Commvault发布第四季度财报 云战略和订阅模式推动收入再创新高

Commvault在截至3月31日的第四财季收入1.913亿美元，同比增长16％，比Zacks的普遍预期高出近5％，季度销售收入创下新高。

Commvault近日发布最新财报，数据显示，市场对软件和一体机的强劲需求，使得上一季度收入创下新高，每股收益也超出了市场的普遍预期。

在纳斯达克上市的Commvault公司主要售卖数据保护软件，让企业可以用来备份他们的业务记录并保护其免受故障影响。Commvault还涉足其他一些相关领域，例如提供用于保护内部基础设施上托管业务记录的备份一体机，和用于降低信息存储成本等数据管理任务的软件工具。

Commvault在截至3月31日的第四财季收入1.913亿美元，同比增长16％，比Zacks的普遍预期高出近5％，季度销售收入创下新高。

Commvault收入创下新高主要源自于近期实施的一系列产品全面革新，该战略集中围绕云和基于订阅的定价模型展开。2019年Commvault收购了一家名为Hedvig的初创公司，将其技术打包到自己的HyperScale X一体机中，让企业可以用来备份和恢复混合云工作负载。2020年Commvault推出Metallic软件即服务备份和恢复服务，再次扩大了自己的产品组合。

Commvault首席执行官Sanjay Mirchandani在接受采访时表示：“HyperScale X对我们来说是一款真正的旗舰产品。”至于Metallic云备份和恢复服务，Mirchandani透露：“我们看到ARR每个季度都会翻一番。尽管这不是我们业务的主要部分，但我们对此充满希望。”

去年，Commvault发布Metallic服务的时候最初定的目标客户是中小企业，但是很快Commvault也看到了来自大型企业的需求。

新产品给Commvault收入带来的贡献可以从季度财报中略知一二。第四财季Commvault的总销售额增长了16％，其中软件和产品部门同比增长了35％，达到8940万美元。Commvault大客户的支出增长势头强劲，金额超过10万美元的交易收入猛增了39％。

该季度Commvault已经签署的、金额超过10万美元的交易数量增加到198个，使得该季度此类交易的平均金额增长至约31.3万美元，同比增长7％。

利润情况也有所改善。该季度Commvault 1.913亿美元中，调整后的净收入为2850万美元，每股摊薄收益为59美分，远高于市场普遍预期的49美分。

从整个2021财年来看，Commvault调整后的净收入为1.011亿美元，收入为7.235亿美元。

展望当前财年，Mirchandani表示：“你将看到大量现金技术不断涌现，我们在这方面不会停下发展的脚步。”