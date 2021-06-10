华云数据升级发布信创云基座，展示“全芯全栈全生态”能力

2021年6月10日，北京——2021年是我国“十四五”规划的开局之年，也是我国“加快数字发展 建设数字中国”的关键之年。值此历史交汇的关键点，云计算、大数据、人工智能、物联网、工业互联网、区块链等重点产业将对国家数字经济发展起到巨大的推动作用。华云数据作为综合云计算服务商，在北京升级发布"信创云基座 "，展示了更强大的华云“信创+”生态体系。

华云数据产品技术中心高级副总裁郭晓解读"信创云基座"

信创云基座是面向企业数字化转型与国产化替代一站式交付的信创云解决方案。融合了全芯全栈的通用型云操作系统、全芯全生态高性能的桌面云和支持混合IT架构的安超云套件，通过华云数据信创基地群的云生态适配工序，屏蔽底层基础设施的复杂性，为客户提供可信赖的信创数字化转型解决方案。

从架构方面来看，信创云基座基于华云数据自研的国产混合IT架构云化解决方案，包括数据中心云化和桌面云化产品。整体采用微服务架构，向下兼容主流国产处理器、服务器硬件，支持开通基于主流国产操作系统的裸金属、虚拟机和容器等类型云资源，利用华云信创基地群全生态适配与攻关能力，可以为各行各业提供基于信创云基座的行业信创云解决方案。

全芯全栈 支持华云“信创+”全生态部署

信创云基座是一个支持全芯全栈云计算解决方案，可以适配龙芯、飞腾、兆芯、麒麟、统信等六大自主芯片和两大自主操作，致力于构建完备的信创生态。从IaaS、PaaS到SaaS，信创云基座涵盖了丰富的产品线；从云的使用形态上看，信创云基座支持包括虚拟化、超融合、私有云、混合云、桌面云、专属云在内的各种形态。

信创云基座作为承上启下的云平台，具有广泛的硬件兼容性，目前已兼容适配数百款国产服务器型号；对各种国产数据库和中间件完成适配、验证。信创云基座对各种操作系统包括Linux、Windows、国产操作系统都进行适配，确保各类应用在云平台上都能安全稳定运行。基于在云计算领域十年的研发经验和技术积累，华云产品从虚拟化层（计算虚拟化、网络虚拟化、存储虚拟化）到上层的服务都做到了自主研发；产品交付、维护、迭代、售后服务等阶段，都更加自主可控。华云推出的虚拟化、超融合、私有云、混合云、桌面云、专属云等云产品支持各种Hypervisor类型，包括KVM、vSphere、Kubernetes等，用户可以按需进行产品的选择和组合，同时对场景过渡、设备利旧都能做到完全兼容。华云自研的软件定义网络服务，能够打通异构集群，能够实现物理裸机、虚拟机、容器等资源在数据层面的二层互通；跨集群数据迁移、数据备份能力可实现对数据的安全保护。因此，信创云基座具有优秀的生态整合能力，网络安全、数据保护、人工智能等生态产品已经陆续整合到云基座产品中。

信创云基座的“全芯全栈”能力将支持华云数据将秉承“赋能信创生态，成就信创伙伴”的宗旨，以“中立、开放、 包容、协作”的精神，构建信创云基座全链生态，全面赋能信创生态伙伴。

五大特点 成就一站式交付能力

生态适配就绪

通过信创基地群，信创云基座已完成全芯全栈的信创生态链适配——已完成适配基于6大国产处理器的20余款信创品牌服务器、6个品牌50多个系列的交换机以及11个品牌的15个型号信创终端，同时对国产化操作系统、数据库、中间件完成广泛的兼容适配。基于通用、规范的拓展接口，信创云基座提供数据安全保护、网络安全防护和多样化的PaaS（平台即服务）和信创行业业务软件，满足更多行业信创云的场景。

应用优化就绪

信创云基座已经为承载多种复杂的信创云业务开发了诸多底层基础架构的优化技术，为承载不同的信创业务提供基于业务的多副本、数据块对齐、数据压缩、重构优先级等技术，提升了信创云业务的广泛适应性。

混合云架构就绪

信创云基座支持在一朵信创云里部署多类型、多技术栈的混合资源池。通过一套分布式存储、一套全局网络服务，可全局应用于多个异构集群的虚拟机、裸金属和容器。一套存储即可实现信创云全场景数据融合，一套网络即可实现异构集群间各类资源互融互通和安全防护。

融合安全就绪

信创云基座融合了华云数据自研的软件定义网络与安全服务，可以提供从硬件到软件全方位的信创业务安全保护。包括防止软硬件BUG造成的数据静默错误校验；防止节点故障的多副本、数据重构自愈等；业务安全隔离与交互的微分段防火墙与服务链等；以及数据安全的无损性能快照，同城灾备，异地云备份等。

信创转型就绪

信创云基座为用户业务信创转型提供了从局部替换到完全转型的行业信创云实施路径，借助华云数据的信创基地群，重新定义了信创云建设与交付标准，为用户信创转型提供一站式全生命周期的服务。

信创云基座可以应用于VMware业务环境替换场景，实现从局部替换到全面转型的实施路径；还可以用在信创云容灾备份场景中，为用户提供从单集群到跨地域的“两地三中心”信创容灾备份解决方案。当然，信创关键业务优化场景是信创云基座最为普遍的应用，为此信创云基座为信创关键业务运行准备了全方位的业务优化技术。

目前，信创云基座被应用到了某市数据资源管理局信创云项目中。该局已经成为全国首家国产化云上办公的试点，经过工信部标准院和省质检院的评估，在功能、兼容性、易用性、可靠性、稳定性、和安全各方面都达到国家及省级信创云标准。未来，信创云基座将在更多场景中获得应用，推动政府和企业用户实现业务升级和数字化转型。