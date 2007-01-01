 当业务不断走向云端，云上云下的数据可用性如何得到保证

Gartner预测到2020年，90%的企业和组织将采用混合云来管理基础设施。混合云将成为企业数字化转型过程中重要的战略之一。

Gartner预测到2020年，90%的企业和组织将采用混合云来管理基础设施。混合云将成为企业数字化转型过程中重要的战略之一。

随着云计算环境的持续深入发展，2018年云端发展方面将会出现四大趋势：一是多云环境将成为常态；二是云原生应用程序会随着各种规模企业和ISV的逐渐成熟而激增；三是云端规模的数据库服务可实现超大规模、高度分布的关键应用程序，并将增加在所有云端应用程序中加入数据分析功能的需求；四是人工智能将通过云端平台开始深入至各企业、行业及应用程序之中。

2018，云上云下数据可用性成为重点关注

在这样的背景下，2017年《Veeam可用性报告》中 ESG 对全球超过 1,000 名 IT 决策者进行调查，以更好地了解他们当前所面临的保护、恢复和可用性挑战。总体结果令人吃惊——企业拥有数量惊人的难以恢复的数据。 平均每年造成的意外停机成本为 2180 万美元。更可怕的是意外停机抑制了创新，66% 的企业承认意外停机正阻碍数字变革计划的实施。





Veeam 2017可用性报告信息图

同时展望2018年，数据增长、灾难恢复和业务始终在线成为企业关注的焦点。2018年企业重点将放在避免停机事件和系统失灵上，数据泄露或漏报数据泄露事件将越来越引起人们的注意。多云端企业级业务永续的可用性并非选择，而是最基本要求。在这样的多云环境下，当数据在虚拟化环境、物理环境以及云平台更加频繁流动的时候，云上云下的数据可用性成为一个新的挑战。那么是否有数据可用性厂商关注这新的挑战呢？答案是Veeam。特别是2017年，Veeam发布了一系列创新解决方案来确保在多云和混合云环境中实现“始终在线云”可用性，助力企业加速数字化转型。

成立于2006年的全球领先的数据可用性厂商Veeam在2017年发布了其在虚拟化、物理、云的平台战略，并发布一系列创新解决方案，帮助企业确保在多云和混合云环境中实现“始终在线云”可用性，助力企业加速数字化转型。而最新的消息是2018年 1月16日宣布已经以4,250万美元全现金方式收购亚马逊网络服务（AWS）云原生企业备份和灾难恢复的领先供应商N2WS。N2WS是基础设施即服务（IaaS）数据保护方面的领导者，提供专为AWS工作负载设计的云原生备份解决方案，使企业能够根据需要随时备份数据和应用程序，并能够在数秒内恢复。

Veeam发布了Veeam Backup for Microsoft Office 365、Veeam Agents、Veeam Availability Console以及集成了代理管理功能的Veeam Availability Suit 9.5 Update 3，并通过收购N2WS，巩固了Veeam作为任何应用程序、任何数据、任何云上可用性领先供应商的地位。

VEEAM产品希望保护任何应用、任何云上云下数据

2017年，Veeam宣布将推出新的Veeam Availability Suite v10和新的扩展Veeam“始终在线”可用性平台，希望帮助全球各地的企业通过Veeam的“始终在线”可用性套件实现无缝数字生活体验。

Veeam Availability Suite基本上是一类全新的解决方案，提供：

不间断业务连续性，让用户对随时随地随意的数字生活体验充满信心。即时恢复——跨云且随时随地。多云或者混合云环境下的备份、复制和连续数据保护（CDP），无论何种方式：私有、公有、托管还是SaaS；

数字化转型敏捷性，支持简单、安全、可靠的跨云数据管理和迁移。以您的方式选择您的云。Veeam提供软件定义的、硬件和云端无关平台，因此，无论用户需求如何变化，您总是能适应；

分析和可视化，可以在整个基础架构上对数据管理、运营绩效和合规性进行深度分析。企业现在可以自信地进行监控和分析，并采取措施。Veeam及其合作伙伴生态支持系统提供强大的数据分析和发现功能，简化了数据管理，实现了工作流程的自动化，等等。

Veeam Availability Suite v10通过扩展“始终在线”可用性平台来进行管理和保护，从而进一步提高了业务连续性和灵活性，实现物理服务器和网络连接存储（NAS）管理；新Veeam CDP（持续数据保护），通过连续复制到私有云或者托管云，一级应用程序和任务关键工作负载的恢复SLA达到秒级，能够使服务提供商帮助客户在灾难情况下保护顶层应用程序中的有价值的数据。

全新Veeam CDP（持续数据保护）及 vCloud Director Integration，大大提升灾难复原即服务（DRaaS）功能 ；通过全新的Veeam CDP及vCloud Director Integration保护企业的关键任务应用程序。为了让企业在灾难事件中的损失和恢复时间减到最低。Veeam建议企业应该从传统的备份方式转向可用性解决方案，数据即使丢失也不会超过15分钟，并可在15分钟内使应用程序重新启动并运行。

同时Veeam支持多云和混合云环境（私有、公有、托管或者SaaS）中的任何基础架构上的任何工作负载（虚拟、物理或者云端），为企业级客户提供完整的端到端可用性和跨云数据管理平台，包括公有云环境下的数据管理。

Veeam Availability for AWS能够实现使用原生AWS快照功能进行云原生、无代理备份和恢复，从而降低了复杂度，并极大的提高了恢复SLA；独立于底层AWS基础架构，通过分离数据和存储备份，降低了AWS工作负载停机和数据丢失的风险；充分利用强大可靠的恢复技术，实现业界领先的RTO，包括即时恢复、颗粒文件和应用程序恢复。Veeam Availability for AWS定位于实现革命性的AWS数据保护，成为AWS可用性的首选——如同Veeam改变了VMware和Hyper V的数据保护方式一样。

保证云上云下数据可用性，生态最重要

保证云上云下数据可用性，离不开合作伙伴的大力支持。Veeam长期的战略是做100%的渠道公司。2017年有更多的合作伙伴参与，通过与合作伙伴共同推进新的解决方案，来加强其在备份即服务（BaaS）和DRaaS市场的领先地位，并将其100%的渠道战略从经销商扩展到服务提供商。Veeam加入HPE Complete计划后，客户能够直接从HPE及其经销商那里购买完整的HPE和Veeam解决方案。

Cisco把Veeam添加到其全球价目表中，便于合作伙伴以单一的订购系统获得Veeam和Cisco数据中心解决方案的报价和进行认证，使客户能够通过一个订单，更简单地使用联合解决方案。Veeam与NetApp进一步合作，由产品整合发展至成立包含NetApp Data Fabric方案的经销协议。NetApp把Veeam可用性方案加入其全球价目表后，NetApp客户可直接从NetApp及其经销商购买完整的Veeam及NetApp解决方案。Veeam增加了企业解决方案供应商合作伙伴，包括IBM Cloud、VMware（发布了Veeam Availability Suite for VMware Cloud on AWS）、Pure Storage、Nutanix和N2WS。

而在不久前，Veeam公布了公司历史上最成功一年所取得的业绩成果。2017年Veeam的总订单收入达8.27亿美元，同比增长36%，总额超过100万美元的交易增长500%，第四季度总订单收入破纪录达2.99亿美元。2017年，Veeam Availability Suite销售额增长48%。2017年，Veeam云端业务同比增长50%。目前在全球范围内拥有 53,000 家合作伙伴和 282,000 多家客户，每月持续平均增加4,000名新客户。2017年增加了1000多名员工。Veeam在2015年进军中国，截至2017财年第三季度，Veeam在中国市场已经拥有431家合作伙伴和870个客户。

Veeam中国区总经理施勤

截至目前，Veeam进入中国市场已经有两年的时间。这一时期，Veeam在中国的复合增长率是远远高于全球的。Veeam中国区总经理施勤强调，“2018年在本地化战略方面，我们主要会围绕三个方面重点实施：1、更多地对接本土公司，形成本土化的解决方案；2、形成更适合本土的行业应用解决方案，比如针对金融、制造、医疗等领域的特定解决方案；3、采用一些更适合中国用户的不同的业务模式和许可购买形式，比如云服务、一体机、租赁等。通过本地化战略的持续深入推进，我们预计2018年中国区业务的增长将超过100%。”

“相信通过本地化战略的实施和落地，Veeam的业务将延伸到多个领域，并通过提供可用性的产品、业务及服务，持续惠及我们的合作伙伴和用户企业。“他表示。

后记，今天全球企业都面临数据的海量增长以及复杂的多云端环境，那么如何确保数据和应用程序的可用性，成为企业长期重点考虑的问题。而且这样的需求将会越来越多。Veeam的优势就是在任何云端环境中为任何应用程序和数据实现可用性，而且通过市场反馈也看到了其产品具有很强的竞争力。更让我们期待的是在2018年，我们将看到一个营收达到10亿美元的为全球企业提供数据可用性服务的公司。