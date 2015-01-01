 从英特尔到紫光：美光的产品无法令人满意，请试试我们这款3D NAND

英特尔公司正在讨论向中国清华紫光集团出售3D NAND晶圆——大家可能还记得，2015年美国政府曾明确禁止英特尔及其闪存合作伙伴美光公司与紫光方面建立业务往来。

英特尔公司正在讨论向中国清华紫光集团出售3D NAND晶圆——大家可能还记得，2015年美国政府曾明确禁止英特尔及其闪存合作伙伴美光公司与紫光方面建立业务往来。

英特尔与美光双方拥有共同的闪存芯片制造合作伙伴IMTF公司，今年1月双方已经宣布正式将两家的闪存业务进行分离。

两家公司目前正在着手开发64层3D NAND产品，并进一步打造96层闪存技术。双方打算在96层技术开发完成后，即停止后续合作。

英特尔公司将专注于其在中国大连建立的闪存工厂——这里正在生产3D NAND产品。而美光公司则在其美国代工厂当中制造闪存芯片。

根据DRAMeXchange与Nikkei Asian发布的报道，英特尔与清华紫光集团正就供应闪存晶圆一事进行谈判。清华紫光集团旗下的存储器技术子公司将从英特尔的大连工厂处购买3D NAND晶圆，并利用其测试、封闭并销售NAND产品。

而另一家清华紫光子公司扬子存储器技术公司（简称YMTC）则已经打造出自己的32层3D NAND芯片，但尚未实现64层技术。英特尔大连工厂因此提供了产品供应协议。从这个角度来看，接下来由英特尔向紫光方面供应96层产品也将成为顺理成章的结果。

由这批晶圆生产出的芯片可能会以各种形式被添加至智能手机、平板电脑、笔记本电脑、台式机以及服务器当中。

此外，英特尔公司也可能为其提供其它产品——例如CPU。

通过使用清华紫光集团的销售渠道，这笔交易将能够帮助英特尔公司进一步增加其在中国的闪存产品销量。英特尔公司目前的闪存营收在NAND市场上排名第六，占整体市场份额的5.5%——很明显，芯片巨头需要外部助力才能实现进一步增长。