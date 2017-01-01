 蓝色巨人增重：罗睿兰猛下补剂，IBM存储业务表现不错

着眼于IBM公司第四季度与全年业绩结果来看，其存储增长已经成功持续一整年。但戴尔-EMC正积极推出“Refuse to Lose”渠道，希望借此最终重新帮助自身提升销售势头。

连续四个季度的增长终于让表现不致令人尴尬。

公司CEO罗睿兰面上浮现微笑

着眼于IBM公司第四季度与全年业绩结果来看，其存储增长已经成功持续一整年。但戴尔-EMC正积极推出“Refuse to Lose”渠道，希望借此最终重新帮助自身提升销售势头。

在系统业务方面，IBM公司同比增幅为32%，目前达到33亿美元——旗下大型机、Power以及存储三大系列各品牌全面实际营收提升。IBM公司并没有发布行业营收信息，但给出了年度营收增长百分比：

IBM Z: 同比增幅为71%，这一点反映出新的大型机产品周期。

Power: 同比增幅为15%，反映出POWER9芯片系统的到来。

存储：同比增幅为8%。

三者当中，存储以8%的增幅荣膺最低增长率“殊荣”，这主要是由于其硬件没有进行提升。

不过考虑到连续多年营收下滑，存储业务得以四个季度迎来增长，这一结果已经足以让IBM公司的员工们欢欣鼓舞。存储业务CMO Eric Herzog也是如此：

IBM存储业务连续第四个季度实现增长，2017年第四季度存储业务营收增长8%。2017年第四季度的强劲表现亦让我们在2017年全年实现连续提升： 2017年第三季度为4%，2017年第二季度为8%，2017年第一季度为7%。— Eric Herzog (@zoginstor)

财报电话会议

在本次财报电话会议上，前任CFO、现任全球市场高级副总裁Martin Schroeter表示：“纵观第四季度的部分收入态势，我们的系统业绩在IBM Z、Power以及存储领域皆表现出色。”

“存储硬件营收增长8%，这是连续第四个季度实现增长，很明显我们的实力帮助自身在竞争激烈的市场当中获得了份额，且利润率仍然保持稳定。”

“我们的高端硬件产品本季度迎来两位数增长，这反映出市场对于闪存以及大型机相关资源容量需求的持续提升。我们的全闪存阵列产品再次实现强劲的两位数增幅，且这一速度甚至高于高速增长当中的全闪存市场本身。”

“另外，我们的存储软件，其包含在Cognitive Solutions报告当中并成为我们存储业务的主要贡献力量，同样凭借云对象存储产品而获得了良好的营收水平。”

IBM公司CFO James Kavanaugh将这一增长归结于存储团队“重新定位自身产品组合，对闪存产品的利用与份额提振，同时亦归功于软件定义以及更重要的、更适应未来需求的对象存储方案，这一切都将在接下来继续推动业绩提升。”

Schroeter亦对上述观点表示支持，称：“存储资源在转移至云端之后，必然需要对象存储作为依托。我们的对象存储产品在这方面表现得非常出色。”

关于存储业务的数学计算

我们对于IBM公司公布的存储业务数字进行了计算，包括根据前几个季度IBM的实际数据计算季度增长率。由此来看，第四季度其系统业务存储营收达到7.751亿美元，2017年全年营收达到23亿美元。以下图表即体现出相关趋势：

IBM公司系统业务存储营收，截至2017自然年第四季度

IBM公司系统业务存储营收，截至2017自然年

虽然上述数据较为粗糙且基本属于IBM的“一面之词”，但我们仍然得出了Herzog相一致的观点，即今年IBM公司的系统业务存储营收确实发生了持续的转好势头。

但这种势头能否持续？

结果确实不错，但其能否持续下去？在合并之后，戴尔-EMC的竞争压力略有下降，但其却在凭借“Refuse to Lose”渠道努力回归。

大型机与Power更新周期所带来的积极影响应该还会持续两到三个季度，此外云对象存储（简称COS）业务增长也应该能够得到保持。不过在这方面可能出现一些内部冲突现象，即内部IBM非结构化数据存储逐步转向COS。

如果增长势头能够继续保持，那么IBM存储营收将在2018年达到全年8.5亿美元高度。当然，这一结果需要假设戴尔-EMC存储产品及新的产品渠道未能帮助其成功提振业务，反而阻止了其进一步发展。

我们看不到IBM公司旗下拥有任何强大的扩展存储器产品，也不像Cohesity、Rubrik乃至其它厂商那样着手提供现代数据管理解决方案。因此如果要想在新的一年中继续保持发展势头，蓝色巨人可能需要考虑通过收购加强其现有存储方案组合。