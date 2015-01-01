为什么要创办高校AI挑战赛，联想创投高层这样说！

联想集团高级副总裁、联想创投集团总裁贺志强、联想创投合伙人宋春雨以及联想创投董事总经理、联想创投加速器总经理梁颖等高层接受了包括至顶网在内的媒体采访。

在2018年3月29日，历时两个多月，覆盖全国8大赛区、28个省份和260所高校由联想创投主办的“中国有AI · 联想高校AI精英挑战赛”迎来了全国总决赛。总决赛的比赛地点定为与联想颇有渊源的中国科学院计算技术研究所，因为30多年前，联想正是脱胎于中科院计算所。

联想集团董事长兼CEO杨元庆，联想集团高级副总裁、联想创投集团总裁贺志强，中国科学院计算技术研究所所长孙凝晖，北京爱笔科技有限公司CEO林元庆，旷视科技首席科学家孙剑博士，联想集团中国区首席市场官王传东，联想集团副总裁、人工智能实验室负责人徐飞玉博士，联想创投合伙人宋春雨，联想创投董事总经理、联想创投加速器总经理梁颖，联想创投董事总经理王光熙，中科大计算机学院院长李向阳，上海交通大学计算机应用研究所副所长盛斌均出席现场并参与点评互动。

同时借着此次活动，包括联想集团高级副总裁、联想创投集团总裁贺志强、联想创投合伙人宋春雨以及联想创投董事总经理、联想创投加速器总经理梁颖等高层接受了包括至顶网在内的媒体采访。

为什么要投资高校? 创新发展离不开高校！

联想集团高级副总裁、联想创投集团总裁贺志强认为有不少投资人，他们不愿意投学生创业的项目。但是大家想一想，首先全世界排在前五名的最顶尖的科技公司，历史上高科技的公司好多都是学校毕业生，甚至学校没毕业的学生创造的。Facebook是，微软是，Google是。中国未来一定会有学生出来创业，引领世界顶尖科技的公司出来。联想创投加速器最核心的目的就是在院校里面找世界顶尖科技，来引领产业和社会进步。

其次联想创投投资的AI的公司，也都是院校出来的，Face++的印奇和唐文斌创业的时候就是清华的学生，今天已经是AI领域里边跑在最前面的独角兽公司。包括引领中国AI处理器芯片的寒武纪科技，是中国科学院计算技术研究所的非常年轻的创业团队。所以我们希望今天的中国有AI·联想高校AI精英挑战赛总决赛也能够涌现出特别好的未来的公司。

我们看到联想创投专注于面向未来的核心技术和智能互联网投资，投资方向主要为：云计算+大数据、人工智能+机器人、AR/VR、+互联网、消费升级等领域联想创投专注就是高科技产业投资，联想创投90%的投资全部都是跟IT、未来相关的，只有很少一部分会投一点点其他。联想创投就是投IT的未来。贺志强表示联想创投主要专注于智能互联网。具体来讲就是从IoT+边缘计算+云+大数据+人工智能，这一串技术，最后再跟行业融合，这就是联想创投要投资的最重要的主题，是未来五到十年最重要的主题。从2016年成立联想创投开始，联想创投坚定认为未来十倍于互联网的技术就是智能互联网，IoT+边缘计算+云+大数据+人工智能与行业的深度融合。

为什么投资高校？联想创投愿意与高校深度融合落地AI应用。

联想创投董事总经理、联想创投加速器总经理梁颖也谈到具体到学校出来的项目，的确有很多问题，一般的投资不愿意去投学校的项目，因为这种项目风险高，失败率高，教授或者学生出来没有产业化的经验，对很多财务投资机构来说有很大的挑战，但是另一方面来看这却是联想创投比较擅长的。联想创投的优势就是让产业资源和经验与技术做更好的结合，做更好的市场。对于高校来说，科技技术和理论方面的领先的是毋庸置疑，联想通过资本的力量，结合人才、市场、供应链、管理经验等资源和助力顶尖科技的产品和商业转换。在管理方面，联想创投可以推荐相关领域的具有管理经验的人才来加速合作项目的实际落地。

针对此次高校AI精英挑战赛，联想创投前期做了大量的工作。包括走访了很多学校，国内很多顶尖高校、顶尖实验室，包括国家重点实验室、863实验室。也看到在AI领域，中国在技术领域已经慢慢接近美国了，我们可以看到很多华裔教授在国内任职，他们带的团队，一些顶尖的算法、一些顶尖比赛上面都拿到很好的名次。中国在人工智能领域的技术积累已经在国际一流的水平上了。

另外，因为中国的市场足够大，高校在技术创新方面也有很大的转变，也越来越跟产业在结合，在工作中发现，联想创投理念说AI+行业，我们看到很多学校的行业是AI+医疗、AI+工业、AI+金融、AI+教育等等很多领域。很多项目已经开始落地，已经在支撑我们现在整个中国的工业产业的发展。我们发现了很多非常好的项目的来源。这是整个中国有AI·联想高校AI精英挑战赛中我们所看到的。

技术转化为应用，要有顶尖带头人

联想创投合伙人宋春雨认为当前时代最大的驱动力就是智能互联网也是联想创投最大的投资主题。除了贺志强谈到的IoT+边缘计算+云+大数据+人工智能方向。

比如此次的联想高校AI精英挑战赛，获得联想创投关注，重点看三个主要方向：

第一，有顶尖的带头人。因为人工智能的核心技术是非常关键的，是硬科技。而且这个学术带头人是能够保证他有足够的号召力能够吸引来更多的好的优秀的人加入，让这个公司做得好。

第二，商业化力量非常强，要有一个商业的落地应用场景，我们也非常看重人工智能，就是我们讲的智能互联网赋能传统行业体会的重大的价值，包括智慧城市、智慧交通、智慧工业、智慧零售、智慧医疗、智慧家庭，这五大场景，是我们主要看的方向。

第三，整个团队，基于我们前面说的带头人和他所做的领先性，在融资能力上要非常强，融资要成功，计算力很关键，你要后面有巨大的资金投入，建AI的云计算的中心，做训练，这些方面和人才的增多都是非常关键的，所以有持续融资能力的团队也是非常关键的。

在此次联想高校AI精英挑战赛决赛现场，入围选手涵盖智慧医疗、智能监测、行为识别、云计算和大数据等多个领域的十个项目，经过数小时的激烈角逐和评比，最终，来自西安交通大学的脑控康复机器人项目（云观医疗科技），凭借过硬的技术实力和良好的社会效益，获得了现场评审与专家的高度认可，一举获得联想高校AI精英挑战赛的全国总冠军；另外，来自浙江大学的管道医生（善听创新科技）与来自哈尔滨工业大学的工业管道智能监测（零声科技），也通过优异的表现位列前三！