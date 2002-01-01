挑剔的客户路转粉 华为存储有质量增长

对产品轻拿轻放、开启包装小心翼翼，原本对华为存储性能非常担忧，并打算测试如果不通过，对华为存储设备原封打包退回的大众公司，却成了华为存储的“粉丝”。

也许很多人听惯了如Dell EMC、NetApp等老牌的存储厂商，就认为它们是存储领域的霸主。不过，事实并非如此，从市场成绩来看，华为存储丝毫不差，甚至领先一头。

2017年，华为再次蝉联Gartner通用存储阵列魔力四象限报告领导者位置。并拥有着存储领域多项第一的光环，IDC报告显示，2017年前三季度华为存储全球收入增长率名列第一，高达35.2%。全闪存方面，华为增速全球第一，达到226.8%。在国内，2017年前三季度华为存储市场份额同样排名第一，占据21%。此外，包括高端存储、软件定义存储领域，华为均占据明显的第一优势位置。

华为存储产品线总裁孟广斌

华为存储产品线总裁孟广斌用“有质量的增长”来形容过去一年华为存储取得的成绩。世界领先的通信运营商、金融机构、医疗机构、制造企业等均选择华为存储构建未来的IT数据中心平台，进行数字化转型。华为存储赢得客户认可，市场份额一步步攀升，为什么？

他们选择华为存储的原因是？

意大利电信集团（TI）是全球最大的通信运营商之一，然而其IT设备的采购和维护成本却每年持续超过10%的上升。通过采用华为存储，TI很显着地降低了这一指标，TI将分布在意大利各地7个数据中心的66套不同厂商的存储替换为华为23套全闪存阵列OceanStor Dorado V3存储。其在提供优异稳定性能的同时，支持3:1数据缩减承诺，从32个机柜简化到5个机柜，华为帮助TI减少机柜占用空间83.6%，减少电费92.8%，OPEX降低60%。

在当天的沟通会上，招商银行数据中心的丛浩介绍了招行选择华为存储的原因。“华为SDS解决方案的采用，帮助我们实现了高效营销决策。华为分布式存储在招商银行应用范围较为广泛，经过测试，稳定性和性能都满足要求。在2017年招商银行的大数据云化项目中，正是因为华为分布式存储的部署，使我们的TCO较传统存储相比降低40%，资源发放效率提升了10倍，从以前的数周缩短为当前的数小时。”丛浩说。

此外，孟广斌还介绍了德国大众与雅虎日本这两个对产品质量有极致要求的客户故事，非常有代表性。

对产品轻拿轻放、开启包装小心翼翼，原本对华为存储性能非常担忧，并打算测试如果不通过，对华为存储设备原封打包退回的大众公司，却成了华为存储的“粉丝”。因为经过严谨测试，大众认为华为存储设备在性能和稳定性上均超过其他品牌。最终，大众选择华为成为未来五年存储领域的重要供应商，涵盖全球12大品牌36个国家、超过300个数据中心存储，均会看到华为存储的身影。

同样，日本的客户对质量的要求是极致的，这在雅虎日本体现了出来，因为处于地震多发的国家，尤其对存储有苛刻的要求。经过6个月测试，雅虎日本最终选择华为存储构建双活数据中心。

当然，同类的客户还有很多，每一家企业选择华为存储都是经过精挑细选的。在运营商、政务、公安、金融、医疗、媒资、教育等行业，华为存储在全球赢得了超过8000家客户的青睐。

华为存储的竞争力

成为客户的选择，背后离不开一个关键词：“竞争力”。说起来，华为存储到底有何实力？

实际上，从2002年开始，华为就开始在存储领域的研究。16年的持续积累让华为在产品上拥有了核心竞争力。以华为OceanStor Dorado系列全闪存存储来说，从2011年推出至今，已经实现“零事故”纪录。闪存技术方面，华为从2005年开始研究，目前是业内唯一具备存储操作系统、控制器、SSD盘（固态硬盘）全自研能力的供应商，并能够针对闪存进行端到端的深度优化。

“四颗自研芯片决定了我们的产品从基因上和别人不一样。”孟广斌强调说，在存储控制器芯片、多协议接口芯片、SSD控制器芯片、智能管理芯片上，华为依托芯片创新，在性能和可靠性上做到了行业领先。

此外，华为在全球范围内的3600多名专家与研发工程师和12个存储研发中心，为华为存储创新做了坚强的后盾。

实现数据按需服务

既然华为在存储领域是领导者而非跟随者，那么在产品研发和创新方向上，华为又如何进行规划？

面向未来，华为存储提出了“数据按需服务”的愿景，对于如何使能和加速愿景的实现，孟广斌用三句话给出了这个答案：全面云化、全面闪存化、全面智能化。

全面闪存化：在华为看来，全闪存将成为未来主流的数据中心存储，并应用于企业的关键重载业务。自全闪存存储阵列OceanStor Dorado V3上市交付以来，华为全闪存存储产品迎来迅猛增长。OceanStor Dorado V3具备高达400万IOPS（每秒读写次数）时仍保持0.5毫秒稳定时延的卓越性能。华为还计划于2018年上半年正式发布新一代全闪存存储OceanStor F V5系列以及混合闪存OceanStor V5系列，其全面的闪存设计特性将进一步扩充华为闪存存储产品布局。

全面云化：“按云的方式使用存储资源、公有云支持企业关键业务、云上云下数据协同”，这即是华为存储全面云化的发展策略。华为存储用实际行动在云化上进行了大力投入。例如在业内第一个推出企业关键应用零改造上云服务——专属企业存储服务（DESS），在结合华为的全融合云存储FusionStorage，通过存储即服务方案（STaaS）打造最佳存储混合云解决方案。

全面智能化：华为致力于用AI和大数据改造存储管理，例如设备运维智能化、资源调度智能化、使能数据价值挖掘等。在此方面，华为即将推出智能管理的解决方案eService等，为存储的运维管理带来质的飞跃。

“以前我们更关注单产品的竞争力，2018年对华为存储将是一个转型，会联合合作伙伴、客户一起面向行业定制存储解决方案。”如果给未来定一个目标的话，孟广斌信心十足地说，“三分天下，相信华为存储必占其一。”