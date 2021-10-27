技术融合场景应用，浪潮存储迈向下一个目标

在近日举行的IDTC2021浪潮存储数据科技峰会上，浪潮正式发布新一代G6存储平台。其实这次峰会并不只是新品发布，而是释放出了一个新的信号，那就是浪潮希望借助G6新一代存储平台，加速存储业务增长，成为中国存储市场第一。

随着数字经济的发展，以及行业数字化转型的提速，整个社会对于IT基础设施的需求也在持续增加。我们知道IT基础设施的“三大件”是服务器、存储、网络，而对于浪潮而言，在超前实现服务器市场的发目标之后，其又将目标瞄准了存储市场。

时间回到2015年，浪潮提出服务器市场“中国第一，全球前三”的发展目标。此后浪潮不断进阶，2017年实现全球前三，中国第一， 2021年二季度进入全球前二。

在近日举行的IDTC2021浪潮存储数据科技峰会上，浪潮正式发布新一代G6存储平台。其实这次峰会并不只是新品发布，而是释放出了一个新的信号，那就是浪潮希望借助G6新一代存储平台，加速存储业务增长，成为中国存储市场第一。

浪潮信息存储产品线总经理李辉表示，相较于业务目标，浪潮更倾向于把用户至上作为长期存在和优先追求的目标。

浪潮这个目标可谓是远大，不过服务器毕竟与存储毕竟是两个不同的市场，虽然成功的经验可以复制，但是针对存储市场，浪潮需要放出自己的大招，那么我们不妨看一下浪潮在存储市场的这盘大棋是怎么下的。

存储即平台

在数据成为新型生产要素的时代背景下，数据基础设施将迎来前所未有的发展机遇。

所谓“时势造英雄”，2020年，浪潮是业内连续四个季度增长率超50%的唯一厂商，以20倍于业界的增速领跑中国市场，目前销售量稳居中国前二。

国际分析机构Gartner的数据显示，2021年第一季度，浪潮存储在全闪存存储、分布式存储两个领域分别取得了60%和100%的高速增长，成为全球增长最强劲的厂商，晋阶全球前五。2021年第二季度，浪潮存储出货量保持全球前五。

浪潮坚持“存储即平台”理念，面向不同应用场景提供针对性的产品。所谓“存储即平台”，也就是在硬件层面，通过模块化的能力共享，浪潮存储在保证纵向存储产品体系的统一性和领先性的同时，在横向业务层面也把浪潮在人工智能、异构加速、开放计算领域的领先技术无缝承接。

李辉表示，浪潮的新存储之道是一个业务大战略，也是一个大理念，包含客户价值、技术、产品、解决方案、生态和服务等。“围绕数据基础设施，我们向解决方案和用户场景进行延伸。面向数据全生命周期管理，通过模块化的平台产品打造数据系基础设施解决方案，拓展业务边界。”

提升产品能力的手段有两个，也就是硬件和软件，而从存储本身看更多是以软件为主，实现软硬一体。在软件层面，一套平台可以提供文件、块、对象、大数据等多种服务；从低端、中端到高端实现统一平台管理，多种产品实现一套应用体验；同时通过智能算法，实现智能的资源分配和故障预测。

在李辉看来，在基础设施层面，除了产品本身的能力外，“存储即平台”要求产品具备更多的外向能力，也就是与其他同类型的存储产品的互操作性，以及纵向的兼容性，兼容更多的新技术，比如NVMe、XPU多元算力硬件技术。“无论是业务规模的扩大，还是产品的多元化、场景和区域的覆盖，浪潮会同时拓展技术的宽度和深度。”

G6的新承载

浪潮新一代G6存储平台全面升级集中式存储、分布式存储系列产品，G6集中式存储平台提供HF5000G6、HF6000G6、HF8000G6、HF18000G6四个型号、多种配置，从低到高满足不同的性能需求。最高端的HF18000G6测试性能可以达到3000万IOPS（每秒读写操作次数），超越浪潮此前经过SPC认证的2300万IOPS全球性能纪录。

G6分布式存储平台提供AS13000G6通用型、性能型、通用容量型、高密容量型四种节点类型的不同配置，同一平台、相同架构支持四种不同节点，支持四种不同的协议，方便管理，简化运维。

我们注意到这次G6更新了集中式和分布式两种产品系列，对此，李辉解释说，从数字化转型的趋势到存储的需求用量，集中式和分布式是并驾齐驱的两种模式。

浪潮信息存储首席架构师孙斌表示，为了给客户带来价值，新一代G6存储平台聚焦安全、可靠、经济、高效四个方面。“在四个特性里，性能是客户采购非常看重的因素，而安全、可靠是用户的永恒追求，我们要确保服务一直在线，数据要永不丢失。”

传统的安全措施包括访问控制、数据加密、传输加密，而今天安全面临最大的威胁实际上是攻击。在安全性方面，浪潮G6存储平台为数据全生命周期提供妥善的保护，覆盖数据全生命周期流程。

故障时间是客户非常关心的，毕竟故障发生会影响系统的可靠性。在可靠性方面，浪潮G6存储平台从部件、器件、整机系统、核心软件、管理软件、解决方案六个层面坚持全栈自研，为业务连续性提供强有力的保障，例如基于双活、三数据中心技术，可以实现站点间RPO（故障恢复点目标）达到0、RTO (恢复时间目标) 接近于0。

在经济性方面，浪潮G6存储平台基于iCAP空间管理技术，将闪存盘寿命提升100%，实现了5比1字节级数据精简，95%空间可用，一池多协议访问，降低总拥有成本，提高性价比。

在高效性方面，浪潮G6存储平台基于全新开发的、闪存原生的“iTurbo 2.0+智能加速引擎”，并构建了由傲腾和NVMe闪存盘组成的智能分层存储资源池，将智能IO感知、智能快路径、智能资源调度、智能数据组织等四大技术的数十项性能优化算法与闪存盘联调优化，让千万级IO均衡落盘，而且达到业界最低时延，将存储系统性能发挥到极致。正是这些技术支撑了浪潮在SPC-1国际基准测试中以2300万IOPS的成绩获得总榜第一。

既然是平台产品，这就需要考虑自身的开放性和兼容性。浪潮G6存储平台与底层平台以及上层行业都可以实现适配，并且与不同类型合作伙伴一起联合针对特定应用场景打造相应的解决方案，也即是场景共同体，通过把政、产、学、研、用五种组织形态或者五种价值型组织整合到存储平台，例如浪潮与华中科技大学成立新存储联合实验室。

李辉表示，浪潮存储未来业务发展的主动力是技术，我们推出了研发即服务，布局专家服务体系，为客户提供更多技术能力和资源的支撑。

目前，浪潮存储为金融六大行、通信运营商、一网两桶油、山东省医保局等核心行业用户的关键数据提供支撑，成为金融、通信、能源等核心行业的主要供应商。