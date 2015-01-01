2018中国开源存储的盛筵

3月22-23日，由Ceph中国社区主办，DOIT承办的全球首届Ceph亚太峰会——Cephalocon APAC 2018在北京成功举办，此次活动受到社区志愿小组和广大赞助商的大力支持，促成首届亚太峰会成功落地中国，据统计本次峰会线下线上共吸引了2500余人。

3月22-23日，由Ceph中国社区主办，DOIT承办的全球首届Ceph亚太峰会——Cephalocon APAC 2018在北京成功举办，峰会以The Future of Storage为主题，旨在推进Ceph开源技术的广泛普及，增进产业交流，构建更为完善的产业生态，此次活动受到社区志愿小组和广大赞助商的大力支持，促成首届亚太峰会成功落地中国，据统计本次峰会线下线上共吸引了2500余人。

Ceph社区创始人Sage Weil，Ceph社区经理Leonardo Vaz及Ceph社区成员，全球开源圈顶级厂商、开发者、重量级用户以及Ceph技术爱好者相聚一堂，论道Ceph的现在与未来。大会受到英特尔、红帽、SUSE、XSKY、中兴、UMCloud、元核云、Mellanox、杉岩数据、CANONICAL、arm、量子创新(北京)信息技术有限公司(ESPAN)等业界厂商的支持，优选50场主题演讲，逾10位基金会大咖，超过百人的讲师团队，包括社区开发、企业应用、运维实践等为主题的四场分论坛，从Ceph社区的全方位讲解，到厂商技术、用户案例的分享，精彩不断。

作为分布式存储领域最具有影响力的开源技术，Ceph可谓一枝独秀，在社区影响力、市场活跃度及产品解决方案普及度上，开源Ceph保持领先，并且逐渐迈向成熟。以2004年提交第一行代码为起点，Ceph从Sage Weil的毕业设计中走来，成长为开源分布式存储领域最具影响力的项目之一，一路上历经了诸多过程与挑战。近年来，软件定义存储技术快速发展和应用，Ceph迎来了新的发展机遇，从社区走向商用，一次次的实践在证明：Ceph已完全适用于大规模的企业应用和政务应用。

在会议采访过程中，Sage Weil向记者表示：“2004年我创立Ceph项目的时候，我的初衷是为一个机房里面的超级计算机提供PB级存储方案。但是发展的过程遇到了很多问题，硬件出错、扩展的问题、伸缩性的问题等等。在OpenStack出现以后，我发现这个项目的目标已经成了为云计算提供基础设施的概念，从当时的一个超算中心已经扩展到很多的超算中心，规模有所扩大，关注点也有一些扩展。开始的时候设计是针对对象存储，发展过程发现云计算不仅需要对象存储还需要块存储和文件存储，所以这些年来把这些功能全部实现了。目前我的系统非常满足云计算计算中心的需求。对于CephFS来讲是目前的着重发力点，期待下一个版本里会有更多的应用场景，目前只是在OpenStack结合里面，之后会看到CephFS会有更好的表现。”



（从左到右： Ceph中国社区的联合创始人孙琦、海南易建科技公司 刘世民、英特尔中国云计算战略总监 陈绪、SteCeph社区创始人 红帽首席咨询工程师 Sage Weil、红帽首席方案架构师张家驹、CERN Dan Van Der Ster

在开源Ceph产品的商品化应用讨论时，红帽首席方案架构师张家驹向我们讲解了开源社区与商品化的异同：社区对接不同的生态硬件软件，但是比较发散。产品的角度比较收敛，会收敛到不同的领域和不同的行业，去做一个企业可以使用的稳定的、产品化的企业级可以使用的产品。另一点，社区跟企业的差别，企业的产品对我们客户是有承诺的，对于社区版来讲，大家可以随便自由的使用，这是对客户的差别。实际上我们的团队和社区开发团队以及产品开发团队是一个大的团队，比如在我们的企业版里，如果遇到某些问题是上游社区现在还没有解决的问题，实际上这些问题会到我们的社区开发团队，我们会一起把它进行修复。

CERN Dan Van Der Ster介绍了Ceph在欧洲高性能计算和粒子对撞的计算中的实际应用：“我们在最开始选择Ceph的原因，是经费的问题，数据量是15个PB，当年选择Ceph是从建基础架构层，是选择OpenStack开始的，Ceph应该是唯一的，没有第二个更好选择的余地，所以后来就把这些Ceph用于云平台，随着之后的发展，他们发现Ceph还可以用于高性能计算和粒子对撞的计算，用CephFS文件系统提供高性能计算存储数据，整个过程里运行了五年，没有丢过一个数据。刚才提到了Ceph的块存储是举世无双的唯一选择，在开源界。他说存储的数据一年达到50个PB未来将发展到100个PB，量非常大，但经费过低，只能选取通用的硬件，通过技术的手段提升存储容量。”

最后Sage Weil总结到：“从04年开始开发Ceph这个产品，14年公司被收购。但是Ceph社区是一个共有的，代码贡献主要来自红帽和其他公司。在中国14年以来，我们看到很多基于Ceph的创业公司，市场足够大，在竞标过程很多时候替换了原来的传统业务，还可能和以前的专用存储设备黑盒子进行竞争。这个过程无论是红帽本身，或者是其他中国的创业公司，或者中国的IP公司，都在整个大潮中分得一杯羹，这也是他们积极反馈社区的原因。可以看到商业回馈、生态系统中，无论是红帽还是他的小兄弟们，最后都可以共同把生态或者社区和商业落地作大，关于不同领域和哪些行业的问题。未来的Ceph会有更好的性能、易用、节能，核心要解决的还是性能和怎么更好落地。”

本次全球首届Ceph亚太峰会——Cephalocon APAC 2018的举办，不仅是全球Ceph开发者的交流和聚会，也必将推动Ceph开源技术的市场应用和发展，从而提升社会信息化程度和水平。