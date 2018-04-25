2018三星品牌四大新品正式面世 NVMe SSD成主流

在存储领域，近几年NVMe SSD凭借其高性能、低延迟、高速度等优势时常占据各大媒体头条。各大厂商也嗅到强劲的市场需求纷纷推出全新产品。

在存储领域，近几年NVMe SSD凭借其高性能、低延迟、高速度等优势时常占据各大媒体头条。各大厂商也嗅到强劲的市场需求纷纷推出全新产品。三星存储作为业内知名品牌，更是紧跟潮流，于4月24日下午召开2018年三星品牌存储新品发布会。此次发布会，三星电子存储事业部品牌存储营销副总裁李揆荣常务、总监柳万叶先生、张东原先生、金知熹女士、三星电子大中华区品牌存储部营销总监李祎先生等共同出席了本次发布会。

会上，除了期待已久的三星NVMe SSD 970系列的亮相，三星品牌存储同时还公布了PRO Endurance高度耐用存储卡、BAR Plus闪存盘和一款企业级固态硬盘860 DCT。

（图左至右）三星电子存储事业部品牌存储营销部总监柳万叶先生、三星电子存储事业部品牌存储营销副总裁李揆荣常务、三星电子大中华区品牌存储部营销总监李祎先生共同揭幕了本次发布会

三星品牌存储2018年四款新品首秀

NVMe SSD 970 PRO丨EVO

在面向普通消费者的NVMe SSD 960系列之后，三星又推出了一款专为技术发烧友和专业人士打造的最新一代NVMe SSD 970系列。

三星电子大中华区品牌存储部产品总监王北骜先生现场讲解NVMe SSD 970 系列

它采用最新的V-NAND技术和新改进的Phoenix控制器， 970 PRO可实现高达3,500 MB/s的连续读取速度和高达2,700 MB/s的连续写入速度，而970EVO的连续读取速度最高为3,500 MB/s，顺序写入速度最高为2,500 MB/s。与前一代相比，其顺序写入速度提高了30％。

除了性能水平的提升之外，970 PRO和970EVO还具有超强的耐用性和可靠性。产品提供了五年保修期，或者高达1,200 TB（970 EVO 2TB, 970 PRO 1TB基准）的总写入字节数，比上一代产品高出了50％ 。

作为三星旗舰SSD 960系列的升级版，970系列凭借其突破性的性能、卓越的可靠性和一流的容量，为NVMe SSD市场在各方面设置了一个全新的标杆。

PRO Endurance存储卡

PRO Endurance存储卡是三星存储今年首发的视频监控解决方案，专为高负荷视频监控应用（如监控和安全摄像头、执法记录仪和行车记录仪等）而设计，可有效保证视频监控持续快速稳定地进行。

它提供高达100 MB/s的读取速度，并通过高达30 MB/s的卓越写入速度提供4K和FHD记录。续航能力上，三星PRO Endurance比之前存储卡高了25倍，并包含长达5年（128GB基准）的有限保修服务。

另外，据三星电子大中华区品牌存储部产品总监王北骜先生在现场透露，2018年，三星PRO Endurance存储卡将与360行车记录仪进行深度合作。随着近年来车辆的普及，行车记录仪作为车载记录工具有着广阔的市场空间，360则是行车仪市场中的领导者，每年都能够达到200万台的销售量。三星存储卡作为行车仪的重要配给，每年也都与360行车仪搭配销售超百万张。2018年，三星品牌存储与360行车仪将在销售模式上进行更加深入的合作，这种新型互补合作模式，将奠定双方强强联手互惠共利的发展道路。

BAR Plus闪存盘和固态硬盘860 DCT

BAR Plus闪存盘作为三星闪存盘BAR系列的升级版亮相发布会，其延续了BAR系列的金属材质一体成型的金属钥匙孔环设计，不仅坚固耐用，还可防止丢失。USB3.1BAR Plus闪存盘也在传输性能和外观上进行了升级，增加了最大256GB容量，传输速度高达300 MB/s，节约您的宝贵时间，保证您有更多的时间去工作、畅玩、观赏视频和创作。同时现场也发布了企业级固态硬盘860 DCT系列，此系列包含960GB， 1.92TB及3.84TB三个容量。

860 DCT系列SSD定位于入门级服务器市场，适用于读取密集型企业应用，如CDN、web服务，电子邮件，流媒体，视频点播，文件服务等。

860 DCT除了提供基于SATA 3的高读写性能外，还提供了众多企业级SSD特性，比如较高的IO一致性，较低的读写延迟，定制的管理工具，分级的温度管控措施等。

总之，这是一款为读取密集应用量身定制的、高性价比的入门级企业级SSD。2018年，三星品牌存储也将与联泰集群（北京）科技有限责任公司达成合作，助力联泰集群开拓人工智能（AI）领域。

另外，在三季度，三星还将发布针对中高端应用的883 DCT（SATA）和983 DCT（NVMe）系列，敬请期待。

据悉，三星NVMe SSD 970系列及PRO Endurance存储卡将在2018年5月8日于天猫，京东，苏宁易购三大平台同步开启预售，5月15日正式首销，860DCT也将于6月初开启发售。

小结

作为存储行业的全球引领者，三星始终坚持技术创新，为用户提供优化的存储体验。在18年持续不断的技术探索与积累的基础上，三星正在发挥自身强大的产品优势与品牌影响力，引领着全球存储行业的发展。本次发布会亮相的四款产品， 正是三星存储向消费者呈现的最佳成绩单。三星品牌存储将始终坚持技术升级，致力于为广大消费者带来更极致的性能体验。