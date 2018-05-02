Dell EMC新品袭来：VMAX正式更名为PowerMax

今年在美国拉斯维加斯举行的Dell Technologies World大会上，推出升级的VMAX、XtremIO和HCI产品纷，还有EMC两款专注于人工智能、加速的服务器产品，以及为实现可组合性设计的PowerEdge服务器。

今年在美国拉斯维加斯举行的Dell Technologies World大会上，推出升级的VMAX、XtremIO和HCI产品纷，还有EMC两款专注于人工智能、加速的服务器产品，以及为实现可组合性设计的PowerEdge服务器。

先从高端看，VMAX更名为PowerMax，CPU配置升级，并为即将推出的存储网络和内存技术做好了准备。

有两款PowerMax系统公布，2000和8000，而且原来的V-Bricks更名为PowerBricks，Hypermax OS更名为PowerMax OS。

2000型号可以被视为升级了的250F，8000可以视为升级了的950F。2000型号可以配置1-2个PowerBricks；8000型号可以配置1-8个。PowerBricks引擎中的CPU基本上是沿着英特尔产品升级曲线升级的，从250F/950F采用的Broadwells，到Xeon E5 26xx v4s。576个最大核心数保持不变，不过最高IOPS性能从950F的670万跃至8000型号的1000万。据Dell EMC称，这让PowerMax成为全球速度最快的存储阵列。

除了CPU配置的加强之外，还首次引入了重复数据删除功能、在线压缩功能以及高达5:1的数据压缩率。重复数据删除可以设置在应用程序级别。最大有效容量与250F和950F相同，分别为1PB和4PB，起始配置为一个10U PowerBrick配置13TB。

Dell表示，PowerMax的机架密度是VMAX的2倍，功耗降低40％。

此外，PowerMax增加了对NVMe SSD的支持，并且已经为支持NVMe-over-fabric（NVMe-oF）和存储级内存做好了准备。Dell表示，采用NVMe闪存驱动器的PowerMax响应时间比之前的VMAX系列提高了25％，而端到端NVMe和SCM的组合将使PowerMax响应时间比VMAX快50％。

PowerMax OS使用机器学习、预测分析和模式识别来使阵列变得更加自主。

通过支持NVMe-oF这一路线图，Dell EMC加入了IBM、Kaminario、NetApp和Pure Storage等厂商的阵营，限制了NVMe-oF初创公司的机会，例如Apeiron、E8、Excelero、Pavilion等公司。

XtremIO X2

XtremIO X2阵列让入门价格降低了55％，并且软件升级可将变更数据复制到目标系统。Dell表示，相比把变更文件中所有数据进行传输的竞品来说，这让复制功能对带宽的需求降低了75%。此外，这还可以最大限度地减少复制对性能的影响。

XtremIO正面

PowerEdge

这次Dell推出了两款新服务器：R840和R940xa。

R840是一款2U四路服务器，支持2个GPU或FPGA作为CPU加速器，最多可以配置24个NVMe SSD，并且可面向分析和人工智能驱动的工作负载。Dell表示，在Monte Carlo Risk Analysis仿真测试中R840比R820快了3.5倍。

R840支持用于DevOps集成的OpenManage RESTful API和IDRAC9。

PowerEdge R840

R940xa是R940的一个更强大的版本，它是一款3U四路服务器，有更强大的加速能力，支持最多4个GPU或8个FPGA。Dell表示，R940xa经过优化可以解决与R840类似的人工智能/分析类型工作负载，但是计算密集型的，因此CPU与GPU的比例为1:1。

Brytlyt首席执行官Richard Feyns表示，通过使用GPU和CPU，像他这样的GPU加速的PostGreSQL公司能够在数十亿行数据上提供亚秒响应，而这些数据以前需要20分钟。

PowerEdge R940xa

R940xa的存储插槽可接入32个驱动器。

可组合式服务器

PowerMX是戴尔正在开发中的可组合式服务器产品线，该产品线在Dell Technologies World上进行了预览。它是基于一种双路模块化“动能”架构的。

戴尔宣称，PowerMX的存储容量比任何其他类似系统高出3倍，网络性能高出5倍，网络延迟低55％，但没有给出更多细节。

目前PowerMX支持25-100GbitE，但未来可能会转向Gen Z或其他互连技术。

Dell没有说PowerMX是否可以将CPU、GPU以及网络组合到一个虚拟服务器中，但表示正在密切关注用户的需求。

此外还有一个MX管理工具，可以从单一控制台管理多达8000个PowerEdge设备，并且支持无接触式的服务器发现和自动机箱扩展。

现在Dell和HPE、Liqid、DriveScale、浪潮和Supermicro等公司一样，都在开发可组合式服务器产品。

就我们所知，IBM尚未加入这一阵营，其他白盒服务器和ODM服务器厂商也没有这方面的动作。

VxRAil和VxRack SDDC

有两款Dell超融合系统——VxRail和VxRack SDDC——也引起了人们的关注。

VxRail支持NVMe，内存增加2倍，图形加速提升2倍，以及支持更高的聚合网络带宽。此外还有一个新的STIG（Security Technical Implementation Guide）和自动化脚本来加速安全基础架构的部署。

此外，VMware Validated Designs for SDDC可用于规划、操作和部署本地云类似的系统。

VxRack SDDC支持PowerEdge 14G服务器、VMware Cloud Foundation（VCF）以及一些安全增强功能。

此外，Isilon NAS实例现已开始在Google云中提供。

供货

PowerMax阵列将从5月3日起供货，Power MX可组合式服务器将于今年下半年上市。