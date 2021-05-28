VeeamON 2021：致力于打造面向未来的现代化数据保护

在刚刚结束的VeeamON 2021上，Veeam公布了其面向云端、虚拟、SaaS、Kubernetes备份和物理工作负载所提供的最先进数据保护解决方案的清晰愿景和战略。

在刚刚结束的VeeamON 2021上，Veeam公布了其面向云端、虚拟、SaaS、Kubernetes备份和物理工作负载所提供的最先进数据保护解决方案的清晰愿景和战略。

通过2021年的战略愿景图可以看到Veeam希望基于统一的平台为企业提供创新的数据保护解决方案，以保护和管理企业在所有环境中的工作负载。对Veeam而言，希望为现代数据保护提供了一个单一平台， 以保护每个工作负载，以单一体验使用各平台，降低运营成本并确保数据恢复的完整性。

同时Veeam展示了针对AWS、Microsoft Azure、Google Cloud和Microsoft Office 365的云原生解决方案的关键创新，以及Kasten K10 for Kubernetes 在Veeam Platform中的首次集成。

在VeeamON 2021上，至顶网采访了Veeam高级技术专家 Anthony Spiteri，分享了他对于市场、产品以及技术创新的看法。

新冠疫情加速了Veeam新产品推出

过去一年多时间，新冠疫情加速了企业业务上云，对于Veeam来说希望通过更好的产品来助力企业数字化转型。在过去的18个月中，Veeam迎来了其最多产的产品发布期，向市场推出了20多个新产品，如Veeam V10和V11、Veeam Backup for Google Cloud Platform，以及针对Veeam Backup for Microsoft Azure、AWS 和Microsoft Office 365等更多产品的更新。

Veeam高级技术专家 Anthony Spiteri表示，“对于Veeam而言，2020年Veeam发布了17种产品，甚至在2021年第一季度，我们也发布了4种产品。新冠疫情加速了企业对于数据的重视和应用，Veeam必须准备更好的技术来备份更多的数据，例如，除了83个主存储阵列和85个辅助存储系统之外，Veeam还正式验证了对37个对象存储系统的支持，其中12个是不可改变的，包括对三个超大规模（AWS、Azure和Google Cloud Storage）的支持，并在三个对应的所有市场都可用。 过去两年，Veeam通过对象存储已保护超过1EB的数据。“

混合云保护要云上和本地两手抓

在谈论混合云中的数据保护时， Veeam高级技术专家 Anthony Spiteri表示Veeam是迄今为止全球第一大的纯数据保护提供商，Veeam将继续将其产品扩展到Azure，AWS和Google。同时需要对市场进行本地备份方面的教育，确保他们不仅仅使用内置工具，了解使用Veeam的价值和优势。

因为目前数据保护有一个趋势是基于成本和性能的影响，许多组织在逐步将数据从云中移回到数据中心部署。Veeam的单一平台可在包括AWS、Azure和Google Cloud在内的多云环境中保护和管理资源，提供跨任何环境的备份、恢复和迁移工作负载的云移动性，确保在本地保护云工作负载时成本降低50倍。

“比如Veeam Platform拥有云原生备份和恢复功能，能够在跨混合或多云环境的单一平台下为三大领先的超大规模公有云（AWS、Azure和Google Cloud ）提供云原生支持。这还包括用于跨本地和公有云的备份、恢复和迁移的云移动性。” Anthony Spiteri谈到。

过去一年，基于网络攻击、勒索软件事件层出不穷，Veeam 可帮助企业和最终用户制定能够有效应对勒索软件的弹性和恢复计划。此外，Anthony Spiteri针对热门话题，强调了以勒索软件为重点保护的解决方案Veeam Backup＆Replication 11实现了强劲增长。“我们已经将200多种新特性和功能推向市场，包括CDP，并继续增强和推进我们的备份，还原，移动性和可移植性功能。针对跨越远程办公室，私有本地平台以及公共云，我们的客户更容易使用。”v11使我们能够提高恢复速度，同时允许采用基于端到端策略的真正方法来保护工作负载，同时继续推动编排和自动化。

面向Kubernetes的Veeam存储库集成

Veeam于2020年10月收购了Kasten，Kasten专注于Kubernetes的数据备份，灾难恢复和移动性。随着应用程序从整体式快速过渡到容器和微服务，企业格局正在发生变化。 Kubernetes是基础架构转变的核心，将Kasten在Kubernetes本地数据管理方面的创新与Veeam在本地和多云环境中在备份方面的专业知识相结合，这会大大改善现代数据管理的状态。

通过扩展Kubernetes的数据保护服务，为未来的容器化产品开发做好准备，并在当下支持DevOps和PlatformOps为客户提供一个集成的、集中的位置来存储Kubernetes工作负载的关键任务备份。

最后谈到Veeam的全新数据保护策略，Anthony Spiteri 说到“无论数据位置在哪里，Veeam都可以保护数据。 Veeam的策略是在可恢复性，迁移性等方面为我们的客户覆盖所有空间，确保数据受到保护，确保它们对我们的客户有用。”