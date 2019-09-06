被VMware收购前夕：Pivotal公布财报实现强劲营收增长

最初Pivotal是从VMware和EMC的业务中拆分出来的，主攻大数据和云原生市场。六年后，随着企业上云加速，基于云原生的Pivotal成为补充VMware的重要成分。目前Pivotal正在高调地退出股市。这也许是Pivotal作为一家上市公司最后一次公布营收报告。这家Cloud Foundry云开发平台提供商报告称，该季度收入增长17%，订阅收入增长38％，季度亏损有所收窄。

上个月VMware宣布将以27亿美元收购Pivotal，这也是VMware最近一系列旨在寻求从虚拟化扩展到快速增长的软件容器和云原生应用市场的收购之一。这两家公司均由Dell Technologies控股。

“Pivotal、Heptio、Bitnami和VMware家族的其他成员构成了VMware内部新的云原生单元，构成了这家以在多云环境虚拟机管理程序中占据主导地位而闻名的公司，”Wikibon高级分析师Stu Miniman这样表示。

由于交易尚未完成，因此Pivotal没有举行常规电话会议讨论业绩或者更新财务预测。Pivotal发布了首席执行官Rob Mee的简短声明，他将收入增长归因于“客户扩张和新客户获得”。

Pivotal在该季度的总收入为1.93亿美元，远高于此前预期的1.85亿美元至1.89亿美元，也高于此前分析师预期的1.865亿美元。订阅收入为1.35亿美元，占总收入的70％，高于去年同期的59％，订阅收入增长较前几个季度略有放缓。

Pivotal的季度净亏损从一年前的3560万美元收窄至2810万美元。调整后的每股净收益均达到收支平衡，高于分析师此前预期的每股亏损3至4美分。

尽管业绩表现强劲，但Pivotal股票在盘后交易中几乎没有变化，因为投资者已经将收购价格纳入了该公司的股价中。

Miniman表示，以季度收购来判断像Pivotal这种公司的业务状况是有误导性的。 “Pivotal的优势在于帮助大型企业走上数字化转型之路，而与这些大企业的合作涉及到收入金额大、销售周期长等因素。”

被VMware收购之后，这些细节将不再受公众的监督。

Pivotal在中国的故事被引入最多的是中国铁路12306的流畅应用是基于Pivotal的技术方案。在中国Pivotal业务范围包括Pivotal Cloud Foundry云原生PaaS平台、云原生/微服务的应用开发专家服务、Greenplum大数据产品和解决方案以及相关服务等。

Pivotal在多次场合中谈到，其优势就是云原生。借助我们的云原生平台Pivotal Cloud Foundry，开发人员可以投入更多时间编写代码，运维人员可以提高安全性并增加在线时间。通过这些团队的共同努力，他们得以在降低成本的同时交付更出色的业务价值。在云上，Pivotal的能够大幅度缩减软件测试系统到应用的时间。比如别人可能发布需要两三个月的时间才能把测试系统发布到生产系统，Pivotal基本上可以控制在一周之内。

Pivotal通过平台和服务的方式在今天云市场大方光彩。

今天，全球最知名的公司纷纷选择Pivotal，并取得了革命性的成果。通过采用Pivotal 的平台、工具和方法，这些公司得以充分发挥创新能力，缩短销售就绪时间，并降低维护现有应用组合的成本。这些成果遍及众多行业，包括汽车、金融服务、工业、媒体、零售、政府机构、科技和电信。