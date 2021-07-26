算力成为新的生产力，驱动数据成就新的洞见力

基于企业对于数据驱动的需求，边缘计算和混合云等全新IT架构正在成为企业数字化转型的重要基础。包括HPE、英特尔等IT服务商都深刻认识到数据驱动的重要性，数据驱动正成为企业洞见力的根本要素。

过去一年，新冠疫情让无数企业迅速转变到远程办公的状态，加速推进着企业数字化进程。数字化进程的加速也让背后的数据以及支撑数据架构成为越来越重要的资产。Gartner发布的2020年十大战略技术趋势预测报告显示，两年内，将有超过50％的企业数据来自边缘。 同样，根据 Gartner 报告，到 2020年之后，超过90%的组织将利用混合云构建基础设施。

数据驱动成就洞见力，加速企业变革

基于企业对于数据驱动的需求，边缘计算和混合云等全新IT架构正在成为企业数字化转型的重要基础。包括HPE、英特尔等IT服务商都深刻认识到数据驱动的重要性，数据驱动正成为企业洞见力的根本要素。其中HPE依靠自身强大的技术实力，为企业提供了急需的IT工具和资源，帮助他们在这场史无前例的动荡时期适应变化，来更好的生存和发展。而英特尔至强可扩展平台，全面服务数据计算，存储和传输，持续加速人工智能，大数据分析，高性能计算等应用，优化云和5G基础设施，助力各行业构建灵活高效平台，加速云数智变革。

不久前，HPE一年一度的Discover科技盛会吸引了来自全球的行业领袖、科技精英和各领域的领军人物，为与会者带来了一场精彩绝伦的思想盛宴。正如HPE总裁兼首席执行官Antonio Neri的演讲中谈到，“现在，企业的注意力逐渐从解决紧急需求上转移开来，但连接并从数据中获取洞见仍是整个社会的需求，我们需要全盘考量，以构建一个更数字化、更包容的世界。”

在这个迈入“洞见力时代”的关键时刻，数据是数字经济中的新货币，不仅关系到业务开展，也关系到如何重建一个更加数字化和包容性的世界。HPE以改进人们生活和工作的方式为目标，以构建全新的数字化转型战略为己任，希望以技术支持企业实现更佳的业务成果并为社会带来积极影响。

洞见力时代，算力成为挖掘数据价值的关键

随着信息时代加速向洞见力时代转变，单纯的收集和处理海量数据远不能满足发展要求，关键是要将这些数据转化为使每个人受益的洞见。毋庸置疑，数据已成为企业最宝贵的资产，能够快速、准确地对数据采取行动的企业将具备更强的生命力。

算力正在成为对数据采取行动的新生产力，基于边缘计算+混合云的全新模式正成为企业数字化转型下一波浪潮的坚实基础。HPE一直致力于帮助企业和社会收集、连接这些数据，并从中挖掘洞见，充分释放数据的价值。

HPE总裁兼首席执行官Antonio Neri认为算力、5G和大量的边缘数据增长相结合是洞见力时代的关键驱动力。“这个新的市场驱动力为我们的客户提供了前所未有的新机会，现在计算比以往更加重要，这是下一波数字化转型的基础，新的要求创造了对新算力的需求，而这些算力是针对性能，安全性，易用性和业务经济性而优化的工作负载。”

而在数据生命周期全阶段强化数据处理和分析能力，是释放数据价值的关键。全新第三代英特尔至强可扩展处理器既可通过灵活扩展满足大数据处理的算力要求，还可搭配英特尔傲腾持久内存加速实时分析，并集成深度学习加速技术强化智能分析。

边缘到云，算力助力“无处不在”的云体验

数据加速生成，一方面加速了算力和云的融合，一方面又因为分散在边缘到云，给企业的数字管理和利用带来了挑战。市场研究公司ESG对HPE的IT决策者进行的一项调查显示，93％的受访者表示存储和数据管理的复杂性阻碍了数字业务的发展，而67％的受访者表示，其混合云中分散的数据可见性给企业带来了风险。

企业该如何敏捷的获取所需的洞见和价值？HPE也在积极探索变革，包括将基于边缘计算和混合云架构进行融合，来助力企业更好的利用各种数据。过去的十年，HPE的使命是“云优先”。下一个十年，HPE将专注在利用企业分散在各处的企业数据，以实现“无处不在”的云体验为要务。企业需要一个简单、自动化的体验，以便专注于数据工作负载和最终实现业务成果。HPE的目标就是创造一个这样的环境，让数据能够在整个生命周期中保持活力——从通过安全的联网技术收集数据开始，到提取其洞见和价值为止。

未来的十年里，包括AI、云原生、数据分析等新的以数据为中心的工作负载，对新的算力包括性能，安全性，易用性和业务经济性等有更高的挑战，而边缘到云架构不仅支持灵活、开放的私有云，还能保障私有数据空间的安全性。基于英特尔至强构建云创新基石能够快捷、灵活、高效的全面优化多样工作负载，要灵活兼顾多样负载，轻松扩展、管理和迁移，云就要选择基于开放标准，并有广泛生态系统支持的平台来构建。全新第三代英特尔至强可扩展处理器不但具备上述优势，还集成有特定应用加速和高级安全功能，可为各种云上应用提供高效且一致的支持。

可以看到，边缘到云的架构对加速企业的数字化转型、依托数据实现业务目标尤为关键。HPE承诺在2022年之前以基于订制、按用付费和消费驱动的即服务模式交付整体产品组合。HPE GreenLake在其中发挥关键作用。将进一步统一企业的整个混合IT体验，对更多的混合云服务提供一键式访问，实现“无处不在”的云体验。目标是帮助在客户高度分布式的IT环境中管理和利用大量数据，来更好的推动业务发展。

充分利用既有IT平台的算力和海量数据积累，是加速AI行业实践的关键。HPE GreenLake的优势是能够通过软件功能与英特尔等新的算力相匹配，通过快速灵活的扩展能力来支持客户快速实现应用以及数据更新。全新第三代英特尔至强可扩展处理器集成深度学习加速和硬件增强型安全功能，并针对主流库、工具和模型优化，可为各种智能应用负载提供更优性能和TCO表现。

迈入洞见力时代，数据的力量是巨大的，数据带来的洞见力无处不在，触及我们生活的方方面面——从医学到教育，从制造业到银行业。HPE希望在各个领域努力帮企业实现业务成果。同时如何利用这些数据又伴随着巨大的责任。企业不能仅仅着眼于业务发展，更要确保数字技术在社会中发挥作用。HPE还致力于成为一股向善的力量，在帮助企业完成数字化的同时，实现环境的可持续性和安全性发展。