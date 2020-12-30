华为云政企市场成绩单出炉，2020持续领跑



随着全球权威咨询机构IDC和Forrester发布一系列政企市场报告，华为云2020年政企市场成绩单出炉，以八项领先继续领跑政企数字化转型。

IDC 在《中国软件定义计算软件市场跟踪，2020H1》报告中表示：在新基建的助推下，数字经济成为全球经济可持续增长的新引擎，全面云化成为趋势，而混合云的采纳成为政企数字化转型的关键因素。华为云凭借混合云的优势，在云系统软件，云管理软件，和容器软件等市场都取得了超过30%的增长率，继续领军政企云化转型。

除了获得咨询机构的广泛认可，华为云在政企多个行业持续深受客户信赖。

在政务行业，华为联合9城（省）发布城市智能体，如鹏城智能体、上海城市智能体、蓉城智能体等，累计服务600+政务云项目，其中38个国家级项目，25个部委。

在金融行业，华为云服务于中国Top10银行（榜单来源：2020《财富》世界500强），累计服务中国工商银行、中国农业银行、中国人寿等220+银行、保险、证券等金融机构，深度驱动金融行业智能升级。

在医疗信息化建设中，华为云服务了65%的省级医保信息平台，推动国家智慧医保实验室、广东省医疗保障局、北京医院、郑州大学第一附属医院国家远程医疗中心等医疗机构信息化蓬勃发展。

在电力行业，华为云服务了国家电网集团14个省公司，以及3大发电集团，助力实现电力生产经营智能化。

在油气行业，华为云助力中石油、中石化石油勘探开发等业务转型升级。

在交通行业，华为云累计建设了超过20个智慧机场 ，29省高速公路自由流 ，以及十余智慧城轨项目，致力打造中国最强交通智能云底座。

重新定义混合云，做智能体最佳云底座

针对政企智能升级，华为发布智能体：迈向全场景智慧的技术参考架构，客户和伙伴可以基于智能体打造自己的智能方案，智能体由智能交互、智能联接、智能中枢、智慧应用四层组成。智能中枢是智能体的大脑和决策系统，其核心为混合云底座和3个使能：应用使能、数据使能、AI使能，以支撑全场景智慧应用。

华为智能体架构图

华为云为政企客户提供华为云Stack方案，重新定义混合云，使能客户智能升级。华为云Stack是位于政企客户本地数据中心的云基础设施，提供在云上和本地部署体验一致的云服务。通过持续同步华为云公有云能力，从资源混合到能力融合，兼顾公有云快速创新能力和私有云的可管可控，匹配政企组织架构和业务流程，实现用户视角一朵云。

云服务，能力持续创新

通过3阶11步，标准化、轻量化、工程化，华为云Stack能够快速同步华为的新服务能力。目前，华为云Stack在客户数据中心提供10大类70+云服务。通过数据使能、应用使能和AI使能等服务，实现赋能应用、使能数据、普惠AI，满足客户数字化转型和智能升级的诉求。

数据使能，构建逻辑数据湖：华为云DAYU提供的逻辑数据湖方案，数据在物理上分布在不同部门，逻辑上可集中管理和分析，实现数据全域共享。

AI使能，加速进入核心业务系统：华为云AI开发平台ModelArts打造全生命周期知识计算解决方案，与行业知识高效结合打造知识计算平台，推动AI进入企业核心业务系统。

应用使能，实现应用全生命周期治理：华为将自身数字化转型实践，通过ROMA应用使能服务对外提供，为政企客户提供应用的开发、托管、运维和集成一站式能力，帮助客户构筑数字化应用平台，赋能应用加速创新。

云管理，匹配政企组织架构

华为云Stack通过混合云管理平台ManageOne，精准匹配政企的复杂治理架构，通过分权分域精细管控，每一个租户支持5级管理，让企业像管理业务部门一样管理云，实现对地域、部门，乃至应用级的资源授予和管控。通过智慧运营，让企业管理者随时查看企业业务、IT资源、云服务运行情况，并结合大数据和AI进行优化调整，实现降本增效。

同时，根据2020年信通院可信云混合云解决方案认证结果，华为成为唯一通过混合云解决方案公有云和私有云部分认证，且同时达到混合云安全最高等级增强级的厂商。华为云在混合云领域的领先性和可靠性再一次得到业界权威组织的认可。

携手伙伴，共同推进全面云化

为了助力行业发展，华为云Stack与业界众多合作伙伴携手推动云计算产业的快速发展，共同帮助客户向云转型，共同构建全面云化的能力。截止目前已有200多个伙伴商品入驻华为云市场混合云专区，并已在工业园区、智慧城市等项目成功落地，与北明、金蝶、先进数通等伙伴共同实现商业成功。同时，已有800多个伙伴完成华为云Stack兼容性认证，和华为云Stack一起为各领域客户提供更多选择和更优体验。华为云还发布了华为云Stack技术伙伴计划，全面助力行业智能升级。目前已有200多个伙伴加入华为云Stack技术伙伴计划，与华为共享技术与商机。

随着城市、行业、企业、个人智能升级转型的深入，城市综合治理水平、居民幸福感、企业生产效率一并提升，构筑智能体实现全场景智慧，会是水到渠成的事情。面向未来，华为云将进一步完善混合云解决方案，满足政企转型的复杂需求，致力于成为政企智能升级的主要伙伴。