Hitachi Vantara谢勇：实现应用和数据在云原生平台自由流动是关键

凭借现代化云原生架构，Lumada DataOps套件为Lumada不同的软件产品提供了可扩展的基础，利于这些产品在多个云供应商之间无缝访问，来提高规模化数据运营管理的灵活性，同时通过容器化的部署降低成本。

随着移动互联时代的发展和数字化转型的深入开展，企业应用需要适应新的业务需求而不断改变，支持应用的基础架构也要不断地改变。从弹性，安全，可控，成本等角度考量，目前被广大企业客户接受的基础架构是混合云架构。这就需要客户应用、数据能够在私有云、多个公有云之间自由、灵活地流动；同时解决快速开发、管理、运维等问题，“云原生”概念和技术因此应运而生。未来，所有的IT基础设施都将兼容和支持“云原生”的技术标准。这样，IT基础设施就能很好地整合，客户应用、数据才能够自由地流动。

Hitachi Vantara致力于不断打造在IT基础架构、数据管理和分析能力方面的优势，以及运用其在AI、工业解决方案和数字化转型领域的专业经验来服务千行百业。近日，Hitachi Vantara宣布推出新一代Lumada DataOps套件。

凭借现代化云原生架构，Lumada DataOps套件为Lumada不同的软件产品提供了可扩展的基础，利于这些产品在多个云供应商之间无缝访问，来提高规模化数据运营管理的灵活性，同时通过容器化的部署降低成本。

那么基于云原生架构，数据管理面临哪些挑战？Lumada DataOps套件的优势是什么？能给客户带来哪些价值？Hitachi Vantara中国区售前技术负责人谢勇最近接受至顶网的采访，分享了自己的观点。

面对云原生，数据管理挑战重重

云原生架构的最终目的是服务企业的业务，所以在传统企业应用云化过程中，现有的IT基础设施是否适应云原生应用的发展，以及如何保证应用和数据的自由流动便成为企业关注的核心问题。谢勇根据客户的实际反馈，认为目前云原生架构和应用发展过程中，数据管理方面主要面临三个挑战：

第一，存量IT基础设施改造问题。对于一般的企业客户而言，他们往往存在大量的IT基础设施，而这些基础设施并不能够很好地支持“云原生”的技术标准。“针对传统应用架构、传统IT基础设施改造这一问题，我们的建议是分步走——一方面，按紧迫性、重要程度逐渐开展传统IT基础设施改造工作；另一方面，采用兼容老旧设备的技术，例如Hitachi Vantara领先的虚拟化技术，通过新的支持‘云原生’存储虚拟化老存储，这样老存储就可以支持‘云原生’了。”谢勇谈到。

第二，应用和数据自由流动问题。企业通过“云原生”的技术标准搭建了云原生的技术平台仅仅是开始；如何能让应用和数据在云原生平台自由流动是关键。这里涉及到应用无缝迁移技术、数据复制技术、数据安全策略和高效网路技术等。

第三，完备的云原生平台运维策略和工具。云原生平台的运维远比单一私有云、公有云复杂。因此，完备的云原生平台运维策略和工具，是云原生平台成功的保障。

Lumada DataOps基于云原生架构实现数据高效管理

Lumada DataOps套件推出的主要目的是通过将分散的数据孤岛整合为一，解决数据收集、整理、合规、分析、运营、变现等问题，贯穿整个数据价值获取的生命周期管理，以便客户可以使用经过管理的数据经纬（Data Fabric）进行数字创新。客户可以借此解决数据复杂性的难题，缩短获取数据并创造有效的价值洞察所需的时间。

谢勇分享了Hitachi Vantara的Lumada DataOps套件两个特点：

第一，Lumada DataOps套件是一整套基于云原生架构打造的、面向云-边-端技术一体化的全套IT架构和应用软件；第二，Lumada DataOps套件基于云原生的架构，能够在多个云供应商之间无缝访问，从而提高规模化数据运营管理的灵活性，并通过容器化的部署降低成本。

Lumada DataOps套件示意图

英国某交通行业汽车租赁公司非常关注大型商业车队、私人租赁运营商及其所依赖的电力网络，希望加速英国向电动汽车过渡，以减少碳排放并提高运力。

“他们采用Hitachi Lumada DataOps套件，在3年时间内收集并分析有关商用电动车充电、用量及对配电的影响这一大规模跨行业数据集。据最初的业务建模估计，英国网络运营商将减少270万吨二氧化碳排放，并节省2.07亿英镑（包含所有的电费支付者）。”谢勇分享Hitachi Lumada DataOps套件在电力行业的应用案例。

最后，谢勇表示，随着混合云架构转型不断深入开展，云原生今后必将迅猛发展。未来，主流的IT基础设施和应用都将支持云原生技术，进而反过来推动应用开发、数据流动技术的不断升级，以及客户业务的不断发展。