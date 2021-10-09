戴尔提出新模式：“即服务”实现数据保护化繁为简

近日，戴尔发布2021年全球数据保护指数（GDPI）调查报告，戴尔数据保护领域的专家分享了针对当前数据保护面临的挑战，戴尔科技的对策。

当在线办公、网上购物、移动支付等新应用、新场景给我们带来便利的时候。幕后却有人会越来越感到焦虑，那就是企业的IT负责人。特别是数据保护领域，戴尔最新的调研数据显示，高达88%的中国IT决策者（全球82%）担心，其现有数据保护解决方案无法满足未来所有的业务挑战。

这是因为一方面数据量激增，戴尔最新的调研数据显示，企业机构所管理的数据量是5年前的10倍以上。海量的数据给企业IT系统的容量扩展等带来了挑战。另一方面，新技术的不断利用，包括多云、容器等云原生应用给IT系统带来了管理和运维等新的挑战。最后，数据安全的挑战，网络故障，病毒攻击、勒索软件等造成的业务中断，数据丢失事件层出不穷。Merchant Machine研究机构研究发现，互联网时代，企业遭遇网络宕机时的损失金额。60分钟无法接入网络空间会造成世界经济损失15亿英镑。10小时无法接入，损失金额上升至150亿英镑，24小时后，损失金额高达370亿英镑。

那么针对网络攻击威胁、新技术的利用以及云环境中的漏洞，怎么办呢？ 近日，戴尔发布2021年全球数据保护指数（GDPI）调查报告，戴尔数据保护领域的专家分享了针对当前数据保护面临的挑战，戴尔科技的对策。

戴尔科技集团大中华区数据保护产品技术总监李岩认为，目前企业在实施数据保护的时候，有一个步骤不太重视，那就是定期进行数据保护就绪性审查。“企业在生产就绪方面考虑得很周到，备份数据保护则相对欠缺。所以我们的建议是要定期进行数据保护的检查，包括要恢复演练，不是为了备份而备份，而是将来有一天不行的话可以救回来。” 李岩谈到。

只有在思想上认识到数据保护审查的重要性，才能考虑接下来的方案选择。针对当前的IT环境，戴尔科技给出最新的数据保护，不仅让数据保护效果越来越好，而且提高了数据保护的简单性和灵活性。一方面是利用“即服务”模式来提高数据保护的简单性和灵活性；另一方面是让数据保护化繁为简，有证据表明，与越少的数据保护服务供应商合作，数据保护效果越好。

简单灵活“即服务”模式成为多云数据保护首选

GDPI报告显示，大部分企业优先考虑“即服务”产品，其中“备份即服务”和“灾难恢复即服务”是关注热点。

提供全面的数据保护和可信的网络弹性，戴尔为边缘、核心数据中心和多云环境的网络恢复提供业界最全面的产品组合，同时戴尔科技推出APEX“即服务”的消费模式。客户在使用戴尔科技集团企业级基础设施时，可以按照时间上或者容量上的使用量，进行一种即用即付的消费模式。

比如，Data Domain可以提供不同选择的“即服务”，戴尔通过Data Domain VE和Avamar VE为用户提供云内备份，和云下备份，云端容灾选择。Data Domain Cloud Tier还可以把冷数据归档到Dell EMC ECS对象存储满足数据的长期保留要求。戴尔还增强了数据保护产品组合的一系列功能，比如增加了Dell EMC PowerProtect Data Manager的透明快照能力（Transparent Snapshots）。“PPDM增加了透明快照功能，提供了大规模支持VMware虚拟机(VM)保护。通过简化和自动化VM映像级备份并减少对基础架构的需求，通过透明快照技术可将VM备份速度提高多达五倍，并将 VM 延迟降低多达五倍。” 戴尔科技集团大中华区资深存储产品经理龙宇分享到。

全方位产品让数据保护化繁为简

今天需要保护的数据越来越复杂，常规的备份、灾备措施，对于站点故障、黑客攻击以及勒索病毒等就束手无策。企业还需要思考不可避免的问题，要是碰到最坏的情况，病毒已经绕过了所有的防护措施，并进入了关键系统，数据已经开始破坏，接下来改如何应对？

戴尔能够提供一个三位一体的完善的保护/恢复解决方案，从端边云的备份容灾到位数据构建避风港。

一方面，戴尔针对关键业务数据保护推出新一代Data Domain 备份一体机系列、融合备份一体机 (IDPA) 、全面而灵活的Data Protection Suite（数据保护套件）系列软件，以加速实现虚拟机备份数据的高可用，简化大型数据集的管理。

另一方面，回到前面的问题，勒索病毒已经入侵到了核心系统，戴尔科技是怎么解决这个问题的呢？戴尔科技通过为边缘、核心数据中心和多云环境的网络恢复提供业界卓越的Dell EMC PowerProtect Cyber Recovery数据避风港解决方案。比如针对勒索病毒带来数据的破坏，PowerProtect Cyber Recovery的数据避风港解决方案通过帮助客户采用全面的网络安全和数据保护策略来识别、保护、检测、响应勒索软件和其他网络攻击并从中恢复，确保用户的数据和IT资产得到安全保护。

“数据避风港Cyber Recovery”来自美国银行家协会联合多家金融机构和协会成立的非盈利组织的“避风港”计划，目标是防止金融行业数据受到威胁。“避风港”计划制定了一系列严格的标准，戴尔科技凭借Cyber Recovery成为全球目前唯一得到“避风港”认证的解决方案供应商。

“PowerProtect Cyber Recovery能够打造一个“数据保险箱”，帮助企业创建一个隔离的恢复环境（IRE）来应对病毒已经入侵的系统的灾难恢复，而不影响整个业务系统。为了防止备份文件被恶意删除，系统同时对隔离保存库内的数据进行锁定，确保备份数据副本不可加密、不可篡改、不可删除。同时，一旦“最坏情况”发生，数据避风港也能在极度危险的情况下，帮助核心业务起死回生。”李岩分享到。

隔离是勒索病毒最害怕的手段，虽然看似简单，但是也是确保数据安全的有效手段，戴尔科技Cyber Recovery作为守护企业数据安全的最后一道防线，成为企业应对勒索软件简单又行之有效的方式之一。

可以看到，戴尔科技集团通过采用一整套解决方案来保护传统和现代、云上和云下的工作负载，来助力企业应对不断变化的 IT 环境。