砰！SK海力士向企业SSD市场投下72层3D NAND重磅炸弹

韩国闪存制造商大举进军企业级SSD市场。

韩国闪存制造商大举进军企业级SSD市场。

目前专注于客户级SSD产品的SK海力士公司正凭借着72层3D NAND技术全力冲击企业级SSD市场。

该公司利用这项技术开发出512 Gb闪存芯片，并利用自家控制器与固件构建起容量达4 TB的企业级SSD产品。SK海力士方面没有澄清该款产品是否使用了TLC（三级单元）闪存。

这款设备可最高支持每秒560 MB/515 MB连续读取与写入速率，而随机读取/写入IOPS则分别为9万8千与3万2千。

在接入协议方面，SK海力士公司并没有提到任何与SAS或者SATA有关的字眼，但表示其正利用同样的72层技术开发一款PCIe SSD产品。

据称，这款PCIe SSD产品将拥有超过1 TB存储容量，连续读取/写入带宽分别为每秒2700 MB/1100 MB，随机读取/写入IOPS则分别为23万与3万5千。

SK海力士公司正在向美国的各大服务器与数据中心客户提供该款PCIe产品的样品。

该公司此前曾在其网站上列出两款企业级SSD产品：2015年开发的、最大容量为1.9 TB的SATA MLC（二级单元）固态磁盘SE3010，以及一款具体信息尚不明确的PCI MLC SSD产品PE3011。 二者看起来即将被接下来亮相的新产品所取代。

然而，这款新的PCIe SSD在参数方面与其它主流SSD厂商的竞争产品相比，并不具备明显的优势。他们也希望其最终容量能够远远超过目前所提到的“1 TB以上”。 SK海力士公司进一步进军企业级SSD市场的作法，意味着其将与英特尔、美光、三星、东芝以及西部数据开展正面竞争，并趋向于走低价格路线。预计其产品将于今年晚些时候正式发布。