NetApp瞄准Kubernetes市场 发布NetApp Astra数据管理服务

数据存储巨头NetApp今天宣布推出一项新服务NetApp Astra，全面实现Kubernetes应用的可移植性愿景。

NetApp Astra是一项全面管理的、应用可感知的数据管理服务，针对基于Kubernetes的应用，旨在帮助企业保护、恢复和移动在部署在Kubernetes上的应用，无需下载、安装、管理或升级任何软件。

Kubernetes是一种开源工具，用于协调大型软件容器集群，这些集群托管了可以运行在任何计算基础设施上的现代应用组件。过去几年中，这项技术迅速普及，但是也给企业带来了很多问题，因为有分析师认为，容器化应用需要最佳性能才能发挥持久存储的作用。

Moor Insights＆Strategy分析师Steve McDowell认为，问题在于软件容器与传统企业存储搭配不佳。他解释说，容器工作负载的短暂性，要求存储管理操作难度增加了一个数量级，超出了裸机和虚拟化环境的能力范围。

此外，容器应用还需要在此之上的抽象层来存储数据。McDowell说，缺乏这些存储功能会导致一些非常尴尬的IT管理问题。

“容器也会生成数据，需要存储和管理，从容器映像到Kubernetes状态信息再到配置数据，这是数据的爆炸式增长。”

NetApp试图通过NetApp Astra管理这些爆炸式增长的数据。NetApp Astra是去年公布的Project Astra计划的成果，该计划首次为Kubernetes工作负载带来了新的数据管理功能，具有使用常规快照保护数据的功能。因此，如果数据被意外删除或损坏，用户可以将Kubernetes集群还原到之前快照的状态。

NetApp Astra还通过远程备份实现灾难恢复。因此，团队可以对应用及其当前状态进行完整备份，并使用此备份将应用及其数据还原到位于单独区域中的另一个Kubernetes集群中，以满足数据恢复的需求。

最后NetApp说，这项新服务通过“主动克隆”简化了应用的可移植性和迁移，这意味着整个应用及其数据都可以从一个Kubernetes集群移动到另一个集群，不管位于何处。

McDowell说，NetApp是最早发现云原生数据管理问题的存储厂商之一，并且已经尝试解决了很长时间，这从最近的一些收购（例如Talon Storage Solutions和Spot）中可以明显看出。尽管NetApp在开拓市场方面有一些错误的开端，但他说，这些尝试让NetApp清楚地知道了哪些是奏效的，哪些是不成功的。

McDowell说：“NetApp在将Astra推向市场方面采取了一种非常有针对性的、经过客户验证的方法。Astra提供了IT部门部署容器工作负载所需的功能，它提供了一种集成的管理体验，使存储和Kubernetes可以相互感知。我认为，部署Astra的NetApp客户会很满意。”

NetApp公有云服务产品管理副总裁Eric Han回应了McDowell的这些观点称，备份、克隆、灾难恢复、数据生命周期操作、数据优化、合规性和安全性对于运行Kubernetes应用的企业来说，都是至关重要的功能。

“这些挑战加在一起增加了复杂性。这与Kubernetes让应用开发和部署更简单、更快、更灵活的目标是相互矛盾的，而后者正是NetApp Astra有望实现的愿景。”

McDowell表示，NetApp Astra的发布让NetApp与竞争对手Pure Storage一起成为了云原生存储市场的领导者，后者通过去年收购的Portworx达到了这一目标。但是他说，两家厂商都需要充分利用这一领先优势，因为其他厂商很可能会在未来几个月内推出他们的解决方案。

McDowell说：“这个市场中的每个人都必须有解决容器数据管理问题的方法，这将成为一个重要赌注。我预计随着市场争相满足这一需求，今年将是竞争相当激烈的一年。”

Constellation Research分析师Holger Mueller表示，他也希望有更多解决方案来解决这个问题。“可移植性的关键在于数据，而数据却无法被轻松、快速、频繁地移动。这标志着生态系统的迅速成熟，像NetApp这样以前是存储厂商的公司，正在致力于解决Kubernetes工作负载的数据可移植性问题。”

NetApp表示，NetApp Astra现在已经在Google Cloud上可用，而且很快会在AWS、微软Azure和本地环境中得到支持。