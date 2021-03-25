HDC.Cloud 2021剧透：发布六大创新产品、2亿+美元用于生态建设

HDC.Cloud 2021是面向ICT（信息与通信）领域全球开发者的年度旗舰活动，基于华为云面向全球开发者提供学习、交流和实践的最佳平台，将于2021年4月24日-26日在深圳大学城举行。

【中国，北京，2021年3月25日】今日，华为开发者大会2021（Cloud）（简称HDC.Cloud 2021）媒体预沟通会在京召开，华为技术有限公司高级副总裁、云与计算BG副总裁张顺茂在会上表示，华为将在HDC.Cloud 2021重磅发布六大创新技术和产品，所涉及的领域包括云原生、人工智能、数据库、多方可信计算、操作系统和智能开发工具。此外，华为计划在2021年投入超过2亿美元，用于生态建设。

华为技术有限公司高级副总裁、云与计算BG副总裁张顺茂

一场不容错过的年度开发者盛会

HDC.Cloud 2021是面向ICT（信息与通信）领域全球开发者的年度旗舰活动，基于华为云面向全球开发者提供学习、交流和实践的最佳平台，将于2021年4月24日-26日在深圳大学城举行。据悉，深圳大学城是西丽湖国际科教城的核心区域，而西丽湖国际科教城是深圳市打造的产学研用深度融合示范区，高度集聚创新人才、高等院校、科研机构和创新型企业。深圳大学城与HDC.Cloud 2021的气质不谋而合。

三个会务特色：本届HDC.Cloud首次采用全球区域联动的模式，包括深圳主会场、线下分会场和线上分会场，覆盖40座城市、70+线下分会场、23所智能基座高校，联接全球开发者。

华为云与计算BG Marketing副总裁董理斌表示：“在HDC.Cloud 2021大会，开发者可以体验和分享最新的ICT技术在行业的深度创新和最佳实践，与众多业界大咖、社区大牛、顶级技术专家、天才少年、华为科学家以及众多开发者切磋技术，深度参与openEuler、openGauss、MindSpore、KubeEdge、Volcano等热门开源项目，开眼界、交朋友、涨技能、获认证，获得全面提升。”

从议程设置上看，大会共设置了1场Keynote、8场峰会、14场圆桌、70+场扫地僧见面会、100+场专题演讲、40+场开发者训练营，还有面向高校的软件精英挑战赛，将开发者之间、以及华为FELLOW、大咖、天才少年、扫地僧等角色联接起来。大会还设计了Codelabs现场动手实操，基于华为云沙箱实验室，覆盖云基础服务、数据、IoT、机器视觉、鲲鹏、昇腾、人工智能、数据库等上百个开发场景和不同级别开发者。

从内容设计上来看，本届大会主要聚焦华为云、鲲鹏、人工智能、智能联接等技术领域，分享开发者基于华为开放能力构建应用的最佳实践或经验教训，也将志同道合的开发者们联接起来。

六大创新技术和产品重磅发布：在HDC.Cloud 2021的主题演讲环节，华为还将重磅发布六大创新技术和产品，包括：华为云CCE云容器引擎、人工智能系列大模型、华为云GaussDB云服务、华为云可信智能计算服务（TICS）、openEuler操作系统和华为云DevCloud软件开发服务。

2021年将投入超过2亿美元用于生态建设

华为十分重视开发者生态的建设，2021年，华为在生态建设上的投入将超过2亿美元。面向基于华为产品创新的伙伴、开发人员、高校、初创企业等，华为将提供形式多样的支持，包括物理样机、华为云资源、支持伙伴开发迁移的NRE激励、培训/考试认证补贴等，以激励广大开发者基于华为产品和服务的创新，一起为客户创造更大的价值。