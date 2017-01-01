DRAM助力三星获取巨额利润

韩国技术巨头三星公司凭借着旺盛的内存芯片市场需求而迎来了出色的年度业绩，其年运营利润高达83%，总利润额为53.7万亿韩元（折合354亿英镑）。

内存芯片业务占比高达86%。

韩国技术巨头三星公司凭借着旺盛的内存芯片市场需求而迎来了出色的年度业绩，其年运营利润高达83%，总利润额为53.7万亿韩元（折合354亿英镑）。

根据本周二公布的数据，本季度半导体成为其业务的主要增长动力，占35.2万亿韩元运营利润的三分之二。该公司指出，其预计DRAM与NAND闪存芯片出货量将在2018年当中分别增长20%与40%。

全年总销售额则为239.6万亿韩元（折合1580亿英镑），同比增长19%。

昨天该公司还公布了其雄心勃勃的超级增压NAND Z-SSD产品，并将竞争矛头直指英特尔的P4800X Optane驱动器。

该公司表示接下来将进一步研发高密度内存产品，用于汽车电子及AI需求的云服务器及芯片组，从而率先抓住相关领域带来的商业机遇。

移动部门的运营利润在第四季度由上年同期的2.5万亿韩元下降至2.4万亿韩元（折合16亿英镑）。

三星公司指出：“由于对低端机型阵容进行了优化，智能手机的整体出货量有所下降; 不过旗舰级产品——例如Galaxy Note 8的出货量较上季度有所增长。在网络业务方面，客户的LTE投资主要集中在上半年，导致下半年盈利能力呈现疲弱态势。”

该公司表示，希望通过提振高端产品的销售来推动今年的业务发展。毫无疑问，其希望即将推出的Galaxy S9智能手机在其中发挥重要作用。

该公司表示，“网络业务部门计划将5G商用网络解决方案的供应扩展到包括韩国、美国以及日本在内的各大主要市场当中。”