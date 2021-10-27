Commvault发布第二季度财报 备份恢复平台Metallic持续发力

数据保护和数据管理厂商Commvault今天发布第二季度财报，经常性收入持续增长，但低于分析师的预期水平，这一结果也导致Commvault股价下跌了近19%。

数据保护和数据管理厂商Commvault今天发布第二季度财报，经常性收入持续增长，但低于分析师的预期水平，这一结果也导致Commvault股价下跌了近19%。

在截至9月30日的第二季度，Commvault销售额同比增长4%至1.778亿美元，但比分析师的普遍预期低了约3.7%。该季度Commvault的经常性收入增长较快，年化经常性收入同比增长12%，达到5.426 亿美元，占该季度总销售额的79%。

经常性收入的增长，是Commvault致力于将产品战略重新集中在混合云和订阅产品方面所取得的成果，因此Commvault在2019年推出了软件即服务备份和恢复平台Metallic，这款易于使用的平台最初主要是针对中小企业的，但是很快也看到了来自大型企业的需求。

Commvault表示，该季度服务收入（包括Metallic）同比增长4%至1.026亿美元，主要动力来自于备份和恢复服务。

该季度Commvault的软件和产品收入中，金额超过10万美元的大笔交易占到了67%，数量上比去年同期增加了9%，达到163笔，但也有一些企业组织推迟了他们的采购决策，这也是Commvault将“延迟的软件商机”列为其收入未达预期的原因之一。

Commvault公司首席执行官Sanjay Mirchandani表示：“该季度我们看到来自新客户的收入显着增加，而赢得新客户和占领市场份额是我们实现长期财务目标的基础。但与此同时，我们没有达到该季度的预期水平，我们认为，这主要是和大型IT转型项目中软件商机的延迟有关。

他补充说：“我们认为，整个行业的供应链问题给我们客户的硬件组件采购和相关软件订单带来了影响。”

Commvault调整后的息税前收益尽管从去年同期的2890万美元增长到该季度的3100万美元，但是仍低于分析师的预期水平。展望下个季度，Commvault预计收入将从1.778亿美元增长至1.95亿美元。

Commvault一直致力于通过添加更多功能来保持Metallic备份和恢复服务的增长。今年5 月，Commvault通过新功能扩展了Metallic服务，让客户可以在微软Dynamics 365产品套件中备份数据。Dynamics 365套件包含了微软备受欢迎的CRM和ERP应用。

为了推动增长，Commvault曾在2019年收购了一家名为Hedvig的初创公司，并利用该公司的技术打造了HyperScale X数据保护设备，让企业能够对他们运行在公有云中的软件容器工作负载、虚拟机和数据库进行创建一个本地的备份副本。与Metallic一样，HyperScale X也已经成为Commvault产品战略中的一个重要支柱。