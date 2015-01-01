重组上演！戴尔将融合基础设施打散并入现有业务部门

戴尔已经将Chad Sakac领导的融合平台和解决方案部门（CPSD）分拆打散到现有的服务器、存储和网络部门（基础设施解决方案部门）了。

戴尔已经将Chad Sakac领导的融合平台和解决方案部门（CPSD）分拆打散到现有的服务器、存储和网络部门（基础设施解决方案部门）了。

CPSD负责处理快速发展的超融合基础设施（HCI）和融合基础设施（CI）产品。

HCI组合包括XC（OEM自Nutanix）、VxRack、VxRail和ScaleIO。VxBlocks是在CI组合中。CPSD还包括企业混合云和本地混合云产品。

看起来像是服务器部门得到了HCI产品——也就是VxRail、VxRack、VxRack FLEX和XC，以及云业务。存储部门得到了xBlocks、Vscale和ScaleIO。存储部门主管Jeff Boudreau将负责管理与思科的关系。

Tom Burns领导的网络部门得到了VxBlocks和Vscale的运营和研发，并推动下一代CI战略。

Blueprint解决方案和技术联盟的高级副总裁、Ready解决方案业务负责人Armughan Ahmad担任其他职责，但仍是戴尔团队成员。

基础设施解决方案集团的营销工作现在由Sam Grocott负责。每个业务部门（服务器、存储、数据保护和网络）都要为自己的利润和亏损负责。

目前担任基础设施解决方案集团战略和规划高级副总裁的Matt Baker表示，这次重组与戴尔其他部门正在进行的重组一样，目标都是提高销售和运营效率。

我们也了解到，整个基础设施解决方案集团负责人Jeff Clarke希望他负责的部门能够整合成一个团队，以更快、更集中、更明智的方式运作。

我们预计他是认为HCI成为整个服务器业务部门的一部分将不会有任何损失。

基础设施解决方案集团目前的大致架构如下：

再粗略一点看是这样的：

曾任CPSD总裁的Chad Sakac被称为戴尔社区中非常有价值的成员，并正在发挥新的作用。Chad下属的管理层职位和一般责任没有任何变化，因为他的组织部分正在被撤销并转移到服务器、存储和网络部门。

Beth Phalen的数据保护部门没有任何变化。首席整合官Rory Read把基础设施解决方案集团的战略和质量责任划分到Jeff Clarke团队。Cathy Arledge担任业务转型的角色，与Ashley Gorakhpurwalla的服务器业务部门一起，将其业务范围扩大到涵盖全部基础设施解决方案集团。

我们可以将此视为EMC业务被戴尔收购后步入的下一个整合阶段。看起来像Beth Phalen（数据保护）和Jeff Boudreau（存储）是SVP级别或以上唯一的前任EMC高管，他们仍然在基础设施解决方案集团内部管理EMC业务部门。戴尔高管则负责运营服务器和网络业务。

接下来Chad Sakac会做什么？他会留在戴尔吗？自从2004年以来，他一直是EMC的员工，自从EMC收购以来，他一直是戴尔公司内部一个表现突出的、推动CPSD的领导者。不知何故，我们没有看到他担任的角色，想想他接下来将要做什么，无论是戴尔内部还是外部，都是一个大大的问号。