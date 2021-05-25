HPE创新之道：从多元算力到“无处不在的云”

HPE在2019年就宣布，将逐步提供其全部产品组合即服务的能力。其中，HPE GreenLake可以跨公有云、私有云、数据中心和边缘以按用付费的形式为客户提供统一的云体验

2020年开始，面对新冠疫情等不确定事件，远程办公、混合云、AI应用、5G等新技术发挥了重要的作用，保障了企业业务不中断，实现了业务健康发展。因此越来越多的企业和组织都把目光聚焦在利用现代化的IT技术来提高企业的竞争能力。

我们也看到企业在利用新技术的同时，面临众多挑战，包括如何更好地利用海量的数据、如何更好地利用云的敏捷性和简单性,以及如何更好地实现混合业务模式的灵活性和控制能力。

面对这些挑战，众多企业也在积极探索一种数字化转型整体解决方案——基于新的基础架构来实现各种云技术的高效、快速、低成本的落地。HPE基于其多元算力结合混合云的架构，以“即服务”模式为企业数字化转型开辟了一条新思路。

共识：边缘计算到混合云，数据驱动企业加速变革

新冠疫情的到来无疑加速了企业数字化转型的进程。Gartner发布的报告显示，两年内，将有超过50％的企业数据来自边缘。与此同时，到 2020年之后，超过90%的组织将利用混合云构建基础设施。我们看到，基于对数据驱动的需求，边缘计算和混合云的全新IT架构正在成为企业数字化转型的重要基础。

这一点在刚刚过去的HPE ACCELERATING NEXT线上峰会上得到了HPE和其伙伴英特尔、AMD的认同。会上，AMD CEO Lisa Su博士从市场出发，提出目前IT产业正处于一个新的计算大周期当中。计算的基础架构愈加复杂，每个企业都希望以合适的价位部署合适的计算，而在快速部署的同时，计算还要能够提供相应的安全和质量。

那么如何才能做到Lisa Su博士提出的性能、安全性与经济性的兼顾呢？英特尔CEO Pat Gelsinger在会上的发言似乎为我们指明了方向。边缘计算是催生市场进步的关键因素，“这个时代是非常令人激动的，技术从来没有像现在这么重要，一切都在变得数字化。而边缘计算的增长和构建是市场的下一个关键的转型。”

这与HPE从“边缘到云”的战略不谋而合，HPE CEO Antonio Neri认为5G的构建和大量的边缘数据增长相结合是洞察时代的关键驱动力。“这个新的市场驱动力为我们的客户提供了前所未有的新机会，现在计算比以往更加重要，这是下一波数字化转型的基础，新的要求创造了对计算的需求，而这些计算是针对性能，安全性，易用性和业务经济性而优化的工作负载。”HPE基于市场的需求，从边缘到云以“即服务”的模式向企业交付计算能力，为客户带来速度和敏捷性，由数据创造即时洞见力，加速转型进程。

共建：多元算力和云正在融合，即服务模式成为趋势

随着算力和云的融合，一方面企业通过现代化的创新技术实现数字化转型，另一方面，技术的叠加和数据的增长给企业的数字业务带来了挑战。市场研究公司ESG对HPE的IT决策者进行的一项调查显示，93％的受访者表示存储和数据管理的复杂性阻碍了数字业务的发展，而67％的受访者表示，其混合云中分散的数据可见性给企业带来了风险。

包括AI、云原生、数据分析等新的以数据为中心的工作负载，对新的算力包括性能，安全性，易用性和业务经济性有更高的要求。面对这些挑战，HPE等IT服务商也在积极探索变革，包括如何将基于边缘计算和混合云架构进行融合，如何助力企业更好的利用边缘数据和混合云架构来实现企业业务的深度变革。这其中，现代化的IT架构将成为支撑边缘计算和混合云落地的关键组成部分。同时也让“as-a-Service”即服务及按用付费的模式兴起。

HPE在2019年就宣布，将逐步提供其全部产品组合即服务的能力。其中，HPE GreenLake可以跨公有云、私有云、数据中心和边缘以按用付费的形式为客户提供统一的云体验。其较大的优势之一就是能够通过软件功能与英特尔和AMD等新的算力相匹配，通过快速灵活的扩展能力来支持客户快速实现应用以及数据更新。

在5月初，HPE对GreenLake即服务进行升级。HPE存储业务的云数据服务副总裁兼总经理Ashish Prakash表示，首批功能之一将是Data Ops Manager，用于在任何设备上的任何位置管理数据基础架构。结合HPE最新的NVMe全闪存用于关键任务工作负载的Alletra 9000和用于业务运营的Alletra 6000，实现了软件即服务（SaaS）统一存储和数据操作管理，并包括提供应用程序自动化功能，实现一系列云数据服务和访问的API。

HPE将继续增加“存储即服务”产品组合，还将把诸如Primera和Nimble之类的传统存储产品线引入数据服务云控制台中，从而为企业提供一个统一平台来实现本地到云环境的数据管理。

共赢：基于开放、信赖、创新的生态大步前进

对于企业数字化转型而言，企业不仅需要一个现代化的基础架构，同时需要一个软件定义的计划，让他们能够对变幻莫测的市场和业务采取更快的行动，从边缘到数据中心再到云企业需要在任何地方实现业务的连续。而一个开放、信赖、创新的生态必不可少。HPE希望基于敬业、热情、灵活的团队成员专注于为客户提供服务和执行公司的战略,加快向“即服务”转型，从而推动长期可持续的、盈利性的增长。

正如JC2 Ventures CEO John Chambers在HPE ACCELERATING NEXT线上峰会所说“面对疫情带来的挑战，我想我们的客户需要一个值得信赖的合作伙伴来完成这些数字化转型，这个伙伴要具备在任何地方进行系统、安全和自动化的部署能力，在任何地方，任何规模，不管是在边缘，企业数据中心还是高性能计算，让客户最关键的工作负载成为即服务，这是很重要的，所有这些都是由人工智能所驱动的数字化服务体验来支持的，要做到这一点我们可以通过HPE的GreenLake混合云平台。”

荷兰癌症研究所存储了超过1PB的数据，面临的挑战是如何让不同业务和部门的数据便于查找，访问和操作，并用于研究。荷兰癌症研究所IT主管Roel Sijstermans在会上分享到，“HPE提供的软件定义的数据中心，为研究人员和医生提供一个虚拟的工作场所，让不同应用不同业务在同一个平台上运行，又要保障灵活可靠来满足医生和护士的需求，同时还要满足研究人员的需求，把医院和研究所之间联系起来。”

面对新技术的创新发展，新市场、新需求的井喷式增长，基于算力和混合云架构的IT服务成为智能时代企业加速数字化转型的底座，而作为把创新文化根植于企业基因的HPE，跟随市场变化，从服务器、存储、网络到边缘计算再到GreenLake即服务策略的不断进化，再到今天，企业只需要通过订阅HPE GreenLake Cloud Services服务就可以直接获得HPE最新技术创新成果。彰显了基于技术创新和持续研发的能力下HPE的发展之道。

可以看到2021年HPE将提供新的解决方案和服务，包括HPE GreenLake的按需付费“即服务”模式来助力企业和组织实现无处不在的云服务,加速企业数字化转型，助力客户在多个阶段同时利用混合云、人工智能，边缘计算和相关服务来助力业务生产，并赋予他们使用所有数据的能力创造更多的商业价值。