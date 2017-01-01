   存储大事件！阿里巴巴发布全球首个双模SSD产品  

近日，阿里巴巴发布了面向下一代数据中心的双模SSD（Dual-Mode SSD）存储架构，以及全球首个双模SSD产品——AliFlash V3。

近日，阿里巴巴发布了面向下一代数据中心的双模SSD（Dual-Mode SSD）存储架构，以及全球首个双模SSD产品——AliFlash V3。

随着人工智能、大数据以及云计算的迅猛发展，数据中心对存储产品的要求正在发生深刻变化。以标准SSD为基础的传统架构，在性能、成本、灵活性、供应、TCO以及服务响应等诸多方面，都越来越无法满足下一代数据中心的需求。

针对这些客户痛点，阿里巴巴研发了面向下一代数据中心的双模SSD（Dual-Mode SSD）架构和全球首个双模SSD产品AliFlash V3。AliFlash V3与存储引擎Fusion Engine结合，预计降低成本50%，性能提升5倍，即性价比提升10倍。这一创新模式将为下一代数据中心提供更高效、灵活、可靠的存储能力支撑。

阿里巴巴双模SSD架构同时支持开放接口（Open Channel）模式和标准NVMe模式，能最大限度覆盖业务需求。利用开放接口模式的灵活性，开放硬件能力，对接阿里巴巴自研的全球首个商业化用户态存储引擎Fusion Engine，实现软硬件一体优化，帮助客户取得极致I/O性能和优化TCO。同时，通过标准化的双模SSD设计规范，形成双模SSD平台。方便接入其他厂商产品，实现宽口径供应、生态共建和共赢效应。

作为第三代自研SSD产品，AliFlash V3是阿里巴巴双模SSD架构的首个商用产品。AliFlash V3的研发创造了多项第一：全球首个双模SSD产品，业界第一个同时实现内核态和用户态开放接口模式（Open Channel）软件栈的产品，以及阿里巴巴第一个自研存储控制器芯片AliFSC。

AliFlash V3延续了AliFlash V1与AliFlash V2在技术白盒化、供应链管理、质量管理等方面的经验，在双模SSD架构支持、用户态内核态兼容I/O栈、开放接口模式软件栈，以及业务定制、软硬件一体化设计等方面已实现多项创新与优化。AliFlash V3适配主流3D TLC/QLC NAND flash，兼容开放接口模式（Open Channel）和标准NVMe模式，实现了从NAND颗粒、控制器芯片、固件、驱动、用户态I/O栈的全链路打通。AliFlash V3不仅提供通用的块设备支持，还针对业务需求定制优化和开发增强功能，更与业务团队联合开发了软硬件一体化方案，发挥出双模SSD架构的巨大潜力与效益。目前，AliFlash V3产品已成功生产，并在导入上线运行。

阿里巴巴双模SSD架构的发布在业界也造成了巨大的影响，继2017年8月发布第一版双模SSD设计规范以来，目前已有多家厂商与之合作研发双模SSD产品。在FAST 2018峰会上也展示了双模SSD架构和AliFlash V3基本情况。对此，阿里巴巴将继续秉持合作开放的态度，与厂商和业界一道，推动下一代SSD架构和生态的共建。