Veritas收购云数据管理公司fluid Operations AG

近日，Veritas宣布收购fluid Operations AG，帮助客户实现在数据方面的投资回报。

近日，Veritas宣布收购fluid Operations AG，帮助客户实现在数据方面的投资回报。

Veritas表示，购买私有公司FluidOps将“加速Veritas实现让客户能够利用数据的强大功能——不管数据在哪——同时推动洞察力获得竞争优势的使命。”

这次收购的财务条款没有对外披露。

位于德国Walldorf的fluid Operations AG公司成立于2008年，它的数据管理工具可用于协调、整合和优化孤岛中的结构化和非结构化数据源，不管是本地环境、公有云还是私有云。

自成立以来该公司已经通过B轮融资获得400万美元。

Veritas表示，考虑到所用存储选项范围不同，许多企业都在试图管理、分析和优化数据以转化为可行的情报信息。

虽然云技术让企业安全地存储数据、外包IT需求以及减少运营工作负载，但将结构化和非结构化数据结合在一起、并实现投资回报可能是一项挑战。

Veritas首席执行官Mike Palmer表示，此次交易将提供“对当今全球企业至关重要的全新编排和语义集成。”

此外，Veritas希望这次收购能够进一步助力Veritas在人工智能和机器学习领域的雄心壮志。

fluid Operations AG的产品组合将被整合到“当前和未来”数据管理解决方案中，从今年晚些时候即将推出的NAS解决方案Veritas Access 7.4开始。

fluid Operations AG联合创始人Andreas Eberhart博士表示：“我们很高兴加入Veritas团队。多年来，我们一直专注于为客户提供针对异构数据池的智能数据管理解决方案，帮助企业弥合数据孤岛，从数据透明度中受益，并加速混合云领域的创新。”