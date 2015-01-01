2018年2月5日戴尔易安信今日宣布在大中华区发布系列存储产品组合，涵盖全闪存、软件定义存储、数据保护、融合及超融合基础设施等高增长领域。

中国北京 – 2018年2月5日戴尔易安信今日宣布在大中华区发布系列存储产品组合，涵盖全闪存、软件定义存储、数据保护、融合及超融合基础设施等高增长领域。作为戴尔科技集团关键业务群之一，戴尔易安信凭借在服务器、存储、网络和数据保护领域的强大优势，致力于以创新技术为客户提供先进的企业解决方案以及专业的服务和咨询，助力企业实现现代化、自动化以及数据中心转型，为建立混合云、开发云原生应用和大数据分析平台以实现业务转型提供值得信赖的基础。

图：戴尔易安信在大中华区发布系列存储产品组合。左起依次为：戴尔易安信大中华区存储产品市场总监范圣俭，戴尔易安信大中华区存储业务总监李海平，戴尔易安信大中华区售前系统工程部总经理杨捷，戴尔易安信全球副总裁、中国研发集团总经理刘伟，戴尔科技集团大中华区总裁黄陈宏博士，戴尔易安信跨产品运营总裁兼首席技术官John Roese，戴尔易安信全球副总裁、大中华区IT架构解决方案事业部总经理曹志平，戴尔易安信大中华区数据中心销售总经理刘志洪

戴尔科技集团大中华区总裁黄陈宏博士表示：“戴尔科技集团致力于为客户提供从边缘计算到核心数据中心再到云计算的一站式解决方案及服务。未来，我们将继续秉承深耕中国市场20年来的使命，持续践行对中国市场的一贯承诺，以更全面的创新技术组合、更完整的端到端数字化转型解决方案、更紧密的客户关系、更广泛的本地合作和渠道覆盖以及更优秀的团队服务于本土客户与生态，实现与中国社会和经济的共同成长。“

图：戴尔科技集团大中华区总裁黄陈宏博士

在云计算、大数据的驱动下，数据量快速激增，使得中国软件定义和超融合基础设施市场保持迅猛增长势头，全球企业存储市场规模也在持续扩大。通过深度的优势整合与技术创新，戴尔易安信将凭借在服务器、网络、全闪存、软件定义存储、融合及超融合基础设施、数据保护等关键领域强大的技术实力，帮助大中华区不同规模的企业客户构建现代化数据中心。

戴尔易安信全球副总裁、大中华区IT架构解决方案事业部总经理曹志平表示：“今天，我们在大中华区推出戴尔易安信系列存储产品。凭借在全闪存、融合及超融合架构、软件定义、虚拟化等数字化关键领域丰富的成功实践与经验，戴尔易安信大中华区团队将以更强劲的专业实力帮助本土客户构建现代化数据中心，在数字化转型之路上走得更加稳健。”

图：戴尔易安信全球副总裁、大中华区IT架构解决方案事业部总经理曹志平

戴尔易安信为大中华区客户提供世界级的全方位存储产品组合

戴尔易安信跨产品运营总裁兼首席技术官John Roese表示：“我们正处在IT行业关键的转折点，机器学习、物联网等新兴技术需要创新、卓越的从边缘计算到核心数据中心到云计算的解决方案。通过对跨栈超融合和融合基础设施系统、现代化服务器、计算技术、存储阵列、新的网络途径、以及下一代数据保护进行优化，戴尔易安信为客户的成功提供了必要基础。戴尔易安信具有得天独厚的优势，以经过专业售前咨询与售后服务而优化的产品组合，满足大中华区客户对智能数据中心的需求。”

图：戴尔易安信跨产品运营总裁兼首席技术官John Roese

戴尔易安信的全闪存与软件定义存储产品组合覆盖块数据、文件数据和对象数据领域。

戴尔易安信 VMAX 全闪存是主要面向多工作负载整合和关键任务应用的企业级全闪存存储，能够帮助客户大幅提高性能、安全性及可用性。

戴尔易安信 XtremIO X2提供统一的性能与存储效率，以及多维度的可扩展性，并且十分易于管理，能够减少存储占用的空间并实现大规模主动快照。

戴尔易安信 ScaleIO是先进的数据中心级软件定义存储产品，利用标准x86硬件和以太网提供高可扩展性和性能。ScaleIO能够简化客户存储生命周期管理，并大幅提升IT部门的工作效率。

戴尔易安信 SC系列的7020F与5020F提供具有高经济性的闪存性能，帮助客户实现数据中心的现代化。SC系列的其他产品可提供具有卓越性能和成本优化的混合存储。

戴尔易安信 Unity的 350F、450F、550F与650F为中端负载提供强大的全闪存性能，支持统一的块数据和文件数据，同时十分易于部署和管理。戴尔易安信免费的CloudIQ软件通过直观的存储系统健康评分简化了系统监测。

戴尔易安信 Isilon横向扩展NAS存储和戴尔易安信 ECS（弹性云存储）等非结构化数据存储让企业为文件和对象数据量的爆增准备就绪。戴尔易安信 Isilon横向扩展NAS系列涵盖全闪存、混合存储和归档系统，支持广泛的文件工作负载。Isilon解决方案易于管理、极为高效，并且能够与一系列云存储服务轻松集成。

戴尔易安信 ECS（弹性云存储）是一个横向扩展的对象存储平台，可针对传统应用及下一代应用提供全局数据访问，并提供增强的企业级数据保护和管理功能，同时支持高级数据分析。

戴尔易安信融合及超融合基础设施包含VxBlock系统、VxRail设备、VxRack系统和XC系列四大产品线，为客户带来更快的数据与应用程序访问体验，通过广泛的服务和支持，为各规模企业提供了助力业务增长和投资保护的途径。

戴尔易安信 VxBlock系统无缝地集成了企业级计算、网络、存储和虚拟化技术，为客户提供全球领先的融合基础设施。该基础设施能够作为一个统一的系统进行设计、管理、支持和维护。

戴尔易安信 VxRail是业界首个与VMware共同设计、基于VMware vSAN的超融合基础设施应用设备，可集成于第14代PowerEdge 服务器，凭借多个灵活的配置选项，可提供更强大、更可预估的性能表现，以满足VMware环境中任意超融合用例需求以及更严苛的关键型任务工作负载。在此基础上，最新的戴尔易安信 VxRail设备还带来了多项新的企业级功能，例如优化的企业部署体验、额外的硬件灵活性、内置数据保护以及与戴尔易安信技术更高的互操作能力等等。

戴尔易安信 VxRack系统集成了架顶Spine-Leaf网络和SDN选项，是在整个数据中心采用软件定义技术的客户的理想选择，也为预集成物理及软件定义网络的机架规模超融合基础设施做好了准备。

戴尔易安信 XC系列超融合设备非常适合那些需要管理程序选择的客户（包括微软Hyper-V），以及支持从典型企业业务应用到VDI环境下的各种特殊用例。戴尔易安信 XC系列能够在第14代PowerEdge服务器上展现更高的密集型工作负载性能、更强大的计算能力、更快的网络速度以及全新的NVMe/SSD配置。

凭借面向传统及现代软件定义数据中心和云的完善的数据保护产品组合，戴尔易安信能够满足企业广泛的数据保护需求。这些产品组合包括：

戴尔易安信 Data Domain（专用备份应用存储）为具有极高成本效益的备份、归档和灾难恢复提供安全、可靠并支持云的存储保护。

全面而灵活的Data Protection Suite（数据保护套件）系列软件简化了对数据保护的选择，为本地传统基础设施到虚拟化环境（包括公有云和混合云）中的数据和应用程序提供同类极佳的保护。戴尔易安信 数据保护套件覆盖复制、快照、数据备份与操作恢复、归档、灾难恢复等功能。

为了满足对融合数据保护不断增高的需求，戴尔易安信提供软硬件一体的数据保护设备（IDPA），其中包括数据保护存储硬件、保护软件、搜索与分析功能，帮助客户加速实现价值。戴尔易安信的数据保护产品组合提供高灵活性和可扩展性，能够满足各种规模企业的数据保护需求。

戴尔易安信通过“未来无忧 – 存储保障计划”帮助大中华区客户保护投资

今日戴尔易安信宣布在大中华区面向其存储及数据保护产品客户推出了“未来无忧 – 存储保障计划“，参与该计划的产品包含VMAX、XtremIO X2、Unity系列、SC系列、Isilon、ECS、Data Domain以及IDPA。该计划提供三年满意度保证以及全面的软件、可预估的支持定价、硬件投资保护、4:1全闪存存储效率保证、无忧数据迁移等客户权益，帮助客户保护对戴尔易安信技术的投资。在企业级存储行业，此类型的保障计划尚属寥寥，这也进一步印证了戴尔易安信长期倾听来自客户的声音、并以客户需求为重的理念。

戴尔易安信大中华区数据中心销售总经理刘志洪表示：“戴尔易安信拥有高度完善的存储产品与解决方案，致力于帮助客户构建现代化数据中心，并提供可靠的全闪存技术及云支撑。通过持续加大对产品和技术研发的投入，我们不断强化自身实力，以提供面向IT转型的全方位解决方案，为广大的大中华区客户提供服务，满足不同规模企业因技术革新所衍生的新IT需求。“

图：戴尔易安信大中华区数据中心销售总经理刘志洪

“创新“是戴尔科技集团的DNA，也是戴尔易安信产品研发的核心驱动力。于2006年成立的戴尔易安信中国研发集团，从一个数十人的团队已成长为拥有三个研发中心、数千名研发人才的先进机构，是戴尔易安信信息存储、数据保护、大数据及云计算产品研发和服务创新的重要引擎，已在美国和中国各拥有数百个专利，并出版了数本大数据和云计算领域的著作。

戴尔易安信全球副总裁、中国研发集团总经理刘伟博士表示：“戴尔易安信中国研发集团立足于中国。十二年来，我们在中高端存储、大数据存储，云存储、融合及超融合基础设施、数据管理、数据保护等领域积累了深厚的研发实力，培养了大批的专业人才，开发了几百项新产品和新技术，并始终致力为中国市场量身打造解决方案和服务。未来，我们将继续响应‘创新驱动发展’的号召，发挥我们的技术优势，研发更能满足中国客户需求的产品；同时加强与政府及本土产业伙伴的联盟，进一步融入本土生态系统，助力客户致胜数字化时代。”

凭借不懈的创新与耕耘， 戴尔易安信在全球服务器、存储、数据保护、软件定义数据中心、融合及超融合基础设施等多个关键领域保持着佼佼者地位，并持续稳定增长的态势。未来，戴尔易安信将继续履行“在中国，为中国“戴尔中国4.0战略的初衷，充分倾听来自本土市场和客户的声音，洞悉客户需求，以全球领先的创新技术激发本土企业在数字化时代中的最大潜能，推动中国产业升级和经济的持续发展。

销售信息：

戴尔易安信全线存储、数据保护、融合及超融合基础设施产品组合现已陆续在大中华区启动销售。

戴尔易安信 “未来无忧 – 存储保障计划”现在可以直接通过戴尔易安信或经认证的渠道合作伙伴购买，所有新的VMAX、XtremIO X2、Unity系列、SC系列、Isilon、ECS、Data Domain以及IDPA产品皆可参与。