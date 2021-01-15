戴尔集团CTO John Roese：火热的AI、混合云之外，2021还应该关注四类新兴技术

近日戴尔科技集团全球首席技术官兼产品与运营总裁John Roese 接受了包括至顶网在内的全球媒体的线上访谈。

2020年，新冠疫情影响着我们的生活和工作方式，高频率的网上购物、远程办公、视频会议等，让物理世界和数字世界的界限越来越模糊。同时随着人、数、物的大量联接，又催生着更多技术的发展。包括我们已经耳熟能详的AI、混合云、大数据等技术。

戴尔科技集团全球首席技术官兼产品与运营总裁John Roese

那么除此之外，还有哪些新技术能对社会、经济产生大的变革？近日戴尔科技集团全球首席技术官兼产品与运营总裁John Roese 接受了包括至顶网在内的全球媒体的线上访谈。分享了自己对于未来新技术的理解以及戴尔基于自身的技术和市场优势如何助力企业数字化转型。

5G、边缘、混合云、数据管理、AI/ML、安全、量子计算、硅等新技术都很重要，John Roese主要分享了对其中的四个趋势的看法，包括量子计算、半导体（硅）、5G和边缘对于行业的影响。

量子计算将成为现有计算体系的补充力量

John Roese认为，应将将量子计算视为现有计算的补充，而不是可行的替代品。同时在三到五年的时间才可能真正看到有用的量子计算，真正产生行业的颠覆要等到十年之后。

“量子计算的特长是在于某些数学函数的计算，它的速度远远超过于常规计算，这是因为它的运行范式完全不同。我们把量子计算并不当作是替代，而是一种补充和加速。” John Roese表示。

同时和量子计算息息相关编码学以及密钥管理将确保量子时代的安全。目前应该确保的是让开发人员获得量子的早期系统或者量子模拟器，来提前进行编程，这样在量子计算机真正到来的适合，来实现编程技能的快速应用。

围绕半导体变革在加速

2020年围绕算力芯片，能够明显感受到的是异构计算的崛起。2021年将真正进入异构计算的时代。但是我们也看到一方面核心处理（x86，ARM等）将通过领域特定体系结构（加速器）大大增强其能力。 另一方面，Intel + Habana + ltera（X86核心的英特尔收购AI厂商Habana和FPGA加速厂商Altera），Nvidia 结合 Melenox 和ARM，AMD 和 Xylinx的合并，让我们看到了芯片生态系统正在发生巨变，异构生态系统正在重新组织。

“所有这一些，将会来提供新的模式，新的模式要依赖于芯片集，同时也要依赖于新的软件架构，以便在异构环境下变成。对于戴尔来讲这是非常重要的，这对于未来服务器的形态形成新的思考。戴尔科技将基于异构计算架构结合现代化话的软件打造下一代集成平台。”John Roese谈到戴尔的机会。

2021年将成为5G真正元年

对于中国市场而言，5G已经有很多成熟的落地项目也不是什么新鲜的技术，但是全球市场而言，5G在2021才刚刚起步。John Roese认为 2021年将是真正的独立5G组网发力的一年。而不是5G作为4G的延伸。它将会包含新的技术能力、海量机器类型，包括超低延时、超高可靠性，以及移动边缘计算。所有这些能力并不仅仅是一个更快的带宽，而是可以使得部署更多的低延时和高性能的边缘设备，以及传感器等等。

同时5G的核心应用出现在企业级，在2021年将会更多地去讨论5G如何被用在比如说医疗以及城市基础设施、交通基础设施和物流设施，以及汽车领域当中。而不仅仅是去年谈到5G手机应用。

同时独立组网5G将对传统的电信组网模式进行巅峰，5G架构将转变为开放，分解，软件定义，标准化以及非常IT /云中心的架构。

从生态上看，5G技术生态系统将从华为、中兴以及诺基亚，扩大到包括美国的主要IT和云公司（戴尔，康宁，微软等）。

边缘与多云系统的融合在加速

今天，人们意识到不可能所有的IT计算都在数据中心，公有云或者私有云上。同样当边缘计算真正落地的时候，人们又发现给每一个云的架构、每一个服务都提供一个单独的边缘，一个边缘的系统、边缘的基础架构，那么就会出现边缘增值，或者边缘增生的情况，也就是太多独立的边缘架构和系统存在。

戴尔认为，边缘体系架构将朝着两个方向发展，一个是边缘平台，它是实际的物理的基础设施，真正存在着产能。不管是城市还是医院、工厂，存在着物理的平台。第二个是工作负载，也就是软件扩展、数据任务等。

“从戴尔的角度来看，这是非常令人期待的。因为戴尔所有的业务，就是建立平台。包括物理的硬件，和跨架构的平台，以及提供即服务的能力。” John Roese谈到。

持续的创新投入是戴尔发展的未来

“今天的技术更为复杂，远远超过历史任何时候。有很多的技术领域坦率地讲都影响着我们客户，而且仅仅是理解如何去处理数据，而不理解AI。或者只理解AI，不理解边缘。或者理解了混合云，但是不理解PC的发展变化，这是不够的。 “John Roese分享到。因此对于新兴技术的关注，核心是满足客户不断变化的市场需求。戴尔的强项在于数字化转型和在所有领域的全部创新。

戴尔作为一个持续创新的公司，将继续在创新方面进行了巨幅投资，这些是帮助我们来理解技术是如何发展变化的。“可能很多人没有意识到，其实对于戴尔来讲，我们85%的工程师是软件工程师。我们在全球有28000多个专利，在过去五个财年当中投资于研发是200亿美元，大量地来投资生态系统。” John Roese最后分享到。