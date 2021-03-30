《数据保护产业发展圆桌宣言》发布，华为推出OceanProtect数据保护新品

今日，以“全场景数据保护，为智能世界保驾护航”为主题的2021数据保护产业论坛暨华为OceanProtect数据保护新品发布会在甘肃敦煌举办。

[中国，敦煌，2021年3月30日]今日，以“全场景数据保护，为智能世界保驾护航”为主题的2021数据保护产业论坛暨华为OceanProtect数据保护新品发布会在甘肃敦煌举办。华为联合中国信通院云大所、敦煌研究院等20多家单位和产业伙伴，共同发布《数据保护产业发展圆桌宣言》，提升社会对数据基础设施灾难保护能力建设投入，推动数据灾备产业标准建设。同时，华为全面阐述了数据保护产业发展理念并推出了OceanProtect数据保护新品系列，为数字化转型保驾护航。

《数据保护产业发展圆桌宣言》正式发布

华为公司副总裁、数据存储与机器视觉产品线总裁周跃峰博士指出：“在数字经济时代，数据已经成为重要的生产资料。随着金融在线交易、智能制造、政务信息化、文旅数字化等业务的快速发展，企业数据保护等级、保护对象、保护性能、保护规模发生显著变化，自然灾害、人为破坏、勒索软件攻击对企业核心价值数据的威胁越来越大。如何保障业务不中断、数据不丢失，成为全行业共同关注的焦点。”

为推动社会重视数据保护产业的发展，由华为技术有限公司、中国信通院云大所、敦煌研究院牵头，联合产业伙伴共同发布《数据保护产业发展圆桌宣言》，引导全行业规范数据保护要求，构筑数字经济发展的基石。全文如下：

数据是数字世界基础，是人类社会基本生产要素。 保护数据就是保护数字世界，保护数字世界就是保护现实世界。 有效保护数据的含义主要包含：不因不可控因素（如洪水、地震、火灾等）导致数据不能被使用，不因异常情况（如恶意篡改、病毒等）导致数据不能被恢复，不因时间流逝导致数据丢失不能被访问。 随着行业数字化程度推进加速，对IT系统的依赖越来越大，同时，新兴应用场景在智能时代不断涌现，对数据保护的范围提出了更高的要求，建议全面扩大数据保护范围和等级的要求。 业务停机损失逐年递增，对于业务访问连续性要求越来越高，需要逐步扩大容灾覆盖的业务范围并提升容灾建设等级标准；关系到国计民生的基础行业，建议全面部署容灾系统，且至少部署本地或同城双活，优选本地或同城双活+异地容灾。 数据安全形势越来越严峻，需要全业务场景具备完整的数据备份和恢复能力，关系到国计民生的基础行业，建议数据至少可以恢复到1-3个月前，优选更长时间。 历史数据价值越来越多被挖掘，也需要满足各个行业合规留存要求，关系到国计民生的基础行业，建议尽可能长期保存。 呼吁各行业：把数据保护作为重点工作纳入日常管理，强化数据保护资源投入，完善数据保护行业规范，提升数据保护等级要求，加强数据隐私安全，支持数据方便利用，确保数据保护的全面落地，为经济稳定高速发展贡献力量。

全场景数据保护，为智能世界保驾护航

华为提出全场景数据保护理念，打造“热数据全容灾、温数据热备份、冷数据温归档”的一体化解决方案：容灾场景实现数据业务不中断，全面抵御自然灾难、设备故障、网络攻击等对数据业务影响；备份场景实现各类应用场景关键数据不丢失，可恢复到指定时间点，通过高效、经济、可靠的备份帮助企业积累“数据资产”，提升核心竞争力；归档场景实现海量业务数据长期归档留存。

华为正式发布OceanProtect 数据保护新品系列

本次发布会上，华为面向业界发布了OceanProtect 数据保护新品系列，全面升级数据保护能力，打造全场景数据保护解决方案：

全容灾：通过部署SAN/NAS一体化双活以及全场景3DC组网，支撑结构化和非结构化数据保护。同时业务灾备可平滑升级，满足7个9数据可靠性，实现全场景容灾，让业务永远在线。 热备份：全面支持数据应用新兴生态，提高海量非结构化数据检索和备份的能力，破解海量小文件保护难题。支持弹性备份和特征压缩，对数据重删进行多层切片、压缩不同块之间的部分重复特征，数据压缩率提升30%，备份更多数据。实现一键发放SLA策略实现批量并行配置，配置效率提升50%，让数据备份高效、简单、敏捷。 温归档：支持蓝光分级归档，实现温数据快速读取，冷数据离线保存，满足50年超长留存的需求；结合蓝光防潮、防磁、防震、物理防篡改的特点，实现数据安全归档。 智融合：基于华为OceanStor OS统一架构，让应用在数据全生命周期内实现数据原生格式一致，提升副本数据流转效率；基于OceanProtect数据保护管理平台，实现数据容灾、备份、归档场景的统一策略管理，大幅提升管理效率。

周跃峰表示：“我们将为客户打造端到端完善的数据保护解决方案，提供热数据全容灾、温数据热备份、冷数据温归档的数据保护能力，帮助客户实现生产业务永在线、关键数据易备份、价值数据再利用、合规数据长期留存的目标。华为致力于通过科技来实现数据的可靠存储和安全保护，为社会经济的可持续发展和人类文明进步做贡献。在商业与文化的双轮驱动下，科技更加有温度，让文明色彩延续。”

目前华为已经广泛服务于全球120多个国家，为超过3000家企业客户提供安全可靠的数据保护服务。面向未来，华为将继续携手产业伙伴共同推动数据保护产业的发展，用技术还原色彩，用数据守护文明！