Hitachi Vantara开始发力 公布VSP等多个重要升级

Hitachi Vantara更新了自己的VSP全闪存和混合存储阵列，及其SVOS操作系统，并提供了基于人工智能的操作工具，让操作变得更加简单。

Hitachi Vantara更新了自己的VSP全闪存和混合存储阵列，及其SVOS操作系统，并提供了基于人工智能的操作工具，让操作变得更加简单。

这些阵列分为全闪存F系列和混合闪存/磁盘的G系列。以前F系列使用SSD（最大容量为3.84GB）或者专有的闪存模块驱动器（FMD），最高容量为14TB。新的F系列使用相同的FMD，但SSD容量增加到了15TB，这对F系列全闪存阵列和G系列混合动力系统都有着深远的影响。

Hitachi Vantara表示，总的来看这些阵列每个核心的IOPS性能高出了70％，从而提高了性价比；我们猜这是Skylake效应。此外这些阵列还做了更大力度的整合，卷数量增加了8倍，每个系统可做100万个快照，并且数据效率也提高了：重复数据删除速度提高了3.4倍，基于SVOS的压缩速度提高了5倍。

F系列全闪存阵列

之前F系列的4款型号：F400、F600、F800和F1500将变成5个新型号，F350、F370、F700、F900以及F1500。

来通过IOPS性能和GB/s带宽数来看看新老型号的定位：

Hitachi Vantara F系列和G系列700-900阵列

F系列的容量发生了显着的变化，老型号最高内部容量要远远低于新型号，主要因为采用了15TB SSD和没有升级的14PB FMD：

老的四款型号：

- F400 - 2.7PB（FMD） - 1.5PB（SSD）

- F600 - 4.95PB（FMD） - 2.12PB（SSD）

- F800 - 8.1PB（FMD） - 4.4PB（SSD）

- F1500 - 8.1PB (FMD) - 1.5PB(SSD)

新的五款型号：

- F350 - 2.9PB（15TB SSD）

- F370 - 4.4PB（15TB SSD）

- F700 - 6.1TB（14TB FMD） - 13.1PB（15TB SSD）

- F900 - 8.1TB（14TB FMD） - 17.4PB（15TB SSD）

- F1500 - 8.1PB（14TB FMD） - 134.8PB（15TB SSD）

F系列和G系列都支持光纤通道和SCSI连接，F1500和G1500支持FICON和FCoE。

与HPE Nimble和NetApp的AF800阵列不同，Hitachi Vantara在公开场合没有公开表示采用NVMe-over-Fabric和存储级内存（SCM）。

VSP G系列混合阵列

混合G系列产品也在容量方面有巨大的变化，其中5个老型号（G200、G400、G600、G800和G1500）基本上被5个新型号取代（G350、G370、G700、G900和G1500）：

由于G系列中最大的磁盘驱动器容量为10TB，并且同样有15TB SSD可用，所以现在最大容量主要是取决于使用什么SSD，而不是磁盘驱动器。例如，新的G900使用10TB磁盘驱动器的容量为14.1 PB，或使用15TB SSD的容量为17.4 PB：

G系列老型号最大容量：

- G200 - 1.5PB

- G400 - 2.8PB

- G600 - 4.3PB

- G800 - 8.0 PB

- G1500 - 8.0PB

新型号的最大容量：

- G350 - 2.9PB（15TB SSD）

- G370 - 4.4PB（15TB SSD）

- G700 - 3.1TB（15TB SSD）

- G900 - 17.4PB（15TB SSD）

- F1500 - 34.8PB（15TB SSD）

G系列新型号（使用小尺寸磁盘和14TB FMD）的容量要低于上述最大数。

Vantara VSP F and G-series 350 and 370 array

Hitachi Vantara表示，VSP阵列提供100％的数据可用性保证。而另一方面，Infinidat称他们的阵列拥有7个9的的可用性（也就是99.99999％的正常运行时间）。

SVOS

SVOS RF是VSP阵列的操作系统，集成了云和容器，支持新工作负载。

开发人员可以通过Docker在单个系统中运行更多工作负载。OpenStack和Redhat容器集成了Swarm和Kubernetes编排功能。

Hitachi Vantara表示，SVOS的数据精简和在线操作速度提高了240％，卷数量增加8倍，可支持100万个快照，延迟降低25％，每个内核心的IO增加70％，但Vantara方面没有提供详细的数字。

人工智能驱动的操作工具

Hitachi Infrastructure Analytics Advisor (HIAA)是一个所谓以人工智能为基础的“大脑”，通过跨数据路径（包括虚拟机、服务器、网络和存储）来提供数据中心洞察。HIAA采用机器学习来更有效地优化、排除故障并预测数据中心需求。

Vantara HIAA屏幕截图

我们得知新的HIAA功能包括：

- 预测分析：人工智能挖掘遥测数据来预测何时需要新增存储采购、改进预算计划并帮助防止性能下降。机器学习会分析存储相关的所有资源，确保采购了适当的资源。

- 根本原因分析速度提高4倍：专利的人工智能引擎会分析遥测数据和整个数据路径上的配置变化，以隔离问题并使用启发式引擎来推荐解决方案。

- 与Hitachi Automation Director的集成，可实现根据最佳实践立即进行修复。

Hitachi Automation Director（HAD）是一个可自定义的“引擎”，用于自动服务交付例行事项，包括虚拟机、网络分区和存储以及数据保护任务，以减少错误。

现在HAD已经更新了：

- 与IT服务管理（ITSM）工具（包括ServiceNow平台）进行集成，以改进对IT资源交付的跟踪和控制，

- 改善了REST API集成以调配第三方资源（包括存储），

- 从HIAA获取命令进行故障修复和存储配置数据，

- 自动设置Hitachi Data Instance Director（HDID）数据保护，以防止数据丢失或停机。

VMware公司产品、存储和可用性业务副总裁Lee Caswell表示：“我们双方的集成工作帮助Hitachi VSP客户可以无缝地使用多个VMware解决方案，包括VMware vSphere、Virtual Volumes和Site Recovery Manager，以简化日常操作和灾难恢复方案。通过共享Hitachi AI操作软件和vCenter原生管理工具之间的遥测数据，我们帮助客户更好地运行他们的系统。”

Vantara VSP是四大经典阵列之一，另外两个是Dell EMC的PowerMax，IBM的DS8000和Infinidat的Infinibox。HPE的XP就是日立VSP的OEM版本。到目前为止，HPE尚未VSP新型号系列产品做出任何评论。

然而公共技术路线上缺席了NVMe-和SCM，特别是Dell EMC、IBM、Kaminario、NetApp和Pure等老牌厂商以及Apeiron、E8、Excelero和Pavilion等初创公司都采用了这些这些技术，这使得Hitachi Vantara在访问延迟敏感型工作负载方面存在劣势。

但是我们可以认为，NVMe-oF和SCM都在Hitachi Vantara的私有技术路线图上。

Vantara用15TB SSD取代FMD意味着FMD的升级可能已被放弃或放缓。我们已经向Vantara方面询问此事，以及它是否会采用Ruler格式的SSD。

这款人工智能驱动的自动化操作工具可以在操作方面与VSP的竞争对手相抗衡，但是需要在实际使用中进行验证。

目前这些产品都开始供货了，可以单独提供，也可以与Hitachi Vantara VSP打包在一起。目前新阵列的定价和详细供货信息还没有公布。