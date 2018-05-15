VeeamON 2018：打造Hyper-Available平台下的智能数据管理愿景

美国时间2018年5月14日-16日，VeeamON 2018年度用户和合作伙伴大会上在美国芝加哥举行。Veeam联合首席执行官兼总裁Peter McKay再次向用户和合作伙伴阐述了最新愿景

至顶网芝加哥报道：美国时间2018年5月14日-16日，VeeamON 2018年度用户和合作伙伴大会上在美国芝加哥举行。Veeam联合首席执行官兼总裁Peter McKay再次向用户和合作伙伴阐述了最新愿景，Veeam是为企业提供超可用智能数据管理的全球领导者。今天数据管理进入超可用4.0时代，Veeam将成为最值得信赖的智能数据管理解决方案服务商，帮助企业满足当前对超可用性数据的要求。

大会的核心内容个人认为：

第一是Veeam公布了超高可用性企业愿景和战略。

第二，提出智能数据管理平台构建五个阶段。

第三，Veeam的NPS超过苹果、AWS。

第四，合作伙伴联盟不断扩大。

数据赋能数字生活---对数据提出新的要求

福布斯称，到2020年，数字经济将增加1.36万亿美元。这种增长需要企业发展并提供客户，员工和合作伙伴所需的数字生活体验！同时从私有云到公有云到云管理，物联网/边缘计算/SAAS到数据中心，企业对数据提出更高要求，当今管理企业数据数据面临超安全；超增长；超扩展的需求。过度增长和超级扩张的规模和复杂性需要一种新型的解决方案，即从传统的基于策略的数据管理转向更基于行为的系统，因此需要数据可以更自主地管理自身并以创纪录的速度提供关键业务和运营洞察力。

Veeam公布了超高可用性企业愿景和战略引领数据管理进入超可用4.0时代

在这样的背景下，Veeam提出将引领数据管理进入超可用4.0时代。数据管理经历了从备份1.0时代到恢复2.0时代再到可用性3.0时代。2018年，veeam首次提出数据管理进入超可用4.0时代。Veeam要做Hyper-Available Enterprise™（超可用企业）的智能数据管理（Intelligent Data Management）领导者。

智能数据管理（Intelligent Data Management）的背景是新的时代是一个物联网，人工智能，机器学习和区块链爆发的时代，这样的时代需要一个具有大规模可扩展性和便于管理数据的易用平台。

超前愿景成为其核心竞争力

Veeam成立的背景就是面向多云环境。“自从Veeam于2006年成立以来，我们一直是多云环境中应用程序和数据可用性解决方案的首选提供商，我们将自己牢牢地确立为该领域的领先供应商，” Veeam公司联合CEO兼总裁Peter McKay说。

2018年最新业绩显示。第一季度，Veeam总订单同比增长21%，实现了公司连续第39个季度创纪录增长，其中亚太及日本地区总订单同比增长32%；新客户数增加1.2万个，现有客户数达30万个；企业用户数量同比增长58%；2017年业绩取得8.27亿美元，Veeam有望实现2018年末市值破十亿美元的目标。

“然而，随着物联网，人工智能，机器学习和区块链等技术的成熟，以及客户应对大量数据挖掘以获得更好的业务洞察力，他们需要的解决方案远不止确保数据可用性。 我们认为Hyper-Availability是当今企业数据的新期望。因此Veeam提出新的愿景构建Hyper-Availability Platform。Veeam Hyper-Availability Platform与超过55,000个技术合作伙伴的生态系统一起，是帮助客户实现向智能数据管理转变的最完整解决方案。

世界上许多最大的企业，包括皇家加勒比，梅赛德斯奔驰，西班牙电信和欧莱雅都在使用的Veeam超级可用性平台是帮助客户进行智能数据管理的最完整的解决方案，以便他们提供创新的数字服务更快上市“。

实现Hyper-Availability的愿景核心是智能

传统上，可用性一直与业务连续性和备份与恢复相关联，以确保组织保持运行。随着企业数据管理面临越来越大的挑战，Hyper-Availability要求数据必须从基本的备份和恢复解决方案演变--从传统的机械地复制数据到更高级别的智能，以便数据能够即时和适当地响应实际发生的事件跨越企业数据基础架构。数据保护和数据管理必须从被动式保险政策转向提供主动商业价值的系统。因此Peter McKay谈到Hyper-Availability平台需要进行智能数据管理，以确保业务连续性，降低风险并加速创新。

“Veeam的智能数据管理愿景是基于一套灵活的集成即插即用解决方案，”Veeam产品战略副总裁Danny Allan表示。 “Veeam超级可用性平台提供了集成，可视性，编排，智能和自动化功能，可以将数据管理从基于策略向基于行为功能的演变，并从手动管理到智能自动化。这使得在高度分布的多云基础架构中运行的大量，持续的数据的供应和管理能够安全自动化，自学习并且最佳地进行协调。运行在Veeam Hyper-Availability平台上的企业可以更快速地响应任何业务需求，提高效率，并且更加灵活地提供新的数字服务和体验，改善人们的生活和工作方式。“

这张关系图显示了HyperAvailability平台的运作（包括推动HyperAvailability平台的引擎备份和复制，包括通过技术整合实现API第一优先的战略，通过整合启用最高可用性水平和SLA，提高运营效率，以提供最好的可能结果。数据实验室交付增加不中断的商业价值包括：加速创新、降低IT风险、提高安全性以及确保合规。实现任何数据、任何应用程序和跨越任何云的可见性。最终预测需求并安全地满足多云世界的需求，降低风险并加速创新）

Hyper-Enterprise企业的智能数据管理有五个阶段：

第1阶段，备份：备份所有工作负载，并确保在出现中断，攻击，丢失或被盗事件时它们始终可恢复。

阶段2，聚合：确保跨多云环境的数据保护和可用性，以推动数字服务并确保服务级别合规性的总体观点。

阶段3，可见性：通过对使用情况，性能问题和操作进行清晰，统一的可视性和控制，改进跨多云环境的数据管理;数据管理开始从被动式变为主动式，通过先进的监控，资源优化，容量规划和内置智能防止数据可用性的任何损失。

阶段4，协调：将数据无缝移动到多云环境中的最佳位置，以确保业务连续性，合规性，安全性和业务运营资源的最佳使用。这需要一个协调引擎，使企业能够以高度自动化的方式轻松地，不中断地执行，测试和记录灾难恢复（DR）计划。

第5阶段：自动化：通过学习支持自身，基于业务需求迁移到理想位置，在异常活动期间保护自身并立即恢复，数据变得自我管理。这一阶段通过数据分析，模式识别和机器学习相结合，为企业数据管理带来了新的自动化水平。

同时现场Veeam推出了Veeam Hyper-Availability平台的新关键组件Veeam DataLabs™。 Veeam DataLabs是一种复制数据管理形式，可让组织根据需要轻松创建其生产环境的新实例。此功能支持超出典型数据保护方案（如DevTest，DevOps和DevSecOps）的使用案例，包括安全和取证测试以及面向IT运营的按需沙箱 - 以加速创新的形式为业务带来价值，改进运营提高效率，降低风险并优化资源。

Veeam DataLabs采用Veeam虚拟实验室的功能 - 支持虚拟环境按需生产 - 类似实例 - 并通过额外的使用案例和业务价值进行扩展。这些孤立的“沙箱”利用现有数据加速创新并降低风险。 Veeam DataLabs将备份和复制的核心组件从被动保险策略转变为企业的主动增值服务。通过数据保护过程捕获一次数据，然后根据需要重新利用这些数据，有可能通过新用户重新利用这些数据来释放数据的潜在价值，从而提高效率。

“管理数据是IT在提供最终客户需求时的致命弱点，”Danny Allan说。 “但是，为了满足这些需求，企业面临着快速加速创新的压力，同时确保对用户体验没有影响。这些很少结合在一起。借助Veeam DataLabs，您可以通过在安全可信的类似生产环境中测试应用程序部署和配置更改来降低风险。客户可以利用隔离的虚拟沙箱来加速创新并缩短上市时间，从而快速进行应用程序开发和测试。“

Veeam的NPS的得分超过苹果、AWS

NPS的关键部分反映了客户愿意向他人推荐产品或服务。在大会上，Veeam显示的结果是Veeam的NPS的得分超过苹果、亚马逊。

苹果公司的得分是72分，亚马逊的得分是69分。

Veeam连续第五年超越行业。Veeam的NPS得分达到73 。比行业平均水平高3.5倍Veeam是客户满意度领域无可争议的行业领导者。为了更详细地了解客户对Veeam产品和服务的看法，与会者对几项重要指标提出了质疑。核心关键绩效指标（KPI）在2018年保持强劲，几乎所有类别的评分都达到了9.0分以上，评分为1至10分：

Veeam 91％的客户对Veeam作为软件供应商感到非常满意

91％的Veeam客户会向他们的朋友和同事推荐Veeam解决方案

84％的Veeam客户计划在合同完成时续签合同

89％的Veeam客户完全满意他们使用的Veeam产品提供的功能和功能

结果是压倒性的，并与NPS一起代表了全球客户的强大反馈。

Veeam联合首席执行官兼总裁Peter McKay表示：“通常，当我们真的很喜欢产品或品牌时，我们会将其推荐给其他人。 “NPS的关键部分反映了客户愿意向他人推荐产品或服务。调查参与者被问到一个简单的问题：你有多大可能将Veeam推荐给朋友或同事？结果说明了一切。总体NPS得分为73，这是行业平均水平的3.5倍，Veeam客户的满意度远远超过了我们领域的任何供应商。由于我们每天增加133个客户，并且刚刚超过30万个客户，Veeam的员工和合作伙伴可以为此感到自豪。它强调我们疯狂的客户关注正在付出红利。“

“我们拥有49艘船只的船队不会在没有数据的情况下运营，Veeam管理超过三PB的数据，在接下来的24个月内将增长到接近6PB，”皇家加勒比游轮主机和工程服务总监Renata Kobylinski评论道。 “我们选择了Veeam的可扩展性，易用性和安心性，以便知道我们的数据和系统始终是超级可用的。 Veeam将与我们一起成长，并让我们花更多时间专注于为我们的客户带来愉悦，并为他们创造一次非凡体验的终生回忆。“

这表示Veeam是为企业提供超可用智能数据管理的全球领导者。今天数据管理进入超可用4.0时代，veeam将成为最值得信赖的智能数据管理解决方案服务商，帮助企业满足当前对超可用性数据的要求。今天，我们凭借最为完善的Hyper-Availability Platform来保护任何数据和云端任何应用程序，我们正在帮助近30万客户摆脱以往疲于数据周期备份和紧张的恢复状态，进入通过智能系统自动管理数据的全新时代。”。

合作伙伴的大力支持

Veeam多云解决方案在全球范围内获得了巨大的动力离不开微软Azure，AWS，IBM云和服务提供商的合作。

联盟动力推动veeam大力发展。过去一年联盟有了巨大的增长。在2017年一月，Veeam和HPE推出第一年转售协议。五月Veeam在IBM上云：弥合可用性差距。Veeam和微软扩展存储联盟为永远在线的云交付可用性。六月Veeam和Nutanix宣布加速数字化转型（AHV整合），八月Veeam和VMware宣布支持VMC在AWS上。十月Veeam和NetApp宣布转售协议。十二月Veeam在思科全球价格上赢得全球独立软件开发商名单。

在Veeam战略联盟合作伙伴的推动下，订单同比增长三位数，使Veeam联盟持续获得成长。Veeam通过加入HPE Complete Program，使客户能够直接从HPE及其代理商处购买完整的HPE和Veeam解决方案，Veeam和HPE的销售机会同比增长了148%。目前在思科全球价目表中，Veeam和思科的交易在2018年第一季度同比增长299%。Veeam也被加入NetApp全球价目表中，使其进一步立足于企业级用户。

在中国包括，华为和Veeam在 2018上联合发布了FusionCube超融合云灾备解决方案。该解决方案基于华为FusionCube超融合基础架构，集成了Veeam Availability Suite™软件，为企业客户提供高性能、高扩展、易管理的超融合平台的同时，也实现了企业数据和业务的高可靠保护。Veeam为联想超融合AIO提供备份方案,能够为现代数据中心提供备份,复制高可用与容灾解决方案,同事提供强大的虚拟化环境监控,分析,报告和优化功能。华云混合云解决方案与Veaam也有深度的合作。