Veritas发布NetBackup及全新一体机 杨晨：我们正在转型中

GDPR法规实施在即，信息共享和保护对于企业来说至关重要。Veritas发现越来越多的客户对NBU这类传统产品也提出了更高的要求。由于客户的强劲需求，Veritas推出了升级版NetBackup 8.1.1，帮助企业面对新型的数据管理挑战。

还记得去年美国征信巨头Equifax数据泄露事件吗？据了解，整件事影响了1亿多名美国消费者和70多万英国公民，牵涉甚广；美国希尔顿酒店曾丢失数十万名客人的信用卡信息，被处罚100万美金；Facebook于今年深陷用户隐私泄漏丑闻……

种种事件也向我们敲响了警钟，企业的数据信息保护在这个信息化的时代变得极其重要。尤其是GDPR《通用数据保护条例》的公布，进一步表明未来如果企业丢失或泄露客户数据，将要承担重大的法律责任和巨额罚款。

这也对数据保护企业提出了更高的要求。在众多数据保护企业中，Veritas作为全球知名的数据管理公司，基于当下行业趋势，正在进行转型中。据Veritas公司大中华区总裁杨晨表示："如今数据泄露事件频发，在多云时代下，我们希望转型方向是成为一家多云的数据管理厂商，为客户提供全生命周期的数据管理，以保证数据的安全性"。

升级版NetBackup 8.1.1助企业面对数据挑战

GDPR法规实施在即，信息共享和保护对于企业来说至关重要。Veritas发现越来越多的客户对NBU这类传统产品也提出了更高的要求。由于客户的强劲需求，Veritas推出了升级版NetBackup 8.1.1，帮助企业面对新型的数据管理挑战。

据杨晨介绍，在此次NetBackup 8.1.1解决方案中，新增了几大功能：

一，RestAPI与CloudPoint的集成。RestAPI能与CloudPoint相集成，实现数据的自动化保护。

二、帮助企业满足数据合规要求。最新版本强化了IPv6的合规标准，并支持FIPS合规，能够保证企业现有应用和数据管理符合最新的数据安全合规标准。

三、支持多云环境下的数据管理。通过NBU 8.1.1作为网关载体，企业可以将数据迁移至云端，实现更高效、成本更低的数据存储。

四、现代化的横向扩展工作负载

五、定制化基础架构

此外，NetBackup根据一些全球最严苛的产品安全标准进行优化，包括用于批准加密模块的政府计算机安全标准联邦信息处理标准(FIPS)认证，并配合使用AES 256位密钥和相关数据安全标准。

"NetBackup 8.1.1正在从原有的传统私有云数据中心领域，逐步向多云拓展，同时提供更加开放的接口，来帮助企业更好的处理当下更为复杂的数据环境。"杨晨总结道。

全新一体机为企业数据保驾护航

除了NetBackup解决方案，Veritas还推了两款全新一体机。即Veritas Flex与Veritas Access。据了解，目前Veritas的一体机市场占有率一直占据前几位，每年增长率也较高，一体机能够利用多云环境的灵活性以改进企业的数据保护能力。

此次推出的全新产品也正是验证了强劲的市场需求。据悉，Veritas Flex和Access一体机是Veritas首次采用信息定义数据管理的全新技术一体机解决方案，实现了端到端数据管理，帮助企业更加轻松地解决从数据中心到云中的数据保护、长期数据保留和归档难题。

此外，这两款解决方案通过软件定义，将数据管理软件从基础硬件中所分离，为客户提供更高的灵活性。这种分离有助于客户在硬件上快速部署软件，同时方便客户日后自由选择基础架构，防止被供应商套牢。

在客户群体层面，据Veritas公司大中华区技术销售与服务总监郑欣蕾介绍：“全新一体机针对的均是数据量较大的企业，如运营商、银行、保险公司、能源制造业等。”

提到Veritas在数据保护市场的优势，郑欣蕾补充："Veritas主要有两大优势技术，其一是大家所熟知的备份技术，其二是高可用产品技术，即存储与可用性管理。过去我们会在Unix上提供高端的高可用解决方案。但如今，Veritas将这两项技术融合在Veritas Flex的一体机设备中，因此，此次的Flex Appliance中涵盖两项核心技术，高可用级别达到五个9以上。"