目前的视频监控市场而研发的一款高度耐用性存储卡。

与普通存储卡不同的是，高度耐用存储卡PRO Endurance可以让用户不必因容量问题,担心持久续航能力。它可实现24小时不间断录制，即使在恶劣的条件下也能提供业界高分辨率的视频监控影像，捕捉到关键信息。在续航能力上，能够提供长达43,800小时（128GB基准）的续航时间。

在三星经典BAR系列闪存盘的基础之上，三星在传输性能和外观上对其进行了升级，增加了最大256GB容量，传输速度高达300 MB/s的BAR升级版+ USB3.1 闪存盘。全金属的美观工艺设计和钥匙孔环一体式设计突显了三星对于U盘使用上的用户洞察。

首销期间，三星品牌存储也将联合斗鱼直播平台9大主播开启多时段装机实测直播，直播过程中除了新品介绍，装机教程和解惑答疑之外，还有直播问答抽奖，预订赠礼等各项福利内容，具体的直播信息可以关注三星存储产品官方微信订阅号查看。