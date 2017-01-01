将存储连接到AWS的19种方式

很多厂商正在这么做。在过去的半年中，这19家存储供应商（不管是专注硬件还是软件）都引入了新的方法，将他们的产品连接到AWS，或者利用AWS的超大规模能力。

AWS环境的存储因素

市场研究公司Research and Markets的数据显示，到2022年云存储市场将以近30％的年复合增长率增长，达到925亿美元，高于2017年的252亿美元。这将继续推动存储厂商找到更好的方式将他们的本地产品连接到云。

很多厂商正在这么做。在过去的半年中，这19家存储供应商（不管是专注硬件还是软件）都引入了新的方法，将他们的产品连接到AWS，或者利用AWS的超大规模能力。

下面就让我们来看看这些厂商如何帮助合作伙伴将存储连接到AWS。

Barracuda Backup, AWS Replication

Barracuda Backup是一个集成的端到端产品，为客户、解决方案提供商和MSP能够复制到自己的AWS S3存储中。此外它还可以将数据复制到Barracuda Cloud中。这使客户可以选择数据所在的位置，同时还可以控制复制的备份数据。位于美国加州坎贝尔市的梭子鱼公司Barracuda在AWS那里部署了基础架构，为客户提供端到端的产品，以便高效地复制到AWS S3存储库。

Cloudian HyperFile

位于加州圣马特奥的Cloudian公司，在12月份推出了Cloudian HyperFile，这是该公司第一款基于对象存储的系统，包含了企业NAS客户必需的所有功能，使其适用于部署包含文件数据在内的容量密集型应用。利用Cloudian HyperFile，企业客户可以以比传统NAS系统低得多的总拥有成本获得无限的可扩展性。

Cloudian HyperFile集成了企业级NAS功能，包括SMB/CIFS和NFS支持、快照、WORM、无中断故障转移、横向扩展性能、POSIX合规性和Active Directory集成。完整的Cloudian HyperFile存储产品（包括基于本地磁盘的存储产品）的起价为每个月每GB不到0.05美元。

Cohesity Orion 5.0

位于加州圣克拉拉的Cohesity公司，推出的Orion 5.0将端到端数据保护与带有分布式、无限可扩展架构的大数据存储相结合。Cohesity二级存储平台的最新版本可以备份数据并作为大量结构化和非结构化数据的可搜索归档存储。它通过在跨云和本地基础设施（带有单一用户界面）的单一平台上将这些以前孤立功能结合在一起，从而简化了管理并提高了效率。这个全方位索引、可搜索的平台提供了方便的访问和更深入的数据洞察，同时消除了多余的副本。任何应用和用户都可以通过NFS、CIFS/SMB和S3等标准协议访问数据。随着存储需求增加或减少，它也可以逐渐进行伸缩扩展。

Datrium Cloud DVX

Datrium公司在11月份推出了Datrium Cloud DVX，这是Datrium DVX内部部署计算节点的云原生实例，用于管理主存储和二级存储。Datrium Cloud DVX为运行在本地DVX的虚拟机提供恢复服务。它具有全局云重复数据删除功能，为虚拟机和虚拟磁盘级备份和恢复提供了一种高效的方法。

Cloud DVX是DVX软件到AWS的一个端口。Cloud DVX上提供的第一项服务是在AWS上运行的基于SaaS的实用程序，可为本地Datrium DVX系统提供VM和vDisk备份和恢复。新服务提供高性能的全球云重复数据删除和增量备份，以最大限度地降低容量和网络带宽成本。精细的重复数据删除恢复还提供了加速的恢复时间目标。

Druva Apollo For AWS

今年年初，位于加州桑尼维尔的云数据保护和管理技术开发商Druva开始通过其Druva Cloud Platform提供Druva Apollo For AWS，利用一个单一策略控制面板来管理基础架构即服务和平台即服务云工作负载数据。这款新产品可以保护和管理数据，并提供对Amazon EC2、Amazon S3、Amazon Elastic Block Store和Amazon Relational Database Service等AWS数据的洞察。它是建立在Druva现有覆盖物理和虚拟服务器环境、端点和云SaaS服务（如Office 365）数据管理服务之上的。

Igneous Hybrid Storage Cloud WORM

位于西雅图的Igneous在11月份发布了Igneous Hybrid Storage Cloud WORM策略，将数据保留策略融入到云存储基础架构中。这些策略可防止受WORM保护的数据在指定的保留期内或无限期地被删除。这符合很多行业的法律和合规性要求，包括金融、媒体和娱乐、制造业和医疗保健，在这些行业中企业必须遵守内部和外部数据保留要求或者保留案例。

NetApp NFS Hybrid Service For AWS

NetApp NFS Hybrid Service For AWS是基于NetApp OnTap软件的新型云数据服务，主要面向AWS客户。NetApp表示，这是第一个为云和企业应用提供企业级性能和可用性的混合NFS服务。它提供了高水平的性能和可用性，可加速企业应用，包括分析、DevOps、备份和灾难恢复。

NetApp NFS Hybrid Service For AWS支持NFSv3和NFSv4，支持全功能快照，可在云或者混合云部署中使用，并集成到本地系统中，实现本地和云之间的无缝数据迁移和同步。

Panzura Freedom Integration with Docker

来自加州坎贝尔的Panzura公司主要面向那些希望利用永久存储和移动存储的Docker在任何云和任何位置移动和部署容器的DevOps专业人士。客户还可以安全地部署全局私有注册表，方法是将容器镜像推送到Docker Registry，然后自动全局分发。在11月推出的Panzura Freedom支持Docker集成，引入了分布式全局命名空间，有助于消除存储孤岛，同时降低成本和复杂性，此外SmartSync功能通过使用元数据来减少容量需求、分布式文件和字节范围的锁定、以及对静态数据和传输中数据的加密。

Quantum Xcellis Scale-Out Storage Appliances With New StorNext 6

位于加州圣何塞的昆腾公司在8月份发布了StorNext横向扩展文件系统的最新版本——StorNext 6，该系统将高性能数据流与先进的数据管理功能相结合，用于内部部署、混合云和公有云环境。搭配昆腾Xcellis工作流存储产品一起出货的StorNext 6，可帮助用户克服传统NAS系统在满足大量快速增长的数据密集型工作负载需求方面的局限性，帮助从这些数据中获得商业价值。这个最新的StorNext提供了更有效、更具成本效益的方法，跨地理上分散的团队之间共享和访问文件，管理和保护存档数据，并审核数据在整个生命周期中的变化。

Qumulo File Fabric

位于西雅图的Qumulo公司在9月份推出了Qumulo File Fabric（QF2）。QF2是一个现代的、高度可扩展的文件存储系统，跨数据中心和云，存储和管理数十亿个文件。QF2包括实时分析和容量配额，以及连续的跨群集复制和实时快照。这些功能源于QF2最先进的数据管理系统QumuloDB，它针对文件数据的特殊需求进行了优化。QF2由软件和服务组成，这些服务包括支持、主动的云监测和趋势分析。

Scality Zenko Orbit

位于旧金山的Scality公司推出的Zenko Orbit产品是一个基于云的门户，可简化Zenko多云功能的管理，该功能主要用于数据布局、工作流程和全局搜索。Zenko Orbit于11月推出，让客户可以轻松地使用Scality Zenko Multi-Cloud Data Controller来管理多云存储。Zenko Orbit还有助于分析云数据的使用情况，并提供详细的统计数据，监控Zenko实例本身。

通过点击图形界面，Zenko Orbit允许云应用开发人员创建Zenko工作流程，如复制、生命周期管理和简单的数据上传/下载。

SoftNAS Cloud Enterprise

位于休斯顿的软件定义云NAS技术开发商SoftNAS，在10月份推出了基于其企业级NAS功能的多云数据控制和管理技术，包括三个云原生产品：SoftNAS Cloud Essentials、SoftNAS Cloud Enterprise和SoftNAS Cloud Platinum，来控制任何云上的任何数据。这三款SoftNAS Cloud产品主要针对多云和混合云环境，支持Amazon EBS块和Amazon S3对象存储。SoftNAS表示，该套件解决了现实世界中的问题，包括云备份和灾难恢复、在云中迁移和托管业务应用和用户数据、以及简化复杂的全球物联网和数据集成项目。

Sungard Availability Services Cloud Recovery for AWS

Sungard Availability Services（Sugar AS）在11月推出了一款在AWS上的升级版全面管理云恢复解决方案。Sungard AS现在可以为客户提供SLA支持的恢复。该公司表示，预计将客户可以看到x86工作负载的恢复时间缩短到1小时以内。

Sungard Availability Services Cloud Recovery for AWS在Amazon EBS上复制数据，帮助确保AWS实例可以在测试或者发色好难过灾难的时候使用自动调度功能启动运行。该公司还可以在测试或灾难期间管理故障转移过程，从而不影响生产操作。Sungard AS提供用户引导、实施、持续监控和管理，以帮助客户利用AWS实现业务关键型恢复需求。

SwiftStack 6.0

基于旧金山的Swiftstack公司推出的SwiftStack多云管理平台，可在单一命名空间中提供非结构化数据的云本地存储，其策略是通过在本地、私有云和公有云基础架构上扩展企业工作流的策略提供支持。本地数据以云原生格式保留，便于访问、分析和保护。在11月份发布的SwiftStack 6.0提供了SMB/CIFS和NFS文件访问，带有单个存储命名空间的公共云归档，通过SwiftStack客户端提供可视化，可访问单个多云命名空间，强化了在多个区域放置数据时的擦除编码。

Tintri Cloud Connector Support For AWS

位于加州山景城的Tintri公司推出的Tintri Cloud Connector，使企业能够将自己的本地Tintri全闪存阵列和混合闪存阵列与AWS相集成。Tintri Cloud Connector通过内置的压缩和重复数据删除功能，为虚拟机和云工作负载移动虚拟机级别的数据。例如，客户可以使用AWS对其关键任务应用进行数据保护、归档和灾难恢复，并通过Tintri一键式恢复应用和数据。Tintri表示，这有助于将云存储和数据输出成本降低达80％。

Veeam Availability Console

瑞士数据保护软件开发商Veeam在11月推出了Veeam Availability Console，这是一个免费的管理控制台，面向那些交付支持Veeam的服务（包括全方位管理的备份、备份即服务和灾难恢复即服务）的服务提供商，以更有效地管理、监控这些服务并提供发票。Veeam表示，Veeam Availability Console可帮助那些寻求启动托管备份服务业务以获得新收入来源的MSP厂商。此外那些采用IT服务交付模式的分布式企业也可以使用Veeam Availability Console。

其功能包括简化客户引导、客户环境的远程网络发现、Veeam备份的远程管理和监控，以及支持基于虚拟环境、物理环境和云的可用性服务。

WekaIO Matrix Version 3.1

WekaIO Matrix Version 3.1支持Amazon S3的云端爆发，让那些使用内部部署的计算群集用户既可以在工作负载峰值期间弹性增长环境，也可以将整个工作负载移至云端。 WekaIO表示，通过使整个文件系统及其数据能够在Amazon S3上备份而无需额外的备份工具，客户可简化定期备份。远程云副本可以根据需要自动更新，而不会影响应用的性能，并且可以在AWS上把文件系统作为一个测试副本简单处理，以审查备份数据。

此外该软件还可以部署为一个超融合基础设施设备，带有共享这相同实例的应用和存储；或者作为一个专门的存储服务器，带有较低成本的Amazon EC2实例。

Zadara Storage VPSA Storage Array NAS File Services Enhancements For AWS

加利福尼亚州尔湾的Zadara存储公司在2017年第三季度增强了自己的VPSA存储阵列NAS文件服务，其多云存储服务可连接到所有主流超大规模云厂商，此外还新增了本地和混合云的选项。这些阵列可以配置1.6TB SSD和新型10TB氦气旋转磁盘，提供NFS和CIFS / SMB协议，基于SSD的大容量缓存，自动备份到Amazon S3，连接到13个AWS地区，基于Docker的Zadara容器服务以及即时快照、克隆和远程复制。

Zerto Virtual Replication 5.5

位于波士顿的Zerto公司在8月份发布了Zerto Virtual Replication 5.5，重点是混合云弹性和应用移动性。ZVR 5.5引入了Microsoft Azure双向复制功能，使其成为首款提供对企业级应用的复制和恢复功能。与5.0版本相比，新版本还让AWS恢复速度提高了5倍，使客户能够更容易地使用公有云进行灾难恢复，或者在近实时的复制环境下使用公有云进行测试或开发。此外，ZVR 5.5中更新的Zerto Analytics平台能够对多站点多云环境的状态和健康情况进行实时和历史分析。