中小企业如何「管好」数据？

在“新基建”的建设中，联想凌拓的这套「组合拳」将助力企业最大化地发挥数据价值，同时也将加速各行各业“智能+”应用的落地，相信可以为广大企业的数据管理和数据价值挖掘，提供了一个新思路。

「新基建」火了，5G、大数据、人工智能、云计算、区块链和工业物联网等新兴技术创造的新业态，正驱动着每一个行业、每一家企业的发展。

万变不离其宗，尽管「新基建」的投入有各种不同的形态，但深探它的底层，我们能够看到的是数据的力量。从每一个个体来看，企业要用智能的方式来管理数据，挖掘这些数据当中的价值，才能加速数字化转型步伐。

但是，对于中小企业来说，没有成熟的IT部门，没有那么多有经验的技术人才，没有那么充足的IT预算，同时，他们在技术方面基本上只能做本地端，要做「云端+本地端」，显然超出了他们的「业务范围」。中小企业怎么「管好」数据？需要什么样的存储产品来保障性能？如何容灾备份保障数据的安全？采用哪种智能的数据解决方案来实现数字化的转型？

日前，联想凌拓打出的一套「组合拳」，或许能给中小企业带来一些有益思考。

到哪座山，唱哪山歌

此时，距离联想凌拓的第一次正式露面，已经过去二十多个月。作为NetApp与联想在中国成立的唯一一家合资公司，联想凌拓继承了两家母公司的DNA，在存储与数据管理市场上大放异彩。自成立以来，联想凌拓的多款产品及解决方案相继问世，让企业享受到简化、灵活的数据管理体验。

联想凌拓产品管理与营销高级总监 林佑声

“面向中国市场，联想凌拓并不「怯生」，原因之一，就是「双品牌」策略。” 联想凌拓产品管理与营销高级总监林佑声表示。

「到哪座山，唱哪山的歌」，针对本地化，联想凌拓做了不少工作，持续加强本土研发能力。例如，在公司成立一年半的时间当中，联想凌拓成功通过国际CMMI资质认证，并获颁等级证书。CMMI，分别代表着Capability、Maturity、Model、Integration，即开发软件的能力、成熟的流程、一定的模型以及整合能力。林佑声表示，CMMI认证充分证明了联想凌拓的研发实力、服务交付以及项目管理能力是稳定可靠的，让用户在使用联想凌拓产品时没有后顾之忧。

初心始终不变，正如在成立之时，联想凌拓在INSIGHT CHINA 2019技术大会上所言，“我们要做双品牌、我们要接地气、我们要本地化、我们要国产化。帮助客户真真实实地拿到一个具有本地化特色的、优异的产品。”

从其最新的动作来看，也确实印证了这个初衷。日前，在第六届联想创新科技大会（Lenovo Tech World）上，联想凌拓推出了「凌动数据管理」解决方案，面向广大中小规模的用户及大中型企业的分支机构，打造「新基建」时代的「新存储」一体化解决方案，为数据管理赋能。

什么样的解决方案能够「打动人心」？

曾经在用户方任职多年的现任联想凌拓资深技术顾问娄辛研表示，他作为设计者之一，在设计「凌动数据管理」解决方案之初，就换位站在用户的角度来思考问题——“如果我是用户，什么样的解决方案能够打动我？”他认为这几点至关重要：品牌、性能以及容量和功能。



联想凌拓资深技术顾问 娄辛研

他进一步阐述，首先，用户肯定是希望使用大品牌的产品，毕竟大品牌往往意味着质量可靠，而可靠性，是信息化建设中最重要的基石。第二，做IT的企业，对性能有基本的需求，买回来的产品要足够好用，能够满足企业各方面的性能需求，对于企业级应用来讲，性能是关键指标。第三，随着企业信息化建设的不断深入，企业对容量、功能的需求也不断提高。企业用户越来越关注的是，这套解决方案能不能解决实际问题。单独某一个产品并不那么吸引用户了，严丝合缝的、完整的解决方案更能「打动人心」。

出于这些考量，联想凌拓推出了「凌动数据管理」解决方案，助力企业对数据进行高效管理，进而挖掘数据的价值。





「凌动数据管理」解决方案基础架构非常简单，其在底层部署了生产存储，采用全闪存存储产品，可实现 13 万 IOPS 和 1GB 吞吐量的性能，能够给用户提供非常好的性能保障。

除了配备全闪存的存储，在这套解决方案中还设计了灾备存储，可提供100T的大容量。当用户的生产系统发生灾难性故障时，可以为用户最关键、最核心的业务应用提供存储容灾的能力，在尽可能短的时间之内，帮助用户恢复关键业务应用。

此外，联想凌拓的数据分层技术可以利旧用户原有的存储，比如，此前已经采购一些其它厂商的存储或者资源，通过「利旧」的方式帮助用户将投资回报率最大化。如果用户没有旧有存储，联想凌拓同样还提供了一个分层一体机存储的选择。

针对前端的业务应用，联想凌拓提供了包括 SAN、NAS、对象等全面的存储协议支持；同时，还为一些常见的主流企业级业务应用，提供了秒级全备份、秒级全恢复的企业级备份软件的支持。

根据娄辛研介绍，在「凌动数据管理」解决方案中，「服务」被放在了一个特别重要的地位。「凌动数据管理」解决方案严格打包了联想凌拓原厂商工程师的部署实施服务，通过原厂的部署实施方案确保整套方案的设计目标能够真正地落地，兑现「凌动数据管理」解决方案的每一项承诺。

据了解，关于解决方案的构成，联想凌拓共使用了两款产品。第一款产品是联想凌拓提供的是连续两年在Gartner存储魔力象限上排名第一的产品。第二款产品就用来做冷快照和冷数据分层的StorageGRID对象存储产品，它在IDC的对象存储魔力象限上排名也是处在领导者象限。

三大差异化优势

优秀的企业，善于清晰自身既有能力，并找到差异化优势，联想凌拓就是如此。在自身发展历程中，联想凌拓始终的愿景，是要做「数据管理解决方案领域的创新者和领导者」，其愿景在解决方案中也一一体现。

「高、大、全」，娄辛研用三个字概括了「凌动数据管理」解决方案的差异化优势。

• 高性能——「凌动数据管理」解决方案配置全闪存存储为生产存储，开启存储效率功能、8K 数据块、80%随机读、20%随机写、小于 1ms 访问延时、NFS 存储协议，仅需 2 个并发线程，并分别采用双硬盘冗余失效保护和三硬盘冗余失效保护两种部署方式，均可实现 13 万 IOPS 和 1GB 吞吐量的性能。

• 高可靠——IDC曾经先后两次为联想凌拓的母公司 NetApp FAS存储产品出具过6个“9”的可靠性证明，这意味由于存储自身原因，每年宕机的时间小于 32 秒。「凌动数据管理」解决方案就选用了这样一款具有极高可靠性的存储产品，单套系统最大可提供同时、任意故障 1 个控制器节点和3块硬盘、数据不丢失、业务不中断的高可靠性保障。

• 大容量——「凌动数据管理」解决方案通过存储效率提供了20T的存储效率容量，利用“云分层”技术，可实现冷数据和冷快照自动卸载分层。通过30T的冷快照冷数据分层容量，再加上20T的全闪存存储效率容量，提供了50T闪存级性能的生产存储容量。

• 支持协议齐全——「凌动数据管理」解决方案支持光纤SAN的FC和FCoE、以太网的iSCSI 和 NAS的NFS、pNFS，CIFS存储协议，同时还实现了对S3存储协议的支持。也就是说，解决方案对SAN、NAS、对象等主流协议实现了全面的支持。

• 备份和容灾全功能——「凌动数据管理」解决方案的存储内置拥有20年历史的SnapCenter的企业级备份软件，基于 CDM（Copy Data Management）复制数据管理技术，无论数据量大小，都能够提供秒级全备份、秒级全还原的功能，极大地提高了海量数据的备份和恢复效率。通过简单的策略设置，在客户端上无需任何操作，即可实现备份数据与客户端操作系统集成，提供用户自助式数据恢复功能，使得用户数据最大数据损失不超过一小时，既减少了客户误操作和勒索病毒带来的损失，降低了 IT管理员的运维压力，又提高了终端用户的满意度。

「凌动数据管理」解决方案采用NetApp先进的存储技术，由联想凌拓本地团队开发、验证和部署实施，“这是一个完全本土化的解决方案。”娄辛研说。

“「新基建」的一个政策目标，就是数字化转型。对于企业来说，企业需要数字化转型。很多用户希望更好地使用这些数据，不仅要通过生产系统把数据产生出来，更要挖掘这些数据当中的价值。”他补充道。

针对这套解决方案，联想凌拓一方面帮助有更高需求的用户拓展了数据的备份能力，实现云备份、云容灾。同时也帮助客户实现只需要一个生产系统副本，一个备份系统副本，最多两个数据副本就可以在本地数据中心打造数据湖基础架构，帮助用户以更低的成本实现数据价值的挖掘。

在企业数字化转型过程中，数据不再是一片「死湖」，不同的时间、不同的地点、访问不同的数据，都需要适配不同的数据能力。这时，我们就需要把云计算的灵活性及一些优势的技术，导入到未来的新型数据中心中，同时也要把数据中心的一些企业级应用技术带到云上去，以更低的成本、更高的效率，释放数据的流动性。

联想凌拓母公司之一NetApp的技术愿景就在于此。



联想凌拓存储产品经理 徐波

联想凌拓存储产品经理徐波认为，数字化转型中，客户面临着业务连续性、数据的可靠性等挑战。而解决这些问题的答案就是——简化，把所有的事情都在数据管理层面解决好，所以客户就不用再为此操心了。基于此，ONTAP 9.8发布，在云端，加强了云端的服务能力和管理能力，提供SAN+NAS统一的基础架构解决方案，助力企业业务的连续性，提供全面的统一存储。

同时，NetApp还推出了一款由Spot by NetApp倾心打造且具有开创意义的适用于容器的无服务器、无存储解决方案；全新的自主混合云卷平台以及基于云的虚拟桌面解决方案，为客户的数据业务长期演进提供支撑。

在“新基建”的建设中，联想凌拓的这套「组合拳」将助力企业最大化地发挥数据价值，同时也将加速各行各业“智能+”应用的落地，相信可以为广大企业的数据管理和数据价值挖掘，提供了一个新思路。