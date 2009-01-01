加速企业数字化转型——为什么全闪存那么重要？

今天加速企业数字化转型成为企业的核心竞争力。但是随着数据的增长，企业现有的存储环境成为瓶颈。

今天加速企业数字化转型成为企业的核心竞争力。但是随着数据的增长，企业现有的存储环境成为瓶颈。比如异构环境下带来的数据管理和迁移难题，同时造成的数据孤岛；数据量增长给扩容带来压力；公司业务突然极速增长，IT架构不能满足企业业务需求。这些都是对企业数字化转型造成的影响，数字化转型做不好，可能会成为企业发展创新的阻力。

所以，当我们对于企业的软件和硬件系统进行数字化升级之时，我们需要一个完善的解决方案，其既要能够有效解决数据孤岛问题，又要能够持续保证IT系统的稳定，同时还要兼顾未来横向扩展的需求。而目前广受认同的解决方案就是基于全闪存阵列的IT基础设施，这已成为当前IT决策者进行存储系统选型时的共识与最优方案。

首先，全闪存的性能具有先进性。从IOPS、低延时、吞吐量三个最常用的存储性能指标来看，SSD在性能上远超硬盘驱动器 (Hard Disk Drive, HDD) 。闪存具有高的IOPS，一个 SSD 的 IOPS 可达数万次之多，而一个HDD的IOPS只能达到几百次，这表明需要许多HDD才能达到一个 SSD的性能。 同时闪存具有低延迟（常以毫秒或微秒为度量单位）性能和大吞吐量。

其次，SSD 存储密度的增长速度快于 HDD。2016年，首款 15 TB SSD 发布，容量超过同期密度最高 HDD 的 50% 以上。自此之后，不断有密度更高的SSD问世。

再次，SSD可用性在提升。 SSD面世已有多年，行业数据显示，它们在本质上比HDD 更加可靠。不过，SSD的确也会发生故障，因此各种标准的数据保护措施仍然适用。大多数全闪存存储系统都结合了某些形式的独立磁盘冗余阵列 (Redundant Array of Independent Disk, RAID)。 鉴于SSD的高性能特征，因此即便包含 RAID 组的 SSD 发生故障，也可以更快速地实现重建，从而限制了发生第二次故障的风险。在许多情况下，闪存可提供足够的性能缓冲，让用户和客户在重建时看不到性能变化。

最后，全闪存是适应未来需要的首选架构。企业当前购买的存储应该能够满足现有应用程序和（或）新型云应用程序不断变化的需求。比如将工作负载迁入和迁出云环境，在内部存储和云存储之间将数据分层存储，将内部存储备份到云环境，在云环境中提供灾难恢复。这些功能全闪存阵列都具备。

那么全闪存阵列如何选择呢？这里至顶网选择在闪存发展战略和技术中具有代表厂商NetApp来说明。

NetApp最早在SAN市场上占有一席之地。今天，全闪存已成为NetApp的关键业务之一，为公司带来年化17亿美元的营收。NetApp很早便开始布局闪存战略。2009年，NetApp推出FlashCache帮助客户利用闪存提升数据中心性能、优化数据管理；2010年推出混合FAS阵列；2012年推出全闪存产品；之后又相继整合E系列与SolidFire，不断完善不同领域的闪存布局，打造NetApp的闪存领导力。从2017年的市场表现来看，IDC和Gartner给出一致的结论：NetApp在全球全闪存阵列（AFA）市场中，成长速度最快、市场占有率位居第二。

在NetApp的全闪存产品组合中，全闪存FAS和SolidFire是毫无疑问的拳头产品。NetApp 全闪存FAS （AFF）系列产品，是专为云环境准备的企业级闪存，通过整合闪存、磁盘、云资源以及虚拟化，满足企业级基础设施买家对于大数据分析的需求。

NetApp 全闪存 FAS （AFF） 系统提供用于将多个 SAN 和 NAS 工作负载整合到一个统一横向扩展架构上的高性能解决方案。AFF系统专为闪存设计，可提供行业领先的性能、容量密度、可扩展性、安全性和网络连接。作为首款同时提供40Gb以太网 (40GbE) 和 32Gb 光纤通道连接的全闪存阵列， AFF 系列系统可消除闪存存储系统速度加快和存储容量密度提高时将会出现的网络瓶颈。 AFF 提供许多领先的创新功能，其中包括最新的 SSD 技术。它是首款支持 15 TB SSD 和多流写入（Multi-StreamWrite, MSW）SSD的全闪存阵列，可以显著改善数据中心的经济效益。

NetApp SolidFire系统专为下一代数据中心而设计，可以满足创新型公司对于基础架构的前瞻性需求。SolidFire将全闪存存储的性能和经济效益与网络规模架构完美地结合，可从根本上简化数据中心运营，并使用专为大规模基础架构设计的横向扩展全闪存存储平台实现新应用程序的快速部署。SolidFire分布式、自恢复的互联网架构可实现数据的无缝扩展和成本的进一步降低，并极大地简化数据管理，满足新一代基础设施买家。

SolidFire 系统提供不考虑容量而单独管理存储性能的独特功能，而且所保证的不只是一个应用程序的性能，而是同一个存储平台内数百个应用程序的性能。这些功能与按粒度横向扩展和实现存储平台全面自动化的功能相结合，支持您简化运营，以更快的速度和更可预测的方式响应不断变化的业务和应用程序需求。

对于每家企业来说，借助全闪存存储取得数字化转型成功的具体情况各不相同。不过，借助全闪存取得数字化转型的基本要素对每家企业都是相同的。包括从本质上看数据管理，就是让数据离我们最近，也就是谁最懂数据，谁就是赢家。而这方面NetApp能够提供全面完整的全闪存解决方案，结合NetApp Data Fabric战略 ，最终为用户提供跨越闪存、磁盘和云资源的无缝数据管理能力。