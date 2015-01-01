群晖SkyNAS正式发布——直面小微企业数据管理难题，提供安全的企业云和办公云

群晖科技Synology今日发布Synology SkyNAS，提供安全的企业云存储与文件协作解决方案，解决小微企业团队之间的文件存储与备份、数据管理、资料汇总分发等需求。

群晖科技Synology今日发布Synology SkyNAS，提供安全的企业云存储与文件协作解决方案，解决小微企业团队之间的文件存储与备份、数据管理、资料汇总分发等需求。

Synology SkyNAS打破传统私有云运维成本高、部署环境困难等问题，利用公有云灵活优势让企业快速建置云服务，可在企业业务需求提升时弹性扩容空间或临时提速。Synology在NAS私有云领域深耕已久，以可靠、应用场景丰富的存储解决屡获国内外权威媒体肯定。SkyNAS搭配本地NAS可以实现真正的混合云架构，加速内网数据传输，并且提供异地容灾解决方案与性价比更高的本地存储空间。SkyNAS满足企业四大数据管理场景：

安全分享云：企业级权限管理，内部数据或外链都能切实掌控访问记录

Synology SkyNAS提供专业的企业账户管理功能，让企业可以掌控员工文件访问权限与存储配额；对于高机密文件，还能限制用户下载/浏览/复制，并且设置访问次数与密码。通过SkyNAS企业可以建立素材库，让客户自助上传或是下载图片与视频，管理员在日志中心能追踪到存取记录，进一步提高数据流转的安全性。

高效协作云：多人在线共同编辑表格和文档，信息交互更及时

传统企业网盘虽然提供了存储空间，却无法解决企业团队协作效率低落的问题。Synology SkyNAS提供在线Office文档和表格，让团队成员可以在同一个文档中讨论方案、校对稿件并且共同编辑表格，提高团队协作效率。除了文档协作之外，SkyNAS具备在线沟通工具Chat、云笔记Note Station、团队日历Calendar，让员工能够随时通过网页和移动端共享资讯、参与协作，降低团队沟通成本。

灵活同步云：多终端同步与备份，增量同步更省带宽和存储空间

当员工需要将工作带回家完成时，以往总是把数据拷贝在U盘或是邮件发给自己，浪费大量时间等待文件上传。通过Synology NAS的同步盘Cloud Station，员工可以将不同办公地点的电脑与SkyNAS建立同步，如果不小心误操作删除文件，还可以恢复到过去时间点来找回文件。Cloud Station支持单双向同步，小微企业可以依据需求应用在电脑备份、文件分发等不同场景。

真正的混合云：与群晖NAS交互，实现异地容灾解决方案、高性价比的本地存储空间

用户可以利用Synology SkyNAS公有云的灵活优势，快速打造自有企业云空间，低成本在线临时提速，甚至不需购置实体硬盘就能快速扩展空间。如果企业觉得SkyNAS空间不敷需求，可以通过Hyper Backup将数据备份至本地的Synology NAS，本地NAS为冷数据和大档案提供更高性价比的安全存储空间。如果网络状况不佳，也能即时访问本地NAS数据，确保业务不中断。

群晖科技中国区CEO陈予建表示："Synology SkyNAS对NAS产业来说是一大突破，我们跨出了私有云范畴，实现了真正的混合云。在和小微企业建置云服务的过程中，我们看到用户时常遇到运维成本、部署环境等问题，然而目前的网盘还不能满足企业对数据安全的要求。我们运用在NAS领域积累的成熟技术与丰富经验，将Synology NAS带上天空，让更多小微企业能够更好的利用公有云的灵活性和私有云的安全性，打造覆盖文件管理全周期的存储解决方案。"