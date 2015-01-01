Pivotal正式提交IPO申请 戴尔保留控制权

Dell Technologies旗下的Pivotal Software正在快速增长，云平台即服务应用市场抢夺份额。本周五，Pivotal向美国证券交易委员会提交了IPO申请。

Dell Technologies旗下的Pivotal Software正在快速增长，云平台即服务应用市场抢夺份额。本周五，Pivotal向美国证券交易委员会提交了IPO申请。

Pivotal在截至2018年2月2日的2018财年中，销售额达到5.09亿美元，增长23％，净收入为1.63亿美元。Pivotal没有提供每股S-1申请的初始价格。

Dell目前是Pivotal的主要股东，其他主要股东包括微软、福特和通用电气。一旦Pivotal上市，Dell Technologies将间接通过其子公司——包括VMware——拥有351,028,548股优秀B类普通股。

Pivotal在提交的文件中称：“因此，Dell Technologies将能够控制所有需要我们股东批准的事宜，包括选举董事并批准重要的公司交易。Dell Technologies的控制权益可能会不鼓励或者组织我们控制权的变更，而我们普通股的其他持有人可能会赞成。”

在此之前，Dell Technologies一直在考虑各种战略选择，包括重新上市或与子公司VMware合并。Dell首席执行官Michael Dell今年早些时候曾表示，他在美国德克萨斯州Round Rock的一家公司正在评估这两个“潜在商机”，希望公司在这个充满活力的IT市场中更快更好地发展壮大。

位于纽约霍尔布鲁克的解决方案提供商Future Tech是Dell EMC钛金合作伙伴，该公司首席执行官Bob Venero说：“这是Dell Technologies最受瞩目的技术资产之一。Pivotal的目标是利用不断增长的云机会，无论是混合云、本地云还是原生公有云。大多数财富500强企业都在以某种方式使用Pivotal构建云应用。”

Venero表示，他认为Pivotal IPO是Michael Dell利用其全部资产为合作伙伴和客户带来成本优势的重大举措。“如果他这样做，他显然会有一个很好的财务和结构上的理由。我们从过去的成功中认识到的一件事，就是相信Michael在这种大型技术赌注上的直觉。我们期待着看看这次Pivotal IPO的胃口有多大。”