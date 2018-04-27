Mellanox BlueField存储方案荣获首届ODCC “欧存奖 – 最佳奖”

世界领先的高性能计算、数据中心端到端互连方案提供商Mellanox宣布，在2018 ODCC存储大会上，Mellanox BlueField存储解决方案从参评的数十款Server SAN方案中脱颖而出，获颁首届ODCC “欧存奖——最佳奖” 。

世界领先的高性能计算、数据中心端到端互连方案提供商Mellanox宣布，在2018 ODCC存储大会上，Mellanox BlueField存储解决方案从参评的数十款Server SAN方案中脱颖而出，获颁首届ODCC “欧存奖——最佳奖” 。

Mellanox公司亚太及中国区市场开发高级总监宋庆春（右一）上台领奖

“欧存奖”评选活动由开放数据中心委员会（ODCC）主办，主要面向行业用户、存储服务提供商，皆在表彰优秀的Server-SAN解决方案和应用方案，为存储业界带来新启示。经过广泛的案例征集、审核与严谨的正式评选，基于Mellanox BlueField构建的云存储系统凭借高性能、技术创新、高集成度、低延时等优势，获得了专家评审组的一致肯定，成为“欧存奖– 最佳方案奖”首批Server-SAN获奖案例。

随着IT基础设施的持续更新以及云数据中心的快速扩张，企业对于高性能存储和云存储的需求已上升到前所未有的水平。Mellanox BlueField片上系统（SoC）是针对全闪存和混合存储的Server SAN解决方案，它极好地整合了计算、互联、网络等芯片资源，可以用来构建全新的全闪存阵列或Server SAN，同时也是构建高性能存储系统最具性价比的解决方案之一。

在同等存储容量和存储介质的使用场景下，应用BlueField构建的存储可获得两倍性能提升，同时节省50%的X86 CPU占用，而成本低于传统解决方案一半。在当前的实际测试中，远端存储可拥有与本地存储基本一致的IOPS性能和低至5微秒的延时，单机性能高达5M IOPS@4KB。

“在数字化浪潮下，越来越多的企业开始迈向更为多样性的业务模式，对于IT基础架构中存储空间的拓展以及存储技术的提升有了更高的要求”，开放数据中心委员会（ODCC）秘书长李洁博士表示。“Mellanox BlueField片上系统（SoC）能够极大地节省CPU资源，降低延时，使得存储系统性能接近硬件线速能力。作为ODCC核心会员和行业领先的互连方案提供商，Mellanox能够帮助提升存储设备的弹性扩展能力，联合ODCC生态合作伙伴，共同促进中国存储产业的进一步发展。”

“开放数据中心委员会（ODCC）在业界具有很高的影响力，我们很荣幸基于Mellanox BlueField的存储方案能在首次颁发的“ODCC欧存奖”评比中获得“最佳奖”。”Mellanox公司市场副总裁Gilad Shainer先生表示， “Mellanox一直以来都积极致力于提供高性能、低功耗、易部署的网络产品和方案，我们的BlueField片上系统（SoC）整合了Mellanox智能存储卸载网卡，ARM CPU和PCIe交换机，可以被用于构建高性能、低成本的存储解决方案，满足新型Scale Out存储系统的要求。我们有信心与ODCC等合作伙伴一道推动BlueField在中国的落地。”