英特尔携手OEM合作伙伴加速云数智变革 精彩内容邀您关注
作者：李祥敬 【原创】 2021-08-16 15:09:18
关键字： 英特尔
当前，在国家政策和市场需求的双重作用下，一场席卷千行百业的数字化浪潮，折射出整个社会的数字化进程。众多行业企业利用云、数、智技术实现数字化转型，推动效率提升与业务创新。
当前，在国家政策和市场需求的双重作用下，一场席卷千行百业的数字化浪潮，折射出整个社会的数字化进程。众多行业企业利用云、数、智技术实现数字化转型，推动效率提升与业务创新。数字化底座是数字化转型的基础，更高效、更灵活、更开放的平台和产品组合是数字化底座的基石。英特尔作为数字化基础设施领导厂商，通过第三代英特尔®至强®可扩展处理器为代表的新一代计算平台，及一系列针对数据中心、5G网络和智能边缘基础架构全新打造的软硬件产品组合，助力企业应对挑战、加速云数智变革。
为更好地帮助用户了解数字化创新技术和智能化解决方案，英特尔携手OEM合作伙伴联想、新华三、中兴通讯、HPE，科技媒体至顶网和36氪推出“智者新时代”2.0 项目，邀请权威专家、行业用户和技术大咖，进行深度内容共建，解读基于第三代英特尔®至强®可扩展平台的创新架构如何更好支持现代化基础设施；帮助用户简化并加速数据中心基础设施的部署和实施；应对云、人工智能、大数据、高性能计算、5G、智能边缘等多种工作负载；集合数字化、智能化场景开发最佳实践成果；解决企业数字化转型中的实际问题，最终为加速数字经济发展，服务实体经济升级。
依托第三代英特尔®至强®可扩展平台和丰富的软硬件创新产品组合，英特尔及OEM致力于成为客户业务创新、数字化转型路上最可信赖的伙伴。项目将于2021年8月16日上线，重磅内容持续更新，期待您的关注。
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