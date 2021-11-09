全捐了，华为将欧拉开源操作系统代码、品牌等相关资产捐赠！！！

今天，操作系统产业峰会2021在北京国家会议中心线上线下同步举办。会上，华为常务董事ICT基础设施业务管理委员会主任汪涛宣布，华为将欧拉开源操作系统代码、品牌商标、社区基础设施等相关资产，捐赠给中国开放原子开源基金会！

本次欧拉捐赠内容包括：

代码和软件包：数百万行华为自研代码版权和知识产权许可，超过8000个经华为和社区验证的软件包。

创新项目：华为创新的iSula、A-Tune、Stratovirt、secGear项目。

商标：openEuler以及iSula、A-Tune、Stratovirt、secGear项目的中英文商标品牌共30个。

域名：openeuler.org及其子域名，和openeuler.io及其子域名，共4个。

社区基础设施：构建服务与测试体系、代码托管、社区运营平台等社区基础设施。

这标志着欧拉从创始企业主导的开源项目演进到产业共建、社区自治，未来将快速汇聚更多创新力量，以更加开放的模式整合全球参与者的贡献，从开放治理走向自治繁荣，加速操作系统产业发展，进一步推动行业数字化转型深入。

欧拉是数字基础设施的开源操作系统，可广泛部署于服务器、云计算、边缘计算、嵌入式等各种形态设备，应用场景覆盖IT（Information Technology）、CT（Communication Technology）和OT（Operational Technology），实现统一操作系统支持多设备，应用一次开发覆盖全场景。

“数字经济的领先需要强大的数字基础设施，而基础软件是数字基础设施的魂，魂强则体健、本固则枝荣。欧拉操作系统开源以来，获得产业界积极响应，已发展成为国内最具活力和最主流的基础软件生态体系。”华为常务董事、ICT基础设施业务管理委员会主任汪涛在致辞中说到，并正式宣布华为将欧拉开源操作系统代码、品牌商标、社区基础设施等相关资产，捐赠给开放原子开源基金会，汇聚更多产业力量，以更快的速度建设更强大的数字基础设施。

“操作系统作为最基本、最重要的基础软件，是计算机系统的内核与基石，直接决定了数字基础设施发展的水平。”工业和信息化部副部长王志军在视频致辞中高度肯定欧拉捐赠的重要意义：“欧拉，这一操作系统领域的重量级开源项目捐赠给基金会进行孵化，是我国抢抓万物互联时代发展先机，以开源为抓手打造下一代操作系统，筑牢经济社会发展”数字底座”的有益尝试。”

以下是演讲内容：

加速基础软件发展，共建数字经济生态底座

尊敬的王志军副部长，廖湘科院士，各位领导、各位来宾，大家上午好！

非常高兴参加操作系统产业峰会！首先，我谨代表华为公司，对大会的召开表示热烈祝贺！对参加本次峰会的所有领导、嘉宾、合作伙伴以及媒体朋友们，表示热烈欢迎和诚挚感谢！

近年来，数字技术日益融入经济社会发展的各领域和全过程，国家明确提出：要把握数字经济发展趋势和规律，推动我国数字经济健康发展。数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有，正成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。数字经济与基础软件产业息息相关，我先谈几点理解以及华为的进展。

第一，数字经济的领先需要强大的数字基础设施，而基础软件是数字基础设施的魂，魂强则体健、本固则枝荣。数字基础设施要面向IT、CT及OT等多场景，要实现工业互联乃至万物智联，只有建立起强大的基础软件体系，才能满足数字经济发展的需要。基础软件发展，事关当今世界科技革命和产业变革的先机，既是时代赋予我们的重大机遇，也是时代赋予我们的历史使命。

第二、厚积薄发，欧拉已发展成为国内最具活力和最主流的基础软件生态体系。操作系统是基础软件的核心组成部分，也是最重要的基础软件。openEuler操作系统开源以来，获得了产业界的积极响应，已经有三百家企业、近万名社区开发者加入，成为中国最具活力的开源社区。麒麟软件等十多家伙伴，已经基于openEuler推出了服务器操作系统，并进入政府、运营商、金融、电力等多个行业，实现规模商用60多万套；

为匹配国家数字经济发展战略、满足企业数字化转型需求，华为对欧拉全新升级，从聚焦于服务器的操作系统，扩展到云服务、边缘计算，以及CT和OT的嵌入式场景，致力于围绕欧拉打造统一的数字基础设施开源操作系统。这个统一不是简单的功能叠加，全新升级的欧拉，创造性的提出全栈原子化解耦，支持版本灵活构建、服务自由组合，通过一套架构，来灵活支持南向多样性设备，北向全场景应用。除此之外，欧拉和鸿蒙已经实现了内核技术共享，未来将进一步在分布式软总线、安全OS、设备驱动框架、以及新编程语言等方面实现共享。通过能力共享，实现生态互通及云边端协同，更好地服务数字化全场景。

面向数字基础设施，华为提供全系列产品与服务，包括服务器、存储、边缘计算以及云服务，还包括无线通信、光纤通信、数据通信以及工业控制设备等，我们的产品应用场景最全。面向企业数字化，华为几乎参与了所有行业数字化转型并提供解决方案，我们的行业实践经验最多。我们把全系列产品应用、多年的行业实践，全部沉淀到欧拉操作系统中去，欧拉已经汇聚了全产业的力量，成为国内最具活力和最主流的创新平台。

第三、从企业主导到开放自治，聚合更多的力量，打造统一的基础软件生态，加速国家数字经济发展。国家数字经济发展要占得先机，需要基础软件生态成长得更快，需要一个更为坚实和强大的生态底座。作为全球领先的数字基础设施和智能终端提供商，华为有责任、有能力、也希望聚合更多的企业，吸收全社会的软件力量，围绕欧拉打造统一的基础软件生态；这样，就能实现力出一孔，从企业主导到开放自治，并以更快的速度建设更强大的数字基础设施！

今天，我郑重宣布，华为将欧拉开源操作系统代码、品牌商标、社区基础设施等相关资产，捐赠给中国开放原子开源基金会！具体包括：数百万行华为自研代码版权和知识产权许可，超过8000个经华为和社区验证的软件包，openEuler以及相关项目的中英文商标品牌共30个、域名4个，以及构建服务与测试体系、代码托管、社区运营平台等社区基础设施。

捐赠后，华为仍将持续投入和推动欧拉发展。首先，华为联接、计算和云服务等所有相关业务的操作系统，将全面采用欧拉技术路线；其次，以社区版本为基线，华为将打造自用的操作系统版本，结合自身业务实践持续迭代，推动欧拉社区的完善，并且我们承诺，华为不做商业发行版；最后，华为将发挥独特价值，从优化架构设计、聚焦关键行业、欧拉与鸿蒙的协同等三个方向不断创新，构筑基础软件生态的全球竞争力。

各位来宾、各位朋友！

黄沙百战穿金甲，敢教日月换新天！当前，全球数字经济发展百舸争流，打造国家数字基础设施的基础软件生态，既是历史使命，也是行业壮举。机遇稍纵即逝，华为希望与所有相关方一起团结合作，只争朝夕、不负韶华，为中国基础软件根的建设作出更大贡献！

最后，预祝本次峰会取得圆满成功！谢谢大家！