Veeam 2021年第二季度增长26%，现代数据保护已成为企业的重中之重

针对云、虚拟、物理、SaaS和Kubernetes工作负载的先进数据保护解决方案，推动了Veeam所有地区持续两位数的增长

北京，2021年7月23日：Veeam®Software（卫盟软件），提供现代数据保护备份、恢复和数据管理解决方案的领导者，今日宣布2021年第二季度的年度经常性收入（ARR）同比增长26%，再次实现了两位数的增长。

“现在，数据已经成为了企业的命脉，尤其是在勒索软件攻击增加的情况下。为实现运营目标和业务连续性而对现代数据保护产生的需求，正在推动企业对Veeam业界领先的解决方案的需求，”Veeam首席执行官（CEO）兼董事会主席William H. Largent表示：“2021年第二季度对Veeam来说不仅仅是增长的又一个季度，作为连续第14个季度实现的两位数增长，它代表了无可比拟的成果，尤其是在如此不稳定的全球环境中。Veeam正在继续蓬勃发展，我们将坚定不移地为40多万客户提供简单、灵活、可靠和强大的数据管理和保护解决方案。”

作为针对云、虚拟、物理、SaaS和Kubernetes工作负载的先进数据保护解决方案，Veeam Backup & Replication v11自第一季度推出以来，已经有超过22万用户下载。V11提供了强大的勒索软件保护，具有多种不可变的存储选项、策略驱动的数据生命周期管理以及连续数据保护（CDP），进一步减少了本地以及AWS、Azure和Google云端中所有工作负载的停机时间和数据丢失。

“在过去的一年中，Veeam的营收和ARR持续增长，并在2021年第二季度取得了最强劲的业绩表现。Veeam在过去一年中推出了大量新的增强功能，包括对其旗舰产品Veeam Backup & Replication v11的重大更新。 他们应对新兴和不断变化的市场需求的能力，促进了其全球增长和对企业级市场的影响。” Phil Goodwin，IDC研究副总裁表示。

其中，V eeam Backup for Microsoft Office 365在2021年第二季度同比增长58%，该产品下载量达到18.9万次，有660万付费用户。

Veeam持续发布适用于企业环境的新功能和增强功能，促使订单量同比增长逾195%，交易额超过100万美元。

随着云原生备份解决方案（AWS、微软Azure、谷歌云）的增长继续加速，Veeam在2021年第二季度完成了其历史上最大的与AWS的交易。

Veeam与慧与（HPE）、思科、NetApp和联想的技术联盟经销协议同比增长27%。

Veeam通用许可(VUL) 是业界首款便携式许可证，提供简单和灵活的“按工作负载”订阅许可证，用于保护本地、混合云和多云环境中的所有工作负载。该许可证占第二季度新增核心交易近3/4，同比增长62%。

现在，Veeam 82％的客户为财富500强企业，69％的客户为全球2000强企业。

“从全球首次陷入不确定性状态一年后，作为一家企业，我们很高兴公布又一个季度的两位数收入增长，” Veeam 亚太及日本地区高级副总裁Shiva Pillay说道，“在全球范围内，我们在简单、灵活和可靠的解决方案上不断发布新的功能和增强功能，仅在去年就发布了17个，促使交易额超过100万美元，同比增长逾195%。在亚太地区，Veeam 2021年第二季度的年度经常性收入（ARR）同比增长了29%。其亮点包括我们行业领先的解决方案的持续成功，如v11、Veeam Backup for Microsoft Office 365和Google Cloud Platform。”

Gartner 2021年企业备份和恢复解决方案魔力象限中，Veeam连续第五次被评为行业领导者，并连续两年在公司的整体执行能力方面位居榜首。Veeam的核心是与客户和合作伙伴合作，确保在当今数字经济时代的混合云环境中始终保持可用性。