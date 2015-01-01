协同办公 数据备份 群晖SkyNAS不仅仅是企业云盘

随着企业业务发展，单一只有存储功能的企业云盘难以满足日益增长的业务需求，诸如数据同步/备份/分享、流程管理、协同办公成为了小微企业实实在在的刚性需求。而以往，很难有一套在线系统能够"身"兼数职，一手将以上提及的功能包办。

随着企业业务发展，单一只有存储功能的企业云盘难以满足日益增长的业务需求，诸如数据同步/备份/分享、流程管理、协同办公成为了小微企业实实在在的刚性需求。而以往，很难有一套在线系统能够"身"兼数职，一手将以上提及的功能包办。

2018年1月23日，群晖联合阿里正式发布Synology SkyNAS，应对小微企业上云的核心困局，提供企业盘、协同盘、同步盘等企业级SaaS服务，除了传统的企业云盘功能之外，依托于群晖出色的应用优势Synology SkyNAS更像是企业IT的瑞士军刀，不仅能实现传统企业云盘的文件存储、分享等功能，还可以在SkyNAS中添加相关功能，实现协同办公、数据备份等功能，真正做到一套系统即可满足企业大部分云上业务所需，下文我们通过具体场景化案例来详解SkyNAS如何解决企业效率以及管理上的痛点。

客户下载几十个GB的视频原素材慢如蜗牛

通常情况下，通过公有云分享资料给供应商、采购方、客户，除非资料接受者的账号同样是付费会员，否则下载时将被限速，若是下载十几个GB甚至几十个GB的视频素材，只有几百KB/s的下载速度一定会拖慢整个项目进度。而通过群晖SkyNAS，其可以像大多数企业网盘一样通过url分享资料，并且得益于阿里云出色的技术支持，通过Synology SkyNAS分享的资料将不会受到下载者的账号因素而限速，高速率的传输意味着更高效率的项目进度。

项目经理老是抱怨开会约不到一起

QQ、微信已经成为了主流的沟通工具，但是扪心自问，它们真的方便吗？每天打开聊天APP，几十、几百条未读消息有多少是真正与工作相关的呢？处理这些无用信息将耗费掉大量时间、精力。而SkyNAS能够给每一位项目成员建立账号，还可以使用沟通工具Chat和日程安排Calendar套件来计划工作。建立一个项目交流群，可以用Chat让每一个团队成员清楚知道自己要做什么，并且可以在Calendar上建立计划和日程安排，提醒成员什么时候需要开会。

员工抱怨团队效率低，重复文档多，查找起来费时间

除了沟通上占用大量碎片时间之外，传统的QQ、微信在文档传输、处理上同样存在太多局限性，举个简单的例子，人事部需要统计所有员工的真实家庭住址，传统的做法是将一个表格分发给不同的部门领导，再由不同的领导发给部门所有同事，收集完毕后再交给人事部，人事部将所有表格进行汇总。这样的流程不仅消耗了大量精力，表格也被分为十几份甚至几十份，如果表格容量很大，传输时还需要占用大量带宽，存储时占用大量磁盘空间。而通过Synology SkyNAS的在线Office套件能够轻松解决这一问题，只需在云端建立一个共享的、可多人同时编辑的表格，人事部就能坐享其成，待所有数据统计完毕导出即可，可谓是省时省力。

突然断电连不上服务器怎么办？如果有异地备援就好了

然而异地备援代表的是庞大的预算和复杂的布建，租用另一个机房、两地的网络布建等都需要经费和人力投入，小微企业根本无力负荷。通过Hyper Backup套件，将SkyNAS数据备份到公有云，还能备份到本地的实体Synology NAS，不仅可轻松实现异地备份，而且云上的NAS和实体NAS还能打通账户权限。再通过Cloud Station ShareSync套件，两台NAS数据自动同步；或者通过rsync定时将本地数据备份到SkyNAS，根据需求来自定义方式和规则。Synology SkyNAS能够快速部署企业自由的云存储空间，无需购置实体硬盘即可快速扩展空间，同时也能够与本地Synology NAS实现真正混合云，打造真正兼顾性能、弹性与安全性的企业云存储解决方案。

老板采购老是说成本、成本

Synology SkyNAS现已上架阿里云市场，价格低至一天一元，并且提供短时间使用、按流量付费等更为灵活自由的付费方式，不用受限于网盘的龟速和隐私泄露风险，也不必被包月捆绑支付昂贵费用。如果专案临时有需要，例如开完会之后需要让客户下载数据， 不需要拉专线你可以用非常低的成本为SkyNAS临时提速，确保下载体验。

安全、弹性、高效以及性价比，Synology SkyNAS专为小微企业提供安全的企业云存储与文件协作解决方案，解决小微企业团队之间的文件存储与备份、数据管理、资料汇总分发等需求，为中国千万企业的运维、发展保驾护航。