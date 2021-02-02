引领2021 ：IBM 科技创新架构系列说四期活动5大亮点

基于混合云趋势，IBM 于开年之际推出“云中核心，智领未来—2021 IBM 科技创新架构系列说”系列活动，至顶网总结了此次四期活动的5大亮点，供大家学习和探讨。

2020年 Forrester 发布的 “混合多云战略的关键”调研结果显示，85%的受访者正增加对混合云的管理需求，90% 的 IT 领导者认为本地基础架构是其混合云战略的关键组成部分。

同样，根据 Gartner 报告，到 2020年之后，超过90%的组织将利用混合云构建基础设施。IBM 商业价值研究院 (IBV) 则进一步预测，到 2021年，98%的组织将会采用多云架构。混合云已经成为大势所趋。

基于混合云趋势，IBM 于开年之际推出“云中核心，智领未来—2021 IBM 科技创新架构系列说”系列活动：

IBM LinuxONE + Flash – 稳敏合一的混合云

云磁带 – 冷数据管理与保护

云闪存 – 让存储化繁为简

数据与 AI – 简化 AI 数据管理论坛

该活动霸屏 2021年整个1月，奏响 2021开年基础架构创新的最强音。通过四期主题分享，成为 2021年企业基础架构和创新发展极具前瞻性、创新性和示范性的主题活动。

至顶网总结了此次四期活动的5大亮点，供大家学习和探讨。

亮点一：详细阐述了 IBM IT 基础架构2021年的发展方向

四期主题重点阐述了创新技术和案例实践，从中也梳理出 IBM 服务器和存储业务在2021年的重点发力方向。基于 IBM 服务器和存储系列产品构建的现代化的 IT 技术路线将围绕混合云架构，推动企业数字化转型进入深水区。

通过 IBM LinuxONE＋FlashSystem 全闪存相结合的基础架构优势，以及开源开放的 Linux 软件技术堆栈，结合 Red Hat OpenShift 及 IBM Cloud Paks，为客户持续提供稳态和敏态的混合云架构。

构建混合云存储方面，IBM FlashSystem 结合 IBM Spectrum 存储基础软件在基础架构层面能更好支持企业稳敏业务。IBM 存储软件基于开源开放的 Red Hat OpenShift 及 IBM Cloud Paks 能够助力容器和混合云的数据管理化繁为简。IBM 的备份软件 Spectrum Protect 以容器化方式进行部署，客户可以非常方便地在容器环境下实现灾备。

通过技术解析+标杆案例，相信能够让大家更直观地了解到 IBM 是如何通过稳敏合一、开源开放、持续发展及安全无虞的基础架构，最终实现企业数据的保驾护航和价值释放。

亮点二：全面展示了 IBM 混合云架构的技术创新能力

从 IBM LinuxONE 创新黑科技到云闪存、云磁带的创新技术，从分布式架构的弹性能力到软件定义存储的超强管理，从创新的容器数据保护到 AI 数据阶梯理论，四大主题可以说是全面展示了 IBM 混合云架构的创新能力。

高性能，高可靠和高密度的 IBM LinuxONE 配备的6大独有黑科技：芯片压缩、芯片加密、芯片排序、内存通讯、安全隔离、时钟同步。

再比如 LinuxONE 的芯片压缩支持高达260GB/s的超大规模吞吐能力，节省网络带宽，缩短数据传输时间等。内存通讯技术可以实现联机交易端到端响应时间减少30%，同时整体 TPS 提升超过50%！

采用 IBM 独有的闪存技术的 IBM 云闪存解决方案，包括闪存控制芯片技术，硬件压缩技术，低延迟（低至70μs）、高性能（IOPS 高达 1,800 万），磨损检测与预防，DRAID 技术等，能够在不影响用户性能情况下实现数据压缩存储。

闪存控制芯片技术能够实现基于 IBM FlashSystem 系列借助存储级内存（SCM）、全闪存和混合配置等灵活的驱动器选项，帮助企业实现成本和性能之间的最佳平衡。还有延时低才是真正考验 IO 通道上整体技术实现的能力。这都是 IBM 的核心技术所在。

论坛上还介绍了 IBM 软件定义存储的创新能力，IBM FlashSystem 全系列产品结合 IBM Spectrum Virtualize 存储基础软件为企业既提供一个基础的统一平台，又能够根据客户的选择实现不同的功能，可以实现管理500多个其他异构存储系统。

IBM 的磁带技术有60年的积累，磁带本身也是非常高精尖的科技技术。IBM 即将推出的 LTO Ultrium 9 磁带单盘容量是18TB（相比于前一代，单盒磁带容量提升 50%），带库 TCO 可降低 39%，已经实现了400 MB/s 的传输速率，跟硬盘差不多。目前 IBM 在实验室里为未来十年做好了磁带的发展路线。

IBM 也围绕磁带推出一整套数据保护的解决方案，针对云、容器、虚机等不同环境，打造创新的数据保护能力。

亮点三：基于软件定义存储构筑现代化数据湖

如何使用数据湖收集、存储和分析各种类型的数据，让所有数据发挥价值，成为企业实施混合云过程中，构建数据湖重点考虑方向。IBM 数据湖解决方案打造的端到端的企业数据平台，基于开放标准实现无缝的互操作，支持各种大数据 (HDFS)，商业分析软件和开源框架。

IBM 软件定义存储还能够打造一个高性能、易扩展、开放灵活的数据湖平台。

高性能体现在高效和简单两个方面，能够为科研、学术和工业界提供快速构建的数据存储系统，并通过自动数据分层实现数据管理的简化。

IBM ESS 3000结合 IBM Spectrum Scale 可以轻松从 TB 级扩展到 PB 级，乃至 EB 级，体现了 IBM 构建的数据湖具备的可扩展能力。

开放灵活的特征展现在基于 IBM 软件定义存储能够轻松实现归档层（近线访问，冷数据/归档）、容量层（数据湖，一般的分析型应用）以及性能层（AI, HPC, Spark,低时延）的数据流动。

IBM 的数据湖解决方案能够提升数据科学家的工作效率，通过提供统一数据视图来加速 AI 数据管道，实现异构存储和云的统一元数据管理。

亮点四：让 AI 真正赋能数据价值

众所周知，大型企业因为受到政策监管、数据安全以及自主性、固定资产等条件，在逐步进行混合云架构升级的时候面临众多挑战：如何整合数据中心的多种物理架构？如何实现数据驱动的业务架构？如何实现资源的高可用及弹性配置？如何实现合规、安全、便捷的运维管控？

如果说构建一个统一、灵活、可扩展的数据湖是混合云架构的核心基础，那么为数据打造 AI 阶梯，是构建智慧型业务的重要手段，随着数据量越来越大，企业业务在生产、性能和运营效率方面面临越来越大的挑战，也进一步加速了 AI 的普及。

如果了解 IBM，就知道，IBM 非常有名的就是帮助企业分析梳理企业业务痛点，再结合 IBM软件定义存储真正帮助企业解决云架构下的数据存储及流转问题。

基于 IBM 云亲和力分析方法论，助力企业理解云亲和力分析方法论，从而将工作负载进行细致分类，实现最终决策的执行来推动 IT 基础架构和应用程序的改造。

此次系列活动，IBM 还分享了 IBM 软件定义存储是如何做到简化和整合数据湖并实现优化数据与 AI 赋能。

基于优化数据与 AI 存储能够实现更快的分析，更少的占地空间；存算分离，根据需求独立灵活扩展；并行架构支持无限的扩展能力；全局命名空间实现数据整合以及容灾等企业级管理等能力。从而真正实现开放的、端到端的高速数据管道。

亮点五：IBM 联合合作伙伴释放创新能力，众多精彩案例解析

最后该系列说活动不得不提的亮点就是合作伙伴的能力。包括南天电子、鹏联科技、北京易华录、方正国际等合作伙伴详细阐述了双方的合作成果。同时包括民泰银行、广州中医附院、苏州冠科以及地平线等客户分享了金融、医疗、能源、互联网、AI 等行业的精彩案例。

此次系列说活动中，南天电子信息产业股份有限公司推出了 LinuxONE 金融解决方案，方正国际也分享了在城商行数字化转型方面进行了实践。充分展示了分布式系统与 LinuxONE 结合，如何更好的应对分布式架构所带来的各种挑战。

广州中医学院第一附属医院分享了 IBM FlashSystem 结合 IBM Spectrum 存储软件为广州中医学院第一附属医院打造了满足未来十年的数据存储需求。

北京易华录结合 IBM 推出的数字视网膜解决方案，实现了智能存储、高效检索、边云协同、价值提炼等能力。还分享了 IBM 设计云磁带+蓝光存储解决方案，实现了数据中心电力成本的大幅度降低，对比磁盘成本降低 80%。

还有更多的案例包括面向媒资应用的 IBM 存储解决方案、IBM 磁带技术在勘探行业中的应用、以及 IBM 帮助地平线打造训练友好的下一代混合多云 AI 数据基础架构等都说明了 IBM 联合合作伙伴实现了各个行业各个核心应用的全面云化能力。

同时，只要你能够上网，通过一个浏览器，一杯咖啡的时间就可以完成一个 IBM 在线实验。在线上实验室开放日为大家准备了丰富的体验内容和学习路径，并通过技术小白和技术达人不同玩法让您轻松体验稳敏合一的混合云平台。您可以登陆网站：http://www.zhiding.cn/ibm_system_wave2了解更多信息。

当然以上这些亮点也只是至顶网总结的一小部分，系列说还有更多精彩的内容值得大家学习和思考。也希望大家能够反复回顾2021 IBM 科技创新架构系列说，基于 IBM 与合作伙伴的创新技术和实战案例，结合自身企业的实际应用实现企业数字化转型！

了解更多大会精彩内容：http://www.zhiding.cn/ibm_system_wave2