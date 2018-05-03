当盘片不停转动时谁还需要NAND？希捷近线磁盘驱动器大放光彩

根据希捷的最新财报，市场对近线磁盘驱动器需求的增加带动了第三季度利润实现增长。

根据希捷的最新财报，市场对近线磁盘驱动器需求的增加带动了第三季度利润实现增长。

在截至3月30日的第三季度，希捷的营收为28亿美元，比去年同期增长4.8％，净利润为3.81亿美元，增长96％。

希捷的大部分收入来自于磁盘驱动器业务，这部分收入为25亿美元，同比增长7％。只有7.8％（约为2.17亿美元）来自企业系统、闪存和其他——希捷将这部分称为“非硬盘驱动器收入”。希捷首席财务官Dave Morton在财报电话会议上表示，与去年第三季度相比，非硬盘产品减少了13.6％。

Morton表示，这主要是由于一些传统OEM云系统产品计划中的生命周期结束，以及希捷高性能计算资产的剥离。

这里他指的是已经卖给Cray的HPC ClusterStor阵列业务。

NAND业务

SSD对希捷来说似乎越来越重要，Morton称：“硅产品的收入同比增长了几个百分点，但我们仍然看好与东芝签订供应协议所带来的机会，因为我们投资开发包括SAS、SSD、PCIe、NVMe、消费者和游戏市场等广泛的硅产品组合，以显著增加收入和扩大利润空间。

Guggenheim Securities LLC分析师Robert Cihra问道：“企业SSD业务仍然规模很小，我估计同比只有小幅增长，但是要形成很好的发展势头需要做些什么？是否很大程度上与东芝的协议是紧密联系的？未来这是一个重大的变革吗，或者您可以做些什么来让这部分业务实现增长？”

希捷公司首席执行官Dave Mosley回应说：“过去阻碍我们的事情之一，是我们总是要么切换NAND的供应商，要么从流程节点切换到这个厂商内部的流程节点，这是相当有破坏性的......拥有更长期的可见性，和更稳定可预测的供应链，这是在该领域内实现增长的关键。”

磁盘驱动器业务

该季度希捷出货的磁盘总容量为87.4EB，同比增长34％，平均容量为2.4TB，年增长率为32％，平均销售价格为70.50美元，年增长率为6％。

近线驱动器的销售是一大亮点，出货量为4130万部，同比增长93％。所有其他类别规模较小，同比下降或持平。不过，Morton表示：“几乎所有的终端市场，包括个人电脑计算机、消费者、游戏和网络附加存储，在3月份这个季度都有同比增长。”

2018财年第三季度希捷的磁盘驱动器细分解读

运营费用同比减少26％至4.06亿美元，运营现金流为5.58亿美元，同比增长31％，自由现金流为4.89亿美元，同比增长48％。

淡出1.5万转竞赛

希捷正在逐渐减少在低容量消费级驱动器和1.5万转硬盘市场的参与。Morton说：“我们正在最大限度地减少我们在低于1TB客户端消费级产品和1.5万转关键任务型驱动器市场的参与度，因为我们相信随着时间的推移，这些应用工作负载将转移到基于硅的内存或者云存储中，我们已经或正在开发这方面的产品组合。在3月份的这个季度，这些产品在总收入中占比不到8％。”

Morton表示，希捷的近线驱动器正在继续保持着HAMR技术的发展势头。“我们在引入HAMR技术方面不断取得进展。HAMR作为下一代记录平台将为高容量仅限驱动器打开一个更大的空间，将每个驱动器的容量点推高到24TB及以上，为我们的客户提供巨大的经济价值。我们预计将在2019年批量发布HAMR产品组合。”

近线磁盘驱动器市场引发了希捷的浓厚兴趣。希捷首席执行官Mosley认为：“说到近线产品，我们认同我们正处于全球云存储转型初期阶段的观点。”

这意味着近线存储将进入公有云和超大规模数据中心市场。

他补充道：“关于近线市场，对我们和对所有人来说，最大的问题是这个市场能持续多久，高峰时规模有多大？我认为，一直到今年下半年我们仍将看到这个市场有强劲的需求。”

希捷预计第四季度的收入将与这一季度基本持平，约为28亿美元。

Mosley表示：“根据来自所有地区最大的企业客户给出的反馈，对容量的强劲需求将在今年一整年持续下去。此外，我们预计其他市场也将出现季节性的突出表现，下半年边缘市场的容量增长尤为显著。”

评论

“稳定、可预测的供应链”只是一项基本需求；希捷仍然需要设计和打造产品。我们可以设想，在需求增加的时候，希捷可以打磨出比现在好一些些的产品，并显着强化它的NAND业务。

但与英特尔、美光、三星、东芝和西部数据相比，希捷仍然会受到不是垂直整合SSD供应商的限制。在这方面，希捷对NAND市场的承诺仍然比较滞后。我们认为，这可能是因为希捷不想承担所需的资本支出。

Wells Fargo高级分析师Aaron Rakers这样写道：“我们认为投资者仍将继续质疑希捷能否在SSD市场有所起色（份额估计低于1％），相比之下，垂直整合供应商在总出货容量中占到了95％以上的份额。”

他表示，以磁盘为中心的希捷，预计闪存对硬盘驱动器的蚕食，将会影响希捷不到8％的收入。我们认为，如果能够通过HAMR和多读写臂技术带动近线驱动器的增长，那么希捷可能会认为不需要投入大量资金通过与代工厂合作来加强NAND供应。

在西部数据看来，希捷似乎认为闪存更像是对磁盘驱动器的短期威胁，而不是长期战略必需的存储介质带来的一个机会。